«Переход в добровольное рабство»: что ждет Хорватию в еврозоне

За первое полугодие 2019 года товарооборот России и Хорватии увеличился в 1,5 раза — на 45%. За это время страны успели продать друг другу товаров на $890 млн, свидетельствует последняя статистика от Минсельхоза РФ.

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К крупным совместным проектам двух государств относятся холдинг Fortenova Grupa (главная корпорация пищевой промышленности и розничной торговли в Хорватии), а также газификация завода Брод при участии «Зарубежнефти», которая намечена на октябрь 2020 года.

Несмотря на усиление кооперации с Россией, Хорватия не отказывается от своих планов по выходу на европейские рынки. К 2023 году страна планирует присоединиться к Европейскому механизму валютных курсов (ERM II) и полностью перейти на евро. 8 июля текущего года

Хорватия отправила официальное письмо о желании войти в еврозону.

«Это первый важный шаг для вступления в зону евро. Власти Хорватии уже наметили план действий. Он позволит осуществить более плавный переход», — комментировал тогда председатель Еврогруппы Мариу Сентену.

За вступление в еврозону выступают и местные жители. По результатам опроса, проведенного в текущем году Центробанком Хорватии, 52 процента респондентов высказались за переход на евро, 40 процентов выступили против. Остальные воздержались от ответа.

Впрочем, для того чтобы перейти на евро, одного плана недостаточно. По правилам еврозоны, для успешного перехода на новую валюту дефицит бюджета страны-кандидата должен быть не более 3% ВНП, государственный долг — не больше 60% ВВП. Инфляция же не может превышать средний уровень в трех странах Евросоюза с наиболее незначительными показателями более чем на 1,5%.

Вдобавок государству следует обеспечить высокую стабильность банковской системы. Кроме того, ему необходимо укрепить партнерство с ЕЦБ и показать хороший рост финансовых показателей. При этом сейчас регулятор Хорватии помогает национальной валюте колебаться в пределах 7,4-7,7 куны за евро. Без таких интервенций экономика не справляется.

В погоне за дешевыми кредитами

Переход на евро сулит Хорватии льготные ставки по кредитам от ЕЦБ, указывают опрошенные «Газетой.Ru». К тому же сейчас в целом низкие кредитные ставки в евро.

«Также, безусловно, подобный шаг увеличит инвестиции в страну. Ведь валютные риски снизятся. Инвесторы смогут планировать проекты с возвратом в евро. Это более понятная и стабильная валюта. Кроме того, снизятся издержки, так как компании будут меньше обменивать национальную валюту на евро», — считает старший аналитик «Премьер БКС» Сергей Суверов.

Впрочем, на этом плюсы от вступления в еврозону закачиваются.

Как правило, переход на евро негативно сказывается на экономике. Например, рост ВВП Словакии до вхождения в зону евро в 2009 году шел темпами от 2% до 5% в год. После перехода на евро показатель опустился до 1% - 2,5%. Похожая динамика наблюдалась и в соседней Словении. Рост ВВП страны до вхождения в зону евро показывал в среднем 1%-2%, а после упал до 0,5 – 1%.

«А например, рост ВВП Эстонии до вхождения в зону евро в 2011 году шел темпами от 0% до 4% год к году в среднем, после вхождения в еврозону он снижается до 0% - 2%.

По сути это переход в добровольное рабство и зависимость от решений сильных игроков ЕС»,

— указывает в разговоре с «Газетой. Ru» аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Он считает, что переход на евро выгоден только банковско-розничному сегменту. То есть отраслям, находящимся в цепочке «переделов» ближе всего к потребителям и обладающим на этом фоне потенциально наивысшей маржой.

«Для менее рентабельных отраслей — прежде всего, производственных — вступление в зону евро означает спад в динамике потребительского и инвестиционного спроса, который — судя по динамике ВВП — не компенсируется сокращением стоимости кредитов», — полагает эксперт. Не имея возможностей для полноценного роста экономики, развивающиеся страны накапливают долги и дефицит во взаимной торговле с базовыми странами Европейского механизма стабильности.

В результате в прибыли остаются только страны-основатели союза. Например, торговый профицит Германии, который в 90-е составлял от 0 до 6-8 млрд евро, после создания еврозоны вырос до 15 млрд. А с приходом новых стран взлетел до 20-25 млрд евро к середине 2010-х.

Экономическая модель еврозоны в данной связи представляет собой уменьшенную копию американской финансовой модели. Базовые страны кредитуют и финансируют периферийные, которые, в свою очередь, на основе этих кредитов и денежных потоков банковской системы поддерживают торговые балансы базовых, зрелых стран, объясняет Осин.

Между тем

от перехода на евро в итоге больше всего могут пострадать обычные граждане Хорватии.

Переход на евро неизбежно приведет к росту цен в стране, как это уже было в Эстонии и Латвии. Там товары первой необходимости подорожали примерно на треть. При этом зарплаты так и не выросли, так как Евросоюз не заинтересован вкладывать средства в выравнивание экономик своих новых членов с экономикой более сильных стран.

«Таким образом, уровень жизни населения Хорватии в результате такого решения понизится. Есть опасность оттока капитала из страны из-за снижения депозитных ставок при переходе на евро, что может привести к крайне негативным последствиям для экономики страны. Вероятнее всего, переход Хорватии на евро является скорее политическим, чем экономическим решением», — отмечает в разговоре с «Газетой. Ru» аналитик маркетингового агентства Comagency Елена Юшкова.