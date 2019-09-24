Бой с тенью: как обеление экономики вредит России

Эксперты указали на негатив при выводе российской экономики из тени

Действия правительства по выведению бизнеса из тени вредит экономике. Переход на расчеты «в белую» тормозят рост ВВП и снижают доходы населения, уверены эксперты. Между тем, несмотря на все усилия властей, в теневом секторе сейчас работают более 15 млн человек, которые ежегодно зарабатывают порядка 13 трлн рублей. И налогов со своих доходов не платят.

Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России. Такого мнения придерживаются специалисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.

Под выводом экономики из неформального, теневого сектора понимается вовлечение работников в легальный оборот. Иными словами, сотрудники после вывода на легальный путь труда должны быть зарегистрированы в налоговой службе, а работодатель обязан за них вовремя делать отчисления в казну государства. Кроме того, руководство должно платить взносы за своих сотрудников в Пенсионный фон России (ПФР) и социальные фонды.

Между тем подобная смеха бизнеса, как ни странно, вредит экономике страны и препятствует росту реальных доходов населения, уверены некоторые ведомства. Например, в Минэкономразвития посчитали, что в 2018 году экономика не росла прогнозируемыми темпами только потому, что

заработки населения не увеличивались, а продолжили падать пятый год подряд.

С выводами ведомства согласны и аналитики финансового сектора. По их мнению, обеление позволяет собирать в казну больше денег с экономических агентов, но имеет и обратную сторону — тормозит экономический рост. Так, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов утверждает, что любое «обеление» в ситуации при отсутствии высоких темпов роста ВВП, как в России, означает дополнительное изъятие средств из потребления в пользу государства, что подрывает потребительский спрос.

Выход российской экономики из тени сдерживает экономический рост страны, в большой степени потому что сам бизнес и неформально занятые просто не готовы к таким изменениям: люди на данном этапе не готовы делиться частью заработанных самостоятельно денег, уплачивая их в виде налогов, заявил «Газета.Ru» Алексей Буянов, генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investmentает. «А при падении располагаемых доходов неминуемо стремится вниз и показатель покупательской способности, что подрывает потребительский спрос на товары и услуги», — отмечает спикер.

Мнение эксперта подтверждается и статистическими данными. Реальные доходы с 2014 года сократились на 8,3%. И это официальные данные Росстата. По оценкам иностранных аналитических агентств, этот показатель упал за пять лет более чем на 12%.

Теневая среда

В настоящее время в теневом секторе работают порядка 15 млн россиян, что составляет 20% от всех занятых граждан, свидетельствуют данные Росстата. В итоге в 2018 году скрытый фонд оплаты труда составлял более 13 трлн рублей или 12,6% ВВП. При этом еще в 2017 году этот показатель находился на уровне 13, 8% ВВП. Таким образом, по официальным данным, доля неформального сектора в экономике постепенно снижается.

Об этом говорят и данные Федеральной налоговой службы. Так, с 2013-го по 2017 год поступления от налогов в консолидированный бюджет выросли почти на 60%. В ведомстве подобную динамику объясняют тем, что власти предпринимают меры по «обелению».

Одной из таких мер стал эксперимент по выводу из тени самозанятых.

С 1 января 2019 года в законодательстве появилось положение о «самозанятых» гражданах. С начала этого года в четырех регионах России – Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане – стартовал экономический эксперимент, который позволил людям, занимающимся частым предпринимательством без найма работников, узаконить свою работу в качестве «самозанятых» граждан. В этом году отношение к самозанятым установлено на максимально лояльном уровне – никаких проверок, за исключением разрешенных специальным постановлением Управления оперативного контроля ФМС.

ФНС в начале августа этого года сообщила о том, что

число зарегистрированных в «тестовых» регионах самозанятых граждан превысило 162 тыс. человек, а сумма от поступивших с начала года налогов составила более 350 млн. рублей.

Что касается Москвы, то здесь число самозанятых составило 96 тыс. человек – каждый из которых, в среднем, перечислил 2,2 тыс. рублей в бюджет в виде налога. Таким образом, эксперимент по постановке на налоговый учет работающих в «серую» индивидуалов призван удачным, и в будущем его планируется распространить и на другие российские регионы.

Закон прописывает ограничения, кого можно считать самозанятым, и какой доход укладывается, в понятии законодателей, в рамки деятельности такого рода. А именно – не более 2,4 миллиона рублей в год или 200 тысяч в месяц. Если частный бизнес стал настолько успешен, что доход от него превысил по итогам года или месяца указанные в законе рамки, то гражданин может потерять статус самозанятого, а значит, и льготные налоговые ставки — 4% от реализации услуг или продукции физическими лицам и 6% — при работе с юридическими лицами.

Налоговые органы вправе снять статус «самозанятого» и пересчитать выплаченные налоги в сторону увеличения, причем задним числом, а также наложить штрафы за «незаконное предпринимательство». Это тоже сдерживает рвение некоторых людей, которые сейчас проходят в рамки положений, по которым их можно считать самозанятым, от выхода из тени.