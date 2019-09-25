Смешивают с китайской: какую икру едят россияне

Черная и красная икра – одни из самых любимых деликатесов россиян. Однако в магазины проникает контрафактная продукция – нелегально произведенная или нелегально добытая.

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Так, в Росрыболовстве рассказали, что России зафиксировано резкое увеличение объема контрафактной икры. Это касается как черной икры (осетровые виды рыб), так и красной (лососевые). Причем если нелегальная черная икра в основном ввозится из Китая, то красная икра в больших объемах путешествует по стране в самолетах – в личном багаже пассажиров и экипажа, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Объемы контрафактной икры осетровых видов рыб вызывают «серьезную обеспокоенность», заявил Шестаков на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«Новым источником увеличения данных объемов является импорт, который в 2018 году составил 20,4 тонны, что на 8,8 тонны, или на 76% больше, чем в 2017 году – это практически половина того, что производит наше аквакультурное хозяйство», — заявил он. Напомним, в 2018 году в России произвели 43,9 т осетровой икры.

Импортируется икра в основном из Китая. В прошлом году Россия импортировала из Поднебесной практически в 4 раза больше, чем в 2016 году.

Икра плохая и не наша

«Если вы посмотрите на рынок, вы увидите – черная икра произведена в Китае. То есть это все контрафактная продукция, которая легализуется российскими предприятиями под российскими брендами», — сказал Шестаков

В таких случаях импортер легально или нелегально ввозит икру на территорию России и передает ее без документов недобросовестному предприятию. После чего икра упаковывается «в привычную для потребителя упаковку». Предприятие при этом в документах указывает, что вырастило эту икру самостоятельно, объяснил механизм легализации ввезенной икры исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

«Это на самом деле самая серьезная проблема, которая сейчас существует по контрафактной продукции осетровых видов рыб», — заявил Шестаков.

По его словам, нельзя допускать легализацию российскими хозяйствами китайской икры. Кроме всего прочего, в настоящее время в недобросовестных хозяйствах

«идет подмешивание к легальной выращенной продукции нелегально произведенной или нелегально добытой».

Неутешительные данные поступают и из Россельхознадзора — в 20% российских предприятий выявлены в ходе проверок несоответствия требованиям качества и безопасности.

Правоохранительные органы и Росрыболовство ежегодно изымают более 2 тонн икры осетровых видов рыб – это партии, которые не имеют документов, подтверждающих законность происхождения.

Покупатель просто не знает, что он покупает, где произведена икра и можно ли рассчитывать на качество и безопасность продукции.

Так, например, астраханская черная икра отличается высоким качеством и известна далеко за пределами России, но есть «большая проблема» с продажей низкокачественной контрафактной икры под видом астраханской, рассказал губернатор Игорь Бабушкин. Все это серьезный удар по имиджу и репутации, сетует он.

Бабушкин предложил в обязательном порядке размещать на этикетке информацию о регионе происхождения сырья при маркировке готовой продукции. «У потребителя будет четкая информация о том, где произведено сырье икры. Он получит право осознанного выбора икры, изготовленной из астраханского или привозного сырья», - объяснил губернатор.

Глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что для Астраханской области и для Камчатского края производство икры — это не только бренд, но и весомая часть региональной экономики.

Существенные объемы контрафакта «наносят существенный ущерб всей экономике страны», заявил глава Росрыболовства. По его словам, ведомство намерено бороться с контрафактом. Подготовлены изменения в нормативные правовые акты «по усилению эффективности контроля за прохождением икры через государственную границу и прослеживаю икры на внутреннем рынке». Над мерами для усиления контроля предлагается подумать и вместе с Минэкономразвития – возможны изменения в нормативных актах ЕАЭС.

Кроме того, в Росрыболовстве предлагают провести масштабный анализ продукции, которая есть на российском рынке – понять состав продукции и ее происхождение.

Для этого в том числе планируется проводить молекулярно-генетическую экспертизу.

Одна из самых обсуждаемых мер, которая, как рассчитывают чиновники, исправит ситуацию – это маркировка. Это один из важнейших инструментов борьбы с «серым оборотом». В России в обязательном порядке уже маркируют сигареты, обувь и другие товары. Система позволяет отслеживать товар от производства до прилавка. Первой была введена маркировка меховых изделий — и это принесло не только новые доходы от уплаты обязательных платежей, но и сюрпризы — оказалось, что занимаются производством и продажей меховых изделий гораздо больше предприятий, чем показывала ранее статистика.

Пока Минпромторг не готовит эксперимент по маркировке рыбы и рыбной продукции, включая икру, сказал журналистам глава министерства Денис Мантуров.

«Вместе с тем, между ЦРПТ и Союзом осетроводов в прошлом году уже началась активная работа по проработке пилота по маркировке икры, разработке дорожной карты. Могу сказать, что уже подписано соглашение о взаимодействии», — сказал он.

В июне Шестаков сказал ТАСС, что сначала появится добровольная маркировка. «Через год правительство подведет итоги и посмотрит, как сработала система, и тогда уже примет решение на основании результатов эксперимента», — говорил он.

Полет икры

Вице-губернатора Камчатского края Дмитрия Латышева беспокоит ситуация с красной икрой. Это неудивительно, учитывая, что регион – главный поставщик лососевых.

По его словам, икра летает по России в личном багаже пассажиров самолетов.

«Ежедневно в личном багаже вывозится в среднем от 6 до 8 тонн икры для дальнейшей ее реализации, - заявил он.

Легко догадаться, что эта икра часто не отвечает санитарным требованиям и не имеет документов, подтверждающих качество и безопасность.

Правоохранительные органы Камчатского края выяснили, что таким образом перевозят 17% икры от обще объема продукции, которая проходит через грузовой терминал со всем нужными документами.

В Росрыболовстве проблему тоже признают. При этом, по словам Шестакова, багажные места для перевозки икры используют не столько пассажиры, сколько бортпроводники и пилоты. Перевозятся партии лососевой икры более 25 кг — они предназначены прежде всего для продажи, пояснил Шестаков.

Эти партии не проходят ветеринарный контроль и не имеют, как правило, документов производителя, подтверждающих качество и безопасности продукции. Эта икра чаще всего «имеет нелегальное происхождение», сказал глава Росрыболовства.

«Указанная возможность позволяет нарушителям реализовывать браконьерскую продукцию. По различным оценкам, объем таких перевозок составляет более 200 тонн», — рассказал Шестаков.

Он предложил поручить Минсельхозу, Россельхознадзору и Росрыболовству подготовить проекты нормативных актов, которые предусматривают наличие ветеринарных документов при транспортировке икры лососевых.

«Мы такой же проект разрабатываем для всей рыбной продукции для того, чтобы под видом любительского рыболовства не развивалось браконьерство.

Полагаем, что объем, разрешенный гражданам к перевозке без сопроводительных документов, можно определить в количестве 10 кг лососевой икры», — заявил он.

Вице-губернатор Камчатского края в свою очередь предложил перевозить без сопроводительных документов до 32 кг икры.

Однако есть препятствие. У Минтранса отсутствуют полномочия на введение ограничений по транспортировке какой-либо пищевой продукции. «Мы подумаем, что с этим делать.... Сейчас мы по формату взаимодействия не представляем, каким образом будем это контролировать», — сказала директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

«Когда человек сдает в багаж 30 кг икры… Каким образом это можно идентифицировать? На каком этапе? Техника, которая сейчас установлена в аэропортах, предназначена для идентификации радиоактивных, взрывчатых веществ и так далее», — сказала Петрова.