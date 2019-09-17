Баррель поплыл: у рубля нет шансов

Во вторник цены на нефть снижались после взлета, связанного с субботней атакой дронов на нефтеперерабатывающие объекты. «Газета.Ru» весь день следила за нефтяным ралли в режиме онлайн и обнаружила новый тренд в поведении рубля. Точнее, старый новый курсовой тренд. Итак, как это было.

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В понедельник 16 сентября баррель подорожал на 15 %, стоимость Brent превышала $69. С тех пор началось снижение.

Сначала довольно плавное. На доли процента. Фьючерсы на октябрь и ноябрь на обе марки нефти — Brent и WTI – также снижались. Опять же на доли процента. Так было в первой половине дня — вялотекущее снижение. Это объясняется, отчасти, тем, что пострадавшая от киберпреступников компания Saudi Aramco заявила, что надеется в короткие сроки восстановить добычу. Между тем, напомним, добыча нефти у саудитов снизилось на 5 млн баррелей в день, а это половина текущего объема добычи королевства.

Тем не менее, рынки поверили, что приток нефти на рынок восстановится. Участников рынка не остановило даже предупреждение агентства Reuters, сообщившего, что возврат к объемам, которые были прежде, может занять «недели, а не дни».

В общем рынок поверили в восстановление добычи и нефть продолжила по чуть-чуть снижаться в цене. Некоторые аналитики заговорили даже о стабилизации цен на «черное золото».

Рубль вслед за нефтью также стал снижаться к основным валютам. Но тоже плавно.

Напомним, в последние месяцы рубль преодолел ту практически автоматическую зависимость от стоимости нефти, которая была в прежние годы. А во времена ССР эта зависимость была драматична и закончилась катастрофой.

Сейчас ситуация иная. Есть факторы, и при слабой нефти, которые поддерживают рубль. Это политика количественного смягчения регуляторов финрынка в США и ЕС, снижение инфляции в самой России, низко дефицитный бюджет и другие относительно неплохие макро-экономические параметры российской экономики.

Но беспилотный шабаш и угроза киберапокалипсиса вернули прежнюю зависимость рубля от нефти. По данным на 10.05 по мск, курс доллара повысился на 7 коп. и достиг 64,12 руб. Курс евро вырос на 10 коп., до 70,54 руб.

А по данным на 12.45 мск, курс доллара повысился на 22 копейки и достиг 64,18 руб. Евро вырос на 37 коп., до 70,7 руб. В общем все стало, как в старые добрые времена: нефть дешевеет равно рубль слабеет. Поскольку российский госбюджет живет в основном на нефтедолларах.

Рубль мог бы обвалится уже сегодня, на ожиданиях, точнее, на опасениях, скорого восстановления нефтедобычи саудитами, если бы не успокаивающие новости с фронтов торговой войны между США и Китаем. Стало известно, что в среду 18 сентября в США на переговоры выезжает китайская делегация во главе с замминистра финансов Ляо Минем. Это уже 13-й раунд переговоров на высшем уровне. С одной стороны тринадцатый раунд — это окопная затяжная война, изматывающая обе стороны.

С другой стороны, переговорный процесс все равно идет. Дональда Трамп немного сдает назад, вроде бы. А Китай идет как бы навстречу. Китай решил, например, с 17 сентября отменить пошлины на список из 16 товаров американского происхождения на $1,65 млрд. Это мелочь, но шаг в направлении перемирия. И повод рублю не падать слишком быстро до прежнего уровня.

Bloomberg сообщил во вторник, что американская администрация рассматривают вариант «временной сделки», которая задержит введение новых пошлин. В общем, на рынки вернулся осторожный оптимизм.

Между тем цены на драгоценные металлы, которые росли на фоне американо-китайской тарифной войны, снизились. Тоже хороший сигнал, поскольку золото считается защитным активом, в который инвесторы уходят на фоне напряженности на рынках. Цена унции золота с поставками в декабре на бирже Comex снизилась на 0,53% до $1 503,50, серебра — на 0,84% до $17,88.

