«Заперли в отелях»: тысячи туристов взяли в заложники

Старейшая в мире британская туристическая компания Thomas Cook объявила о ликвидации. Все поездки и рейсы туроператора отменены, точки продаж путевок закрыты, говорится в заявлении компании. В результате краха компании 22 тысячи сотрудников Thomas Cook в 16 странах мира рискуют потерять работу.

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«То, что нам не удалось добиться успеха, вызывает глубокое сожаление у меня и у остальных членов совета директоров. Я хотел бы извиниться перед миллионами клиентов и тысячами сотрудников, поставщиков и партнеров, которые поддерживали нас на протяжении многих лет», – цитирует Reuters заявление гендиректора компании Питера Фанкхауера.

Бронирование билетов более чем для 600 тыс. отдыхающих по всему миру было отменено в понедельник рано утром.

Британские клиенты Thomas Cook в течение двух недель вернутся на родину. За границей сейчас находятся около 150 тысяч клиентов туркомпании – граждан Великобритании. Это возвращение станет крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.

«Временный управляющий в компании уже назначен. Как только стало известно о запуске процесса ликвидации туроператора, гражданская авиация запустила программу о репатриации граждан. Это будет крупнейшее возвращение британских граждан на родину в мирное время», — сказал министр иностранныз дел Великобритании Доминик Рааб.

«Мы зафрахтовали 40 самолетов, и в течение следующих двух недель мы выполним более тысячи рейсов», — сказал CNN глава отдела политики Управления гражданской авиации Великобритании Тим Джонсон.

Согласно заявлению компании, британцев доставят домой «как можно ближе» к забронированной дате возвращения, то есть позволят завершить отпуск.

Большинство британских клиентов Thomas Cook защищены государственной программой страхования путешествий, которая гарантирует, что отдыхающие могут вернуться домой, если британский туроператор обанкротится.

Спасение утопающих

Обремененная долгами компания находилась под давлением кредиторов – она должна была найти дополнительные 200 млн фунтов стерлингов ($249,5 млн), чтобы избежать провала сделки по финансовому спасению.

Предполагалось, что спасти компанию должен был китайский конгломерат Fosun International Ltd. Туроператор нуждался в помощи как можно скорее — в мае компания сообщила о долговом бремени в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.

В понедельник Fosun Tourism заявила, что «разочарована тем, что Thomas Cook Group не смогла найти жизнеспособное решение» и договориться со своими кредиторами и инвесторами. «Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал в результате этого», — говорится в заявлении.

Компания Thomas Cook, основанная в 1841 году, боролась с конкуренцией со стороны компаний, занимающихся онлайн-бронированием отпусков, и бюджетных авиакомпаний. В июле компания заявила, что борется со снижением количества туров и бронирований авиабилетов. Кроме того, ложкой дегтя стал рост цен на топливо и неопределенность вокруг планируемого выхода Великобритании из Европейского Союза.

Кроме того, на спрос повлияла и теплая погода в Европе. В последние пару лет многие британцы отказались от поездок заграницу. Так, в этом году в Великобританию, как и во многие другие европейские страны, пришло аномальное лето — в Соединенном Королевстве, Нидерландах, Германии, Бельгии жара достигала +40 градусов.

Впрочем, те туристы, которые все же решили отправиться на отдых на море столкнулись с финансовыми трудностями. Например, в воскресенье один британский отдыхающий рассказал «Би-би-си», что пляжный курорт Les Orangers в тунисском городе Хаммамет потребовал, чтобы гости при выезде заплатили дополнительные деньги. Отель опасался, что не получит деньги от туроператора Thomas Cook. От туристов, которые собирались выезжать в аэропорт, потребовали выплат в размерах, доходящих до 2,5 тысяч фунтов стерлингов.

Многие туристы отказались платить, так как они уже заплатили туристической компании, когда бронировали тур.

Охранники закрыли ворота отеля и «не позволяли никому уезжать», рассказал британец Райан Фармер. По его словам, люди оказались «в заложниках».

По данным The Independent, представители Thomas Cook направились в отель. О ситуации осведомлены британское консульство в Тунисе и тунисское министерство туризма.

Российский партнер

Между тем банкротство британского туроператора не скажется на работе контролируемого им туроператора «Интурист», заявил исполнительный директор российской компании Сергей Толчин.

По его словам, российская компания юридически независима от Thomas Cook. Клиенты «Интуриста» «улетают и возвращаются в обычном режиме», сказал он.

«Нам и ряду других юридических лиц группы остановка деятельности британского Thomas Cook не грозит сбоем в работе. Туроператор «Интурист» является российским юрлицом, он операционно независим, имеет свой собственный контрактинг и каналы сбыта. Принимающие компании у «Интуриста» и глобального Thomas Cook также используются разные»,— цитирует Толчина пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В марте 2019 года стало известно, что Thomas Cook совместно с турецким партнером Sarpedon Travel выкупят 100% российского туроператора «Библио-глобус». Судьба этой сделки пока под вопросом, а представители российского туроператора пока воздержались от комментариев.

Thomas Cook Group, основанная в 1841 году, была одной из крупнейших туристических компаний мира, она ежегодно обслуживала свыше 22 млн клиентов. За последний год ее акции упали на Лондонской фондовой бирже на 86%.