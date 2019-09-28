«Срыв отопительного сезона»: Киев останется без газа зимой?

Украинский «Нафтогаз» опубликовал на своем официальном сайте список компаний-должников, занимающихся отоплением украинских городов. И список населенных пунктов, которые могут остаться зимой без тепла.

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Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым», — сообщил «Нафтогаз», призвав должников погасить свои долги за газ.

От Киева до Кривого рога

«Как отмечает «Нафтогаз», в списке компаний-должников находятся поставщики отопления, которые обслуживают Кривой Рог, Винницу, Одессу, Харьков и другие города Украины.

В зоне риска и столица – Киев, но особенно велик риск срыва отопительного сезона в Смеле Черкасской области и в Червонограде Львовской области.

«Нафтогаз» не указывает общую сумму задолженности, но имеется информация об объеме долгов каждого предприятия и минимальной сумме, уплатив которую теплопроизводитель будет получать газ.

Жители каждой области могут проверить, не относится ли местное предприятие к должникам и, соответственно, оценить шансы на получение тепла зимой.

Сейчас список включает 116 должников при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) в 1316 предприятий, уточняет «Нафтогаз».

Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с «Газпромом» по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.

Есть проблемы и с запасами угля. По его словам, запасы угля на тепловых электростанциях Украины в этом году на 40% меньше прошлогодних показателей.

МВФ страшней сибирских морозов

Еще одну проблему обозначила компания «Укртрансгаз» (дочерняя компания «Нафтогаза»). Было заявлено, что работы по подготовке газотранспортной системы к отопительному сезону выполнены только на 65%.

В то же время власти признают, что цены на газ остаются слишком высокими для большинства граждан. Украинские СМИ сообщают, что граждане отказываются от газового отопления и переходят на дрова из-за падения уровня жизни.

Ранее украинские власти были вынуждены неоднократно повышать цену на газ для населения. Это было одним из требований МВФ для выделения очередного транша кредита. С 2013 по 2018 год цена на газ выросла более чем в десять раз: с 725 гривен до 8,5 тысячи за тысячу кубометров. По прогнозу Нацбанка страны, этой осенью газ снова может подорожать на 15%.

Газовой атаки не будет

Как теперь выясняется, проблема газового транзита и споры «Газрома» с «Нафтогазом» по поводу «Северного потока — 2» — не самая опасная ситуация для Украины в предстоящий отопительный сезон. И Европа и Украина практически накопили достаточное количество газа для выработки тепла этой зимой. По подсчетам главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова,

в европейских хранилищах в Германии, Венгрии, Сербии, Чехии уже накоплено газа порядка 95%, в отдельных случаях хранилища заполнены на 99%.

«Если зима не будет аномально холодной, газа европейцам хватит, тем более с учетом поставок из других стран», — говорит Симонов.

В сложившейся ситуации главное для «Газпрома» — корректное поведение, считает эксперт. «Нет ничего важнее репутации надежного поставщика. Это важно, чтобы потребитель не отвернулся, чтобы у Европы не возникло желания закупать газ у США и вообще где угодно и по какой угодно цене, лишь бы не иметь дело с Россией, которая, как считается, размахивает газовой дубиной над бедной старушкой Европой», — заключает эксперт.

В 2020 году, по прогнозам синоптиков, зима на Украине начнется рано, будет снежной. В начале зимы будет держаться плюсовая температура, однако конец сезона будет ознаменован сильными морозами.

Аналогичная погода ожидается на территории всей Европы. Так, британские метеорологи также спрогнозировали значительное снижение температуры и сильные снегопады предстоящей зимой в регионе. По долгосрочным прогнозам, в январе-феврале 2020 года температура в Европе будет самой низкой за последние тридцать лет.