«Даже близко» не заместят саудитов

Впрочем, в середине дня инвесторы и эксперты рынка, особенно последние, стали пугать друг друга. «Вопрос в том, как долго Саудовская Аравия сможет поддерживать уровень и качество экспорта. Наиболее вероятные последствия будут ощущаться начиная с ноября, поскольку хранилища могут начать достигать критических уровней, если перерабатывающее предприятие не будет отремонтировано», - сказал The Guardian директор фирмы рыночных данных Refinitiv Джеффри Смит.

А Бьорнар Тонхауген из исследовательской компании Rystad Energy заявил, что мир «даже близко» не сможет заменить саудовский экспорт.

В краткосрочной перспективе будет сохраняться как минимум высокая ожидаемая волатильность. Обусловлена она активным развитием конфликта на Ближнем Востоке, сказал «Газете.Ru» ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, отметив, что военнослужащие Революционной гвардии Ирана захватили судно под флагом Объединенных арабских эмиратов в Ормузском проливе. Кроме того, ситуацию держит в напряжении и тот факт, что ущерб от атак дронов полностью и достоверно не оценен. Не понятно, насколько эта ситуация повлияет на среднесрочную перспективу поставок со стороны Saudi Aramco.

Рубль в краткосрочной перспективе, не смотря на высокие цены на нефть, может снизиться, резюмирует эксперт.

Превентивный удар от ФРС

В конце дня цена на нефть резко упала, хотя весь день показывала незначительное снижение в пределах менее 1%.

Ранее президент «Русснефти» Евгений Толочек допустил обвал нефти до $50 за баррель после атаки на Saudi Aramco. «Рынок это подстегнет однозначно... Что будет дальше — не знаю. Цена в $100 если даже будет, то будет недолго. И потом будет скорее всего рецессия, и мы опять свалимся ближе к $50», — заявил Толочек (цитата по РИА Новости).

Доллар к вечеру прибавил еще 0,3% – до 64,23 рубля, а евро прибавил 0,89%, торговался вечером в районе 71 рубля.

Важно принимать в расчет и геополитические последствия, считает Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер». В последние дни заметно усилилась напряженность по линии США-Иран на фоне обвинений Тегерана со стороны американских властей в причастности к нападению на саудовские объекты.

«Еще один повод для роста осторожных настроений — ожидания завтрашнего заседания ФРС, на котором регулятор примет решение по ключевой ставке. Инвесторы ожидают снижения на 25 б.п., несмотря на сильные данные по рынку труда США и ускорение базовой инфляции», — говорит Дейнека.

Это решение о снижении ставки может носить характер превентивного удара, учитывая сохранение неопределенности в торговой сделке с Китаем. «Если риторика американского регулятора относительно дальнейших планов по снижению ставки претерпит ужесточение, развивающиеся рынки могут отреагировать волной снижения», — говорит эксперт.

«Почему-то повышение цен на нефть на девять долларов вызвало лишь небольшое ослабление рисковых настроений на мировых рынках. Иена и швейцарский франк сегодня утром отступают, а валюты развивающихся стран показывают только умеренную коррекцию по сравнению с понедельничным открытием», — отмечает Джон Харди, главный валютный стратег Saxo Bank. Он не исключает: это признаки того, что ФРС не станет снижать ставки. «Но если ФРС завтра не снизит ставки, это будет одна из самых крупных ошибок за нынешний цикл, включая и заседание в декабре 2018 года, которое спустило лавину распродажи на рынках акций», — говорит аналитик.

В общем, если ставку снизят, это даст возможность США выгоднее и активнее торговать по всему миру, доллар в итоге снова станет великим, а рубль... Как всегда. Если ставку не снизят, это добавит нервозности рынку и укрепит доллар, а рубль... Опять как всегда.