Крылья Китая: в Пекине открыли крупнейший аэропорт мира

В Пекине председатель КНР Си Цзиньпин утром 25 сентября объявил об официальном открытии международного аэропорта «Дасин», занимающего площадь, сопоставимую с 98 футбольными полями.

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Новая воздушная гавань стала крупнейшей в мире среди аэропортов, расположенных в одном здании. Ее открытие приурочено к грядущему празднованию 70-летия с момента образования Китайской народной республики, которое стартует через несколько дней.

Стоимость строительства аэропорта-гиганта составила $11 млрд.

По данным издания China Daily, площадь этого транспортного узла составляет 700 000 квадратных метров, а для возведения воздушной гавани потребовалось 5 лет упорных трудов.

Согласно статистике Международного совета аэропортов, действующий аэропорт Пекина является вторым по загруженности в мире, уступая по этому показателю только воздушной гавани американской Атланты. Поэтому второй аэропорт был необходим китайской столице, чтобы справиться с постоянным столпотворением в первом. Также китайцы рассчитывают составить конкуренцию американской воздушной гавани, перетянув на себя часть их рейсов.

Предполагается, что у аэропорта «Дасин» будет семь взлетно-посадочных полос, в том числе одна для военных нужд. Это позволит обслуживать до 100 миллионов человек в год, что является не такой уж невероятной цифрой с учетом роста популярности воздушных перевозок в Китае.

Разработкой дизайна нового аэропорта, расположенного примерно в 46 километрах от пекинской площади Тяньаньмэнь, занималась всемирно известный архитектор Заха Хадид. Если взглянуть на аэропорт «Дасин» сверху, то больше всего он будет напоминать огромную золотую звезду. Здание аэропорта — крупнейшее отдельное здание без структурных швов. Его крыша, площадь которой равна 25 футбольным полям, также стала крупнейшей стальной крышей аэропорта в истории.

Ожидается, что эта воздушная гавань возьмет на себя существенную часть пассажиропотока в 170 миллионов человек, который рассчитывает принять Пекин до 2025 года. Также планируется, что Дасин станет новой точкой пересечения высокоскоростных железных дорог, региональных железных дорог, скоростных автомагистралей и будет способствовать развитию экономики всего региона.

Выполнять рейсы из нового аэропорта, по данным агентства «Синьхуа», будут семь китайских авиакомпаний. Первые полеты, как пишет China News Service, уже состоялись – их выполнили China Southern Airlines и China Eastern Airlines в 15:45 по местному времени (10:45 мск). Самолеты отправились в международные аэропорты Байюнь (Гуанчжоу) и Пудун (Шанхай) соответственно. О своем намерении выполнять маршруты из «Дасина» объявил и ряд международных перевозчиков, таких как British Airways, Cathay Pacific и Finnair.

Старый аэропорт Пекина, Beijing Capital, был открыт в 1958 году, и за это время в разные концы света из него вылетели свыше 100 миллионов пассажиров. На момент открытия эта

воздушная гавань располагала только одной взлетно-посадочной полосой протяженностью в 2,5 тысячи метров, а площадь терминала составляла всего 100 квадратных метров.

Даже в моменты пиковой нагрузки Beijing Capital мог обслужить менее 250 пассажиров в час, причем большинство из них были государственными служащими. Как отмечает Лю Жаолонг, консультант Китайской ассоциации гражданских аэропортов, в первые годы после открытия пекинской воздушной гавани простым гражданам нужно было покупать билеты, чтобы туда зайти. Сейчас это большой и современный аэропорт, состоящий из трех терминалов, но его возможности по обслуживанию пассажиров полностью исчерпаны.

По данным Управления гражданской авиации Китая, в 1949 году в стране было только 36 аэропортов, большинство из которых были способны принимать только маленькие самолеты. К концу июня текущего года этот показатель достиг 236 воздушных гаваней – за последние 10 лет ежегодно вводилось в эксплуатацию около 7 аэропортов. По итогам 2018 года китайские аэропорты осуществили 1,26 млрд пассажирских перевозок по сравнению с показателем в 486 млн вылетов, зафиксированным 10 лет назад.

К настоящему моменту Китай наладил авиационное сообщение по 844 маршрутам, которые соединяют 167 городов и 61 страну мира. Согласно прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, к 2024-25 годам Китай станет крупнейшим в мире рынком гражданской авиации, а пассажиропоток через страну к 2037 году должен достичь 1,6 миллиарда человек. Чтобы достичь этого показателя, китайские власти в ближайшие два десятилетия намерены построить на территории страны 200 дополнительных аэропортов.