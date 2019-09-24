Война в Заливе: как Трамп испугал рынки

Во вторник, 24 сентября, азиатские фондовые рынки открылись с разнонаправленной динамикой.

В частности, южнокорейский индекс Kospi упал на 0,2%. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 87,6 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 практически не изменился. Японский индекс Topix вырос на 0,6% к 6.00 мск. Уже к началу следующего часа все китайские, японские и южнокорейские индексы в большинстве находились в зеленой зоне.

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Новая неделя на торговых площадках мира сразу не задалась. Главные итоги понедельника: фондовая Европа закрылась преимущественно в отрицательных значениях. В красной зоне в понедельник завершили торговую сессию индекс МосБиржи (-0,39%) и индекс РТС (-0,28%) на фоне снижения нефтяных котировок и негативного внешнего фона. Основные американские фондовые индексы Nasdaq и S&P к закрытию торговой сессии просели, исключение составил индекс Dow — он набрал 14,92 пунктов.

Рынки так начали день из-за более слабых, чем ожидалось, данных по производственному сектору в Европе, указали многие эксперты.

Кроме того, на владельцев капиталов продолжают давить и другие факторы. Инвесторы напуганы воинственной риторикой президента США Дональда Трампа.

Угроза нового военного конфликта сохраняется на Ближнем Востоке. Это подтвердил и приезд американского лидера 74 Генассамблею ООН. Там глава Белого дома усилил жесткость выражений в отношении Тегерана, назвав страну «террористическим государством №1 в мире».

Кроме того, главной проблемой остается неопределенность мировой обстановки. Буквально неделю назад позиции Трампа был прочными, а уже сегодня в США разгорелся новый политический скандал, на фоне которого демократы грозят ему импичментом.

Спрятать активы

Из-за высоких геополитических рисков и опасений после обострений конфликта США и Ирана, а также замедления мировой экономики инвесторы начали прятать свои активы в безопасных убежищах. Для этого они обратились к золоту, которое традиционно является более надежным активом.

Цены на этот драгметалл в понедельник росли примерно на 1,1% в ходе американской торговой сессии. На товарной бирже COMEX стоимость декабрьского фьючерса за тройскую унцию достигала $1531. Однако против золота начала работать благоприятная риторика министра финансов США Стивена Мнучина о возобновлении торговых переговоров с Китаем на следующей неделе.

Рублевое ралли

В понедельник, 23 сентября, на валютных торгах Мосбиржи курс доллара упал ниже 64 рублей. К концу торговой сессии доллар стоил 63,835 рубля, евро — 70,170 рублей.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров, в течение всей недели валютные показатели не будут подвергаться сильным изменениям, держась в пределах 63-64 руб. за $1 и 70-71 рубль за €1.

«Инвесторы ориентируются на события, происходящие между США и Китаем, Россией и Украиной по транспортировке природного газа. Торговая война КНР и США оказывает влияние на большинство валют развивающихся стран. Мировые цен на нефть тоже привносят изменения на фондовые индексы», — резюмирует эксперт.

Американкой и европейской валютам не позволили укрепиться в том числе негативные данные по Европе. Они оказались хуже ожиданий.

Локомотив на буксире

Например, инвесторы сильно обеспокоены ситуацией в крупнейшей европейской экономике — Германии. Немецкий индекс PMI в производственном секторе упал до 41,4 пункта с 44-х. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности, выше — о ее росте. Такой низкий показатель активности в немецкой промышленности — индекс PMI — наблюдался лишь в кризисный 2009-й, указывают эксперты. Таким образом показатель упал до минимума за 10 лет.

Германия всегда выступала в роли «локомотива» Европы. Если данные по ВВП в третьем квартале покажут ухудшение экономики, то в стране наступит техническая рецессия. Пока что этих данных нет, однако заявление сделал немецкий Бундесбанк в своем ежемесячном отчете, опубликованном 23 сентября. По словам представителей учреждения, техническая рецессия — не повод для беспокойства.

По оценке ведущего аналитика ИК «Иволга капитал» Ивана Маркова, фактором, определяющим направления на мировых финансовых рынках на текущий момент, остается торговая война США и Китая, которая уже дает негативный эффект относительно мировой экономики.

Биржи под давлением

Цены на нефть в ходе азиатских торгов подешевели. Это случилось на фоне максимального роста на прошлой неделе — почти на 7%. Однако 23 сентября по факту нефтяные котировки серьезным образом не поменялись и остались в пределах выше $64 за баррель Brent, вблизи $58 — WTI.

Трейдеры по-прежнему не уверены в том, как быстро Саудовская Аравия сможет восстановить потерянные объемы производства.

По состоянию на 07:47 мск на Лондонской бирже ICE стоимость нефти сорта Brent прибавляет 0,3% до $64,45, сорт WTI — $58,35 за баррель.

Агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия восстановила около 75% добычи, потерянной после атак на ее нефтяные объекты. Напомним, после атаки десятка БПЛА крупнейший экспортер нефти принял решение сократить суточную добычу на 5,7 млн баррелей.

В противовес данным Reuters американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Эр-Рияде написала, что властям Саудовской Аравии не удастся в короткие сроки восстановить НПЗ Saudi Aramco. По их информации, за два месяца отремонтировать нефтяные объекты они не успеют.