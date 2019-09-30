Молоко по цене золота: россиян предупредили о росте цен

В ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агро-промышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты.

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Рост цен возможен на молоко и сливки, сгущенные и несгущенные, пахту, йогурты, кефир, молочную сыворотку, сливочное масло, сыры и творог, мороженое и ряд других продуктов.

Дело в том, что с ноября запускается заключительный этап введения электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции. К тому же с лета нынешнего года на производстве и в торговых сетях уже проводится эксперимент по маркировке молока и молочной продукции.

Одновременный запуск двух систем контроля товаров создает дополнительную нагрузку на бизнес.

Для функционирования данных систем у торговых сетей возникнет необходимость в новой технике, персонале и программном обеспечении. С этим и связывают возможный рост цен на молочную продукцию.

«Не имеет практического смысла»

В итоге покупатели могут столкнуться с ростом цен в магазинах, подтвердили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Пока в торговые сети не поступали промаркированные товары, но в Центре развития перспективных технологий, который контролирует эксперимент по маркировке, уточняют, что в нем участвует более 30 производителей.

Ранее АКОРТ в письме правительству предложила перенести введение электронной ветеринарной сертификации.

В отраслевой ассоциации убеждены, что прослеживание готовой молочной продукции системой ЭВС не имеет практического смысла.

Но чиновники считают иначе. Эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции начался 15 июля и продлится до 29 февраля следующего года. Так, с ноября молоко, кисломолочные продукты и мороженое войдут в систему «Меркурий». На эти продукты будет необходимо в обязательном порядке оформлять электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС).

«Меркурий» — автоматизированная информационная система Россельхознадзора. В ней будут храниться все электронные ветеринарные сертификаты, то есть «цифровые паспорта» молочного продукта, позволяющие отследить всю его историю от фермы, где было произведено молоко, до прилавка магазина.

Среди целей эксперимента — борьба с незаконным оборотом молочной продукции: противодействие незаконному ввозу, производству и обороту товаров, в том числе, контрафактных.

Эксперимент также преследует цель повышения собираемости таможенных и налоговых платежей.

Рынок молочной продукции в России сейчас переживает не лучшие времена. Здесь действительно немало фальсификата. Ранее 10 сентября Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») предложил не считать продукты с растительным жиром молочными.

«Союзмолоко» просит Минсельхоз РФ вывести из-под действия техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции» продукты с заменителями молочного жира более 50% в их составе. Как указано в обращении к министерству, союз предлагает включить эту группу в техрегламент «О безопасности пищевой продукции», а также установить правила маркировки таких товаров.

При этом правила наименования такой продукции и ее обращение на рынке должны быть идентичными.

Подчеркивается, что категория продуктов с содержанием молочного жира более 50% до сих пор не отрегулирована, а технология производства молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира едина.

Невозможно установить, какое количество жира содержится в продукте из-за отсутствия методов контроля.

«С точки зрения обеспечения потребителем осознанного выбора продукции решающее значение имеют состав и фактическое наличие заменителя молочного жира», — говорится в письме «Союзмолоко».

Впрочем, в Россельхознадзоре убеждены, что запуск заключительного этапа ЭВС не может спровоцировать рост стоимости молочных продуктов. В надзорном органе отметили, что опыт первого и второго этапов показал снижение себестоимости производства товаров.

Масло подорожало без всякого эксперимента

Но и без экспериментов с маркировкой уже подорожало сливочное масло. С начала года и по август — более чем на 9%, отмечало ранее РИА «Новости».

В прошлом году за тот же период сливочное масло подешевело на 1,3%. Стоимость килограмма масла у производителей на 29 августа 2019 года составляла 471,57 рубля за килограмм, годом ранее — 418,45 рубля.

«Главными факторами роста стоимости масла стало увеличение стоимости сырья, низкий уровень запасов при одновременном высоком спросе на молочный жир», — заявила пресс-секретарь Национального союза производителей молока Мария Жебит.

По данным Росстата, объем промышленного производства сливочного масла в январе-июле 2019 года снизился на 2,3% против аналогичного периода 2018-го — до 150,6 тысячи тонн.

За тот же период годом ранее производство сократилось на 4,1% — до 154 тысяч тонн. Потребительские цены на сливочное масло за январь-июль текущего года выросли на 4,9%, а за июль — на 0,9%.