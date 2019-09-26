Новые санкции: США ударили по России

Соединенные Штаты в четверг, 26 сентября наложили санкции на трех россиян, пять судов и одну компанию. Об этом сообщили в управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

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Поводом для новых рестрикций послужила «незаконная поставка авиатоплива» вооруженным силам России, находящимся в Сирии.

Американская администрация таким образом пресекла обходной путь, по которому вопреки санкциям США «доставлялось авиационное топливо российским силам, действующим в Сирии», рассказали в американском минфине.

В черный список была включена московская компания Maritime Assistance. Минфин США заявляет, что она была подставная и связана с ранее попавшей под американские санкции российской компанией «Совфрахт». Ее внесли в черный список в 2016 году за работу на территории Крыма.

Соединенные Штаты обвиняют данную компанию в том, что она состоит в сговоре по уклонению от санкций с целью осуществления платежей и содействия транспортировке авиатоплива российским силам в Сирии, которые находятся в Сирии для поддержки правительства президента Башара Асада, указали в пресс-релизе.

В обновленный санкционный список внесены и три менеджера «Совфрахта»: Илья Логинов, Иван Окороков и Карен Степанян.

Кроме того, OFAC наложило санкции на пять судов уже внесенной ранее в черный список российской компании «Транспетрочарт». Среди них OT-2077, «Язь», «Сиг», «Судак» и «Пассат».

Санкции предполагают полную заморозку активов и имущества на территории Соединенных Штатов, а также невозможность проведения операция с объектами этой страны.

В раскрытии схемы поставок топлива российским военным в Сирии минфину помогало Федеральное бюро расследований (ФБР) и офис прокурора США по округу Колумбия. В ФБР отметили гордость за то, что выявили «сложную схему поставок топлива для российских реактивных истребителей, поддерживающих режим Асада».

«Деспотический режим Асада находится под международным пристальным вниманием после применения химического оружия и совершения преступлений против ни в чем не повинных сирийских граждан, и чтобы оставаться у власти, они полагаются на такие вот типы незаконных сетей», — указала заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.

США полны решимости противостоять всем, кто содействует «безжалостной военной машине» Асада, заверила чиновница.

В МИДе России в ответ на санкции последовала предсказуемо негативная реакция. Их считают неприемлемыми, заявили в ведомстве.

«Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, национальных санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми», — заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин (цитата ТАСС).

В июне прошлого года министерство юстиции США обвинило пятерых сотрудников «Совфрахта» в сговоре с тремя сирийцами с целью поставок топлива в Сирию‍ в нарушение экономических санкций США. После этого в МИДе России подобные действия назвали «политическим безрассудством». В дипведомстве отметили, что авиатопливо, которое доставляла «Совфрахт», предназначалось для «подразделений ВКС России, которые помогают бороться с террористическими группировками на сирийской земле».

«В Вашингтоне вновь продемонстрировали политическое безрассудство, предъявив обвинения сотрудникам российского публичного акционерного общества «Совфрахт» за поставки в Сирию авиационного топлива. Еще в 2016-2017 гг. США заблокировали в своих банках денежные переводы указанной компании на 5,5 млн долларов, а теперь в ответ на наши требования вернуть эти средства совершили новый одиозный шаг», — отмечали в МИД РФ.

В этом месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже предостерегала Вашингтон и призывала не пугать Москву новыми санкциями.

«Хотели бы еще раз попросить официальных представителей администрации США: не пугайте нас санкциями, новыми санкциями, обновленными санкциями как неким наказанием российских экономических операторов за сотрудничество с Венесуэлой. Мы прекрасно понимаем, что ничего нового в подобных подходах нет», — сказала она.