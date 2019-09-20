Не у «Газпрома»? Украина диктует условия покупки газа у России

Киев, перед которым маячит угроза лишиться $3 млрд за транзит российского газа, допустил возможность закупки топлива в России. Напомним, Украина отказалась от поставок газа из России напрямую в конце 2015 года и импортирует его реверсом из других европейских стран.

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«На Украину могут быть и другие поставщики, не только весь объем может поставляться с российской стороны», — сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге в Киеве 20 сентября. Его цитату приводит агентство «Прайм».

По его словам, Киев готов рассмотреть возможность покупки «определенного объема» газа из России напрямую.

В череде бесконечных заявлений о газовой независимости от Москвы эти слова могли бы показаться рядовыми. Но Оржель внес интригу. По его мнению, покупки российского газа могут быть не только у «Газпрома».

Чиновник не уточнил, откуда может взяться другой газ, ведь «Газпром» имеет монополию на экспорт трубопроводного газа. Другой трубы для Украины (как и остальных стран) у нас просто нет.

Можно было бы подумать, что речь идет о сжиженном природном газе. Но российские производители СПГ о намерениях заключать прямые контракты с Украиной не говорили.

В то же время Оржель подчеркнул, что Киев не готов будет заплатить за контракт «политическую цену». «Если появятся факторы — политическая цена, давление со стороны, — в этом случае есть возможность неподписания», — сказал он. Цена должна быть привязана к европейской, уточнил министр.

Вопрос закупки газа напрямую из России может быть увязан с новым контрактом на его транзит в Европу. «Газпром» даже предлагал скидку для конечных потребителей в размере 25%. В настоящее время импортный газ поступает на Украину по цене $196 за 1 тыс. кубометров — при этом в Белоруссии российское топливо продается по $127 за 1 тыс. кубометров.

Действующее соглашение о прокачке газа через территорию Украины в Европу «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает в 31 декабря 2019 года. 19 сентября Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе теоретически договорились о том, что транзит газа в 2020 году может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет привести свою энергетическую отрасль в соответствии с нормами Евросоюза к 1 декабря этого года.

Уже сейчас ясно, что Украина не успеет сделать необходимые процедурные действия в рамках разделения украинской ГТС до 1 декабря, но обещает успеть до 20 декабря.

«Мы делаем один из сегментов заданий — подготовку к сертификации и саму сертификацию ГТС, согласно с дорожной картой, до двадцатых чисел декабря», — проинформировал Оржель.

Сама трехсторонняя встреча длилась всего 40 минут.

Министр энергетики России Александр Новак также заявил, что на самый «черный» день, то есть если поставки газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года прекратятся, то Украина и потребители в Европе закачают рекордные объемы газа в подземные хранилища. В частности, Румыния вынесла на обсуждение газовых компаний вопрос о повышении объема резервов.

«В самом худшем варианте Киев попытается запасти 20 млрд кубометров у себя в хранилищах и ждать возможности договориться с Россией о возобновлении транзита», — так ранее заявил в беседе с «Газета.Ru» сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Где взять газ

Украина может обойтись и без российского газа, если найдет поставщиков, которые смогут обеспечить ее потребности. Это может быть как трубопроводный газ, так и партии сжиженного газа — СПГ.

9 сентября компания «Укртатнафта» приобрела чуть более 6 млн тонн сжиженного газа производства американской компании Enterprise Products Partners. Всего за январь-август на территорию Украины по морю поступило около 27,6 млн тонн газа.

29 августа о поставках на Украину через Польшу американского газа договорились польская компания PGNІG и «Энергетические ресурсы Украины» — PGNiG будет его поставлять после процесса регазификации.

В прошлом году объем потребления на Украине составил 32,3 млрд кубометров, 10,6 млрд из них шли реверсом из Польши, Словакии и Венгрии.

Для обеспечения украинского рынка сниженным газом необходимы терминалы, которых на территории этой страны сейчас нет, указывает Дмитрий Марунич. По его прогнозам, Киев может получать газ через польский хаб в Свиноуйсьце, мощность которого составляет 5 млрд кубометров в год.

Но в первую очередь Украина рассчитывает на поставки газа по трубе из Европы. Так, в августе «Укртрансгаз» согласовал возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива как раз с января 2020 года.

Согласно договоренностям, со следующего года из Румынии на Украину должно поступать 1,5 млрд кубометров газа ежегодно. Топливо планируют поставлять через газоизмерительную станцию «Гребеники», модернизация которой должна завершиться к декабрю 2019 года.

Также для поставок будет задействована станция «Каушаны» в Молдавии.

Любопытно, что Кишинев летом текущего года начал торговаться с Россией, требуя 25% скидку от цены на газ. Причем в ход шли аргументы, что если «Газпром» не пойдет на уступки, то страна с 2020 года обещает переключиться на реверсные поставки газа из Украины, от европейских трейдеров.

Впрочем, 19 сентября президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишенев и «Газпром» достигли предварительной договоренности на поставку газа.

При этом украинские власти подыскивают энергетических партнеров и на Ближнем Востоке. К примеру, в июле текущего года Киев заявил, что договорился о транспортировке катарского газа по Трансбалканскому газопроводу. Первые поставки намечены на январь 2020 года, говорил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

На практике договоренности вряд ли выполнимы, отмечают эксперты. Поставки газа из Катара, из той же Греции или Турции технически маловероятны ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры.

«Для прогонки сжиженного газа из Дохи в Киев нужно как минимум построить перемычку от одного из СПГ-терминалов к магистральной трубопроводной системе. На это нужно время и средства, которых у Киева нет», — замечал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

При этом перегон газа из ближневосточного рынка по тому же Трансбалканскому газопроводу, который идет через Украину в Молдавию и Румынию, возможен только до открытия «Турецкого потока». Турция закрывает свои потребности в газе за счет «Потока», поэтому поставки по Трансбалканскому трубопроводу находятся под вопросом, добавлял Юшков.

Транспортировать газ из Азербайджана также не получится, несмотря на явное желание Украины, говорил Марунич. «Заказы на каспийское топливо давно поделены между Турцией и Южной Европой. Анкара уже оставила за собой 17 млрд кубометров в год, а еще 7 млрд кубометров взяли европейцы. Больше газа Баку физически не сможет выработать. Поэтому заявления Киева о газовых поставках с Востока выглядят как неудачный пиар-ход и не более того», — заключил эксперт.