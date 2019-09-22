Не для всех? Кому достанутся бесплатные таблетки

Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств. При этом речь идет только о тех препаратах, которые выписаны врачом.

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Один из вариантов — обеспечение лекарствами больных определенными видами заболеваний. Пилотный проект по выдаче противотромбозных лекарств больным после операций на сердце и сосудах проходил в Омске, приводит пример «Российская газета» со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.

Еще один «пилот» проводился в Кирове — там с 1 февраля 2019 года частично возмещают стоимость лекарств из определенного списка больным по двум нозологиям: «артериальная гипертония» и «ишемическая болезнь сердца» (или в сочетании). Пациент платит в аптеке сумму за вычетом 50% от предельной цены в соответствии с государственным реестром предельных отпускных цен без учета оптовой или розничной надбавки. Например, цена препарат в аптеке составляет 100 рублей, а отпускная цена — 80 рублей. Из отпускной цены высчитывается 50%, и на данную сумму пациенту компенсируются его расходы. То есть пациент платит 100 — 80/2 = 60 рублей.

Объем субсидий аптекам за первые два месяца реализации проекта превысил 2,8 млрд рублей, сообщало издание «Лекобоз» со ссылкой на министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева. По программе за рецептами обратились 7 574 человека.

То есть выходит, что система возмещения не бесплатная. Какие варианты будут приняты — пока неясно. Один из обсуждающихся — предоставление бесплатных лекарств детям до 14 или до 18 лет.

«Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения», — пояснила глава министерства Вероника Скворцова.

За это время предстоит не только оцифровать медицинские и фармацевтические системы, распространить электронный рецепт на все поликлиники и аптеки. Вероятно, по российской традиции исходить будут не из необходимости обеспечения всех граждан лекарствами, а из бюджета. Обычно под него и подгоняют систему.

В настоящее время бесплатные или льготные лекарства положены только отдельным категориям граждан. Расходы на обеспечение препаратами госпитального сегмента и льготников оцениваются в 380 млрд руб. Как отмечает «РГ», в Минздраве считают, что в амбулаторном сегменте можно уложиться в 500 млрд.

При этом расходы граждан в целом на лекарства (а они их покупают и без рецепта врача) оцениваются в 1 трлн руб. ежегодно.

Вместе с тем в России даже не наведен порядок с обеспечением людей лекарствами по действующей системе. За первые шесть месяцев 2019 года в России осталось без заявок почти 47 тыс. тендеров госучреждений на закупку лекарств, писали СМИ. Именно этими лекарствами обеспечивают льготников, например, детей до 3 лет или диабетиков.

Тревогу еще год назад била Счетная палата. Аудитор Михаил Мень по итогам проверки за 2016-2017 год заявлял, что число лиц, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, сокращается. И при этом растет число рецептов «с отсроченным сроком исполнения» — то есть попросту тех, под которые пациентам не дают лекарств.

«Каковы потребности населения в лекарствах, никто не знает. А значит обеспечить их государство не может — оно тоже их не знает», — констатировал после очередного обсуждения этого вопроса в Госдуме глава «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский.

Совсем уж позорная ситуация сложилась с препаратами, которые в России не выпускаются и не зарегистрированы, но без которых отдельные пациенты попросту умирают.

При этом Минздрав делал успокаивающие заявления. Так, после задержания на почте мамы больного ребенка, которая заказала из-за границы «Фризиум» (только он помогал), в ведомстве говорили, что в России достаточно широкий арсенал аналогичных, зарегистрированных в РФ противосудорожных лекарственных препаратов. И забывал вспомнить, что врачи попросту боятся выписывать лекарства, содержащие психотропные вещества.

В итоге после двух случаев задержания матерей, которые заказали своим детям медикаменты из-за границы, премьер Дмитрий Медведев распорядился закупить эти лекарства за границей.