Возраст не тронут? Что будет с пенсиями

Вопроса дальнейшего повышения в России пенсионного возраста нет в повестке Кремля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского о том, что власти РФ якобы обсуждают эту тему.

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«У нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», — сказал Песков, предложив дальнейшие вопросы направлять авторам подобных заявлений.

Ранее Жуковский в одном из интервью заявил, что власти РФ якобы думают о дальнейшем повышении пенсионного возраста до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

«В коридорах власти ходят устойчивые разговоры о повышении пенсионного возраста до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин», — сообщил Жуковский в интервью «Свободной прессе». При этом он связал данную инициативу с тем, что предыдущее повышение прошло спокойно, «без перекрытия федеральных трасс».

Помимо этого, по словам Жуковского, возраст выплаты базовой пенсии тоже хотят поднять на три года.

До этого в начале сентября в правительстве вынуждены были опровергать другое заявление о якобы готовящемся повышении пенсионного возраста.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что знает о подготовке новой пенсионной реформы, ее второго этапа.

«Опять началась подготовка к следующему удару по нашим людям, которые достигают пенсионного возраста», — сообщал «Независимой газете» Рашкин.

По мнению парламентария, одним из признаков проводимой чиновниками подготовки можно считать, например, недавнее заявление правительства, что в стране резко выросла продолжительность жизни граждан: у женщин — до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.

«Я начал проводить разведку боем, чтобы узнать, кто там в правительстве, в этих структурах, министерствах, чем занимается», — пояснил Рашкин изданию. В ходе такого расследования депутат якобы обнаружил рабочую группу, которая занимается анализом полученного бюджетом эффекта от уже стартовавшей в этом году реформы и разработкой мер по дальнейшему сокращению бюджетных отчислений в Пенсионный фонд.

«У меня есть сведения, что создана группа. Я не могу их подтвердить вам документально. Это один в один, на 100% та же группа, которая готовила и первый этап пенсионной реформы — повышение возраста выхода на пенсию», — цитировало издание депутата.

По словам Рашкина, в правительстве поняли, что предварительные итоги пенсионной реформы «печальны». Та черная дыра, которая есть в Пенсионном фонде, то есть недостаток средств для выплат пенсионерам, не закрыта. Перечисления из госбюджета на покрытие дефицита ПФР продолжаются.

Заявления о повышении пенсионного возраста до 70 лет являются «полным бредом», сообщил позднее источник ТАСС в правительстве России.

«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом, иначе никак», — приводило агентство слова источника в кабмине.

Напомним, с этого года в России началась пенсионная реформа. Переходный период, как заявляли в правительстве, прoдлится до 2028 года. То есть к этому сроку и состоится увеличение пенсионногo возраста на пять лет: с 55 до 60 лет — для женщин, с 60 до 65 лет — для мужчин.

В 2018 году средний размер пенсии составлял 14,1 тыс. рублей. При этом благодаря повышению пенсионного возраста среднемесячная пенсия по старости для неработающих пенсионеров к 2024 году увеличится до 20 тыс. рублей в месяц.

Как заявили в Минтруде, пенсия вырастет в среднем до 15 тыс. рублей с 1 января 2020 года в связи с запланированной индексацией на 6,6%.

Как отмечается, изменения превысят уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8%).

Среднегодовое повышение размера страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров зафиксируется на отметке 1 тыс. рублей. Сумма страховых пенсий по старости для неработающих составит в среднем 16,4 тыс. рублей. Страховые пенсии будут увеличены на 6,6%, социальные — на 7% в следующем году.

О том, что дальнейшего повышения пенсионного возраста в ближайшее время не будет, говорил ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В прогнозе Минэкономразвития и бюджетном прогнозе Минфина дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусматривается на долгосрочную перспективу, заявлял Орешкин в интервью газете «Ведомости».

«Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено», — указал Орешкин.

Министр добавил, что долгосрочный эффект повышения пенсионного возраста население сможет оценить только через несколько лет. При этом, по его словам, без принятия реформы индексация пенсий на 7% с января была бы невозможна.