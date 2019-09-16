Дорогой президент: расходы на Зеленского выше, чем на Порошенко

На официальном портале Верховной Рады Украины был обнародован законопроект о госбюджете на 2020 год.

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Бюджет получился почти сбалансированным. По предварительным данным, доходы госбюджета составят 1079,5 ($43,666 млрд), расходы — $47,349 млрд долл.

Затраты на охрану здоровья вырастут и составят 9,8 млрд грн ($396 млн).

Средний курс доллара заложен на уровне 28,2 грн. Минимальная зарплата повысится до 4723 гривен ($191). Проект бюджета предусматривает получение 380 млрд грн ($15 млрд) заимствований.

Об основных параметрах бюджета на следующий год 16 сентября на брифинге в Верховной раде доложила депутат от президентской фракции «Слуга народа», представитель правительства в парламенте Ирина Верещук.

Скроили бюджет, какой смогли

Если при предыдущем президент Петре Порошенко на сектор безопасности и обороны было заложено 209,7 млрд грн ($8,4 млрд), то теперь оборонные расходы вырастут еще больше — на $1,335 млрд.

«Мы балансируем бюджет настолько, чтобы обеспечить обороноспособность страны — это увеличение на 33 млрд грн в 2020 году», — сказала Верещук.

По её словам, правительство разработало проект бюджета, который позволит не менять налоговую базу страны. «Мы не будем вносить изменения в Налоговый кодекс, потому что каждый год под бюджет, который закладывало правительство, всегда меняли налоги… Это ложилось бременем на карманы украинцев», — отметила Верещук.

По её словам, в будущем правительство планирует разрабатывать бюджеты на три года. «Это бюджет, который можно назвать реалистичным. Это не прорыв, это не прыжок тигра… За две недели очень сложно качественно сформировать новый бюджет. Дефицит бюджета около 2%, это нормально», — подытожила Верещук.

Оппозиция проектом расходов не довольна

«Это не бюджет слуг народа, это бюджет господ народа. Этот бюджет — это продолжение наихудших традиций времен бюджетов Порошенко и Гройсмана», — заявил понедельник в эфире одного из украинских телеканалов депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

По оценке оппозиционера, все основные социальные показатели: минимальная зарплата, минимальная пенсия, финансирование охраны здоровья и образования увеличены только на размер инфляции и то не в полном объеме.

Шуфрич раскритиковал также увеличение бюджета обороны и безопасности: декларируется, что Украина идет к миру, а расходы на оборону станут больше. При этом субсидии для населения, которые компенсируют высокие тарифы, уменьшили на 8 млрд грн ($323 млн) даже по сравнению с действующим сейчас госбюджетом Порошенко.

«Создается такое впечатление, что проект бюджета очень сильно корректировал Международный валютный фонд и группа Сороса», — заявил Шуфрич.

В ответ на это спикер Рады Дмитрий Разумков дал Шуфричу понять, что проект бюджета — это не его дело. А деятельность МВФ в Украине не относится к функционалу комитета по свободе слова, которым руководят представители оппозиции.

Оpen space и коворкинг обойдутся дороже

Заложено в проект бюджета-2020 и увеличение расходов на содержание президента Украины и его офиса.

В 2020 году президентская рать обойдется украинцам в 986,6 млн гривен ($39,7 млн), что на 4,2% больше по сравнению с текущим годом.

Госбюджет на 2019 год, утвержденный президентом Петром Порошенко, предусматривал выделение 947,2 млн гривен на обслуживание его администрации. То есть, впервые за последние пять лет расходы на президентские нужды были снижены.

До этого расходы на содержание Порошенко ежегодно повышались. Так, в 2014 году, когда он пришел к власти, они составили 293 млн гривен, а в 2018 перевали за 1 млрд гривен. Сокращение этой статьи в бюджете Украины в текущем году многие наблюдатели связывали с подготовкой Порошенко к президентским выборам. Но пропагандистский ход не помог.

Не сложно догадаться, почему вырастут расходы на нового президента Зеленского. Еще во время избирательной кампании и сразу после прихода к власти он анонсировал набор революционных новаций.

Вместо администрации президента будет действовать «офис президента», или по европейскому образцу — «офис главы государства».

Вступив в должность президента Зеленский говорил, что офис следует оснастить современной техникой, которая экономит природные ресурсы, установить солнечные батареи, тепловые насосы.

В президентском офисе начали действовать директораты по отраслям. Они будут анализировать политику, предлагать президенту способы влияния на ситуацию. В здании президентского офиса планируют устроить коворкинг для инициативных украинцев, они смогут прийти и поделиться идеями, пообщаться со специалистами.

Кабинет главы государства предлагали сделать с видом на Днепр или на Европейскую площадь. Зеленский выбрал второй вариант. В президентском офисе хотят также сделать прозрачные стены, чтобы все наблюдали за работой украинского лидера. Около здания решили сделать фонтан.

«Мы настроