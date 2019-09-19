Лосось уже не по карману: в России резко подорожала рыба

Оптовые цены на лосось, основная территория улова которого приходится на регион Дальнего Востока, в этом году выросли. Об свидетельствуют данные Минсельхоза, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Поэтому ожидается повышение цен на красную рыбу и в торгово-розничной сети.

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Самый распространенный вид лосося – горбуша – уже подорожал на 30% по сравнению с сентябрем 2018 года. Популяция рыбы этого вида наиболее распространена в водах морей восточной части России, в морях Тихого океана. Соответственно, и улов этого вида рыбы в этом регионе самый большой. Повышение цены наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 рублей за 1 кг, а в Центральной России — 155 рублей.

Сильнее всего подорожала кета, продаваемая в центральных регионах России — на 47%, где ее цена достигла 250 рублей.

Это второй по распространенности вид лососевых рыб в России.

Килограмм кеты на Дальнем Востоке подорожал на 17%. Более редкий вид, нерка, вырос в цене на 14%.

Причина подорожания проста. Дело в том, что общий объем улова рыбы, как морской, так и пресноводной, в этом году в России падает. Согласно данным отраслевой системы мониторинга Минсельхоза общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на середину сентября 2019 года составил 3,65 млн. тонн. Это на 2,0 % ниже уровня прошлого года. Об этом сообщается в аналитическом отчете, размещенной на сайте министерства.

Между тем общий объем добычи водных биоресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 2,62 млн. тонн, что на 7,77 тыс. тонн или на 0,30 % больше уровня прошлого года. Но объем улова на Дальнем Востоке вырос за счет роста вылова минтая – плюс 87,79 тыс. тонн, трески – плюс 168. тонн, а также за счет вылова сельди, увеличившегося на 24,42 тыс. тонн.

Сезон добычи лосося на Дальнем Востоке России традиционно начинается с полуострова Камчатка и открывается 1 июня. Камчатка в геологическом аспекте еще недавно была островом, и её реки мало заселены пресноводной рыбой, поэтому регион – это идеальная кормовая база для лососевых рыб. Рождаются лососи в пресной воде, где живут 2-3 года, потом мигрируют в океанские воды, а для размножения они опять возвращаются в пресные воды.

В результате осеннего нереста рыба погибает. Поэтому и вылавливают ее до момента сброса икры. Сейчас, к сентябрю основной промысел лососевой рыбы уже завершается, хотя добыча лосося еще продолжается на Курильских островах и на юго-востоке Сахалина.

В Росрыболовстве считают, что правильнее сравнивать объемы вылова лосося по четным и нечетным годам, так как зрелости лососевые рыбы достигают примерно через два года после вылупления из икринок. Если сравнить уловы 2019 года с данными за с 2017 год, то общий объем вылова красной рыбы вырос на 37%.

Но по сравнению с 2018 годом — тогда был установлен рекорд по вылову лосося — объем добычи рыбы снизился.

В 2018 году на Дальнем Востоке к концу сентября было выловлено 645 тыс. тонн тихоокеанского лосося, в том числе 509 тыс. тонн горбуши и 81 тыс. тонн кеты. Такой рекордный улов привел к снижению цены на рыбу.

До введения продовольственного эмбарго Россия импортировала лосось в основном из Норвегии, но сейчас больше половины этой рыбы поступает в нашу страну из Чили. Чили – второй в мире производитель и экспортер лосося после Норвегии.

Ожидаемо, рост цены на лосось тянет за собой ценники и на побочные продукты. Так, летом этого года глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что в текущем году цены на красную икру и рыбу вырастут на 25–30%. «На Дальнем Востоке начались продажи лососей набирающей обороты «красной путины». Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза», — заявил он.

Согласно данным Росстата, средняя потребительская цена за отечественную икру лососевых в июне составила 3 тыс. 602 рублей за кг.

Но становится все менее доступной для россиян и менее элитарные рыбные продукты.

В августе в России подорожала «самая народная» российская рыба – минтай. Оптовая цена на минтай на Дальнем Востоке 6 августа составляла в среднем 78 рублей за 1 кг, указано в материалах Минсельхоза.

Годом раньше этот минтай стоил только 63 рублей за 1 кг. То есть за год в основном регионе своей добычи эта рыба подорожала подорожал почти на 24%.Рост спроса на филе российского минтая в Китае и Европе привел к подъему экспортных цен, вслед за которыми минтай подорожал и на внутреннем рынке.

Минтай является третьей по популярности рыбой у россиян после красной рыбы лососевых пород и сельди.