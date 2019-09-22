Индекс самогона: что покажет падение доходов в России

Российские ученые придумали «индекс самогона»

Несмотря на тот факт, что доходы населения в 2019 году продолжили снижаться, рост производства самогона в стране не наблюдается. Так считают специалисты Финунивеситета при правительстве России. Но в целом, когда зарплаты не растут, наши люди переключаются с употребления покупного алкоголя на производство собственного. И эта тенденция может свидетельствовать о снижении благосостояния.

Склонность российских людей гнать самогон растет по мере падения доходов населения и, соответственно, объемы производимого самогона указывают на экономическое состояние страны. Об этом пишет «Российская газета», опираясь на данные, приведенные в обзоре Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ.

«По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на «черном» рынке», — пояснил выводы работы директор института Алексей Зубец.

Также директор института сообщил, что возглавляемое им учреждение вводит новый индекс для расчета состояния экономического кризиса в стране — Индекс производства самогона.

Зубец отметил, что

при падении уровня доходов человек, который условно говоря, любит выпить, склонен начать производить самодельные спиртные напитки у себя дома.

И самым распространенным из «самопальных» видов алкоголя является самогон. Также такие люди часто делают домашнее вино или сидр.

А в периоды, когда благосостояние народа повышается, то люди стараются покупать качественный алкоголь, продающийся в торговой сети.

Экспертам института удалось выяснить, что чаще всего спиртные напитки делают дома жители Саранска, Астрахани, Ульяновска и Липецка.

По словам ученого, анализ результатов исследований показал, что сегодня в городах с населением более 250 тыс. человек 4,5% опрошенных респондентов известны примеры самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях. И еще 1% респондентов известны случаи торговли самодельным алкоголем.

При этом реальные располагаемые денежные доходы россиян, а это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, во втором квартале 2019 года снизились на 0,2% год к году. Такие данные следуют из оценки Росстата. По итогам первого полугодия этого года реальные доходы граждан снизились на 1,3% в годовом выражении.

Среднемесячная зарплата, по оценке Росстата, во втором квартале выросла в номинальном выражении на 7,4%, в реальном — на 2,3%. По итогам первого полугодия номинальная зарплата повысилась на 7%, реальная — всего на 1,8%.

То есть в России налицо все предпосылки для того, чтобы народ начал чаще вспоминать о том, что можно производить алкоголь в домашних условиях.

Однако, как заявил Зубец, исследование показало, что за последний год производство самодельного алкоголя и объем торговли им в России практически не растут, а колебания этих показателей находятся в рамках статистической погрешности. Помимо этого, он уверен: имеется ряд признаков того, что производство и объем торговли крепким самодельным алкоголем сокращаются.

При этом на просторах интернета за последнюю неделю развернулась оживленная дискуссия о том, существует ли безвредная для организма доза алкоголя, которую можно употреблять ежедневно.

Новость состояла в том, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и российского Минздрава считают, что «безопасная» ежедневная доза составляет один бокал (150-200 мл) сухого красного вина для женщин и вдвое большее количество для мужчин. В пересчете на крепкий алкоголь — это одна рюмка объемом 40-50 мл.

Если же речь идет о пиве и вине, то женщинам без вреда для здоровья можно употреблять до 200 мл вина и 600 мл пива, мужчинам — до 300 мл вина и 900 мл пива.

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал эти рекомендации так: «Этого эксперта надо драной метлой гнать».

Советы неназванного эксперта Минздрава не оценил и главный нарколог России Евгений Брюн. Он снова выступил за полный отказ от спиртных напитков и напомнил об индивидуальных особенностях организма каждого человека. «Это значит, что универсальной безвредной дозы нет», — заявил Брюн.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Олег Салагай написал на своей странице в фейсбуке, что

согласно имеющимся на сегодняшний день научным данным, полезной дозы алкоголя не существует, хотя для отдельных людей в определенных обстоятельствах употребление спиртного может иметь положительный эффект.

«Но далеко не всегда и не для всех. Одно дело — употребление бокала красного вина мужчиной с гипертонической болезнью старше 60 лет в спокойной домашней обстановке, другое — употребление такого же бокала молодым человеком, который планирует сесть за руль».

Также ученые не раз отмечали тот факт, что мнение о том, что самогон безвреднее, чем продаваемый в торговой сети лицензированный алкоголь, потому что самогон изготавливается «из своих, домашних продуктов, без нитратов и пестицидов», ошибочно.