Бой с тенью: как обеление экономики вредит России

Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России. Такого мнения придерживаются специалисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.

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Под выводом экономики из неформального, теневого сектора понимается вовлечение работников в легальный оборот. Иными словами, сотрудники после вывода на легальный путь труда должны быть зарегистрированы в налоговой службе, а работодатель обязан за них вовремя делать отчисления в казну государства. Кроме того, руководство должно платить взносы за своих сотрудников в Пенсионный фон России (ПФР) и социальные фонды.

Между тем подобная смеха бизнеса, как ни странно, вредит экономике страны и препятствует росту реальных доходов населения, уверены некоторые ведомства. Например, в Минэкономразвития посчитали, что в 2018 году экономика не росла прогнозируемыми темпами только потому, что

заработки населения не увеличивались, а продолжили падать пятый год подряд.

С выводами ведомства согласны и аналитики финансового сектора. По их мнению, обеление позволяет собирать в казну больше денег с экономических агентов, но имеет и обратную сторону — тормозит экономический рост. Так, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов утверждает, что любое «обеление» в ситуации при отсутствии высоких темпов роста ВВП, как в России, означает дополнительное изъятие средств из потребления в пользу государства, что подрывает потребительский спрос.

Выход российской экономики из тени сдерживает экономический рост страны, в большой степени потому что сам бизнес и неформально занятые просто не готовы к таким изменениям: люди на данном этапе не готовы делиться частью заработанных самостоятельно денег, уплачивая их в виде налогов, заявил «Газета.Ru» Алексей Буянов, генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investmentает. «А при падении располагаемых доходов неминуемо стремится вниз и показатель покупательской способности, что подрывает потребительский спрос на товары и услуги», — отмечает спикер.

Мнение эксперта подтверждается и статистическими данными. Реальные доходы с 2014 года сократились на 8,3%. И это официальные данные Росстата. По оценкам иностранных аналитических агентств, этот показатель упал за пять лет более чем на 12%.

Теневая среда

В настоящее время в теневом секторе работают порядка 15 млн россиян, что составляет 20% от всех занятых граждан, свидетельствуют данные Росстата. В итоге в 2018 году скрытый фонд оплаты труда составлял более 13 трлн рублей или 12,6% ВВП. При этом еще в 2017 году этот показатель находился на уровне 13, 8% ВВП. Таким образом, по официальным данным, доля неформального сектора в экономике постепенно снижается.

Об этом говорят и данные Федеральной налоговой службы. Так, с 2013-го по 2017 год поступления от налогов в консолидированный бюджет выросли почти на 60%. В ведомстве подобную динамику объясняют тем, что власти предпринимают меры по «обелению».

Одной из таких мер стал эксперимент по выводу из тени самозанятых.

С 1 января 2019 года в законодательстве появилось положение о «самозанятых» гражданах. С начала этого года в четырех регионах России – Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане – стартовал экономический эксперимент, который позволил людям, занимающимся частым предпринимательством без найма работников, узаконить свою работу в качестве «самозанятых» граждан. В этом году отношение к самозанятым установлено на максимально лояльном уровне – никаких проверок, за исключением разрешенных специальным постановлением Управления оперативного контроля ФМС.

ФНС в начале августа этого года сообщила о том, что

число зарегистрированных в «тестовых» регионах самозанятых граждан превысило 162 тыс. человек, а сумма от поступивших с начала года налогов составила более 350 млн. рублей.

Что касается Москвы, то здесь число самозанятых составило 96 тыс. человек – каждый из которых, в среднем, перечислил 2,2 тыс. рублей в бюджет в виде налога. Таким образом, эксперимент по постановке на налоговый учет работающих в «серую» индивидуалов призван удачным, и в будущем его планируется распространить и на другие российские регионы.

Закон прописывает ограничения, кого можно считать самозанятым, и какой доход укладывается, в понятии законодателей, в рамки деятельности такого рода. А именно – не более 2,4 миллиона рублей в год или 200 тысяч в месяц. Если частный бизнес стал настолько успешен, что доход от него превысил по итогам года или месяца указанные в законе рамки, то гражданин может потерять статус самозанятого, а значит, и льготные налоговые ставки — 4% от реализации услуг или продукции физическими лицам и 6% — при работе с юридическими лицами.

Налоговые органы вправе снять статус «самозанятого» и пересчитать выплаченные налоги в сторону увеличения, причем задним числом, а также наложить штрафы за «незаконное предпринимательство». Это тоже сдерживает рвение некоторых людей, которые сейчас проходят в рамки положений, по которым их можно считать самозанятым, от выхода из тени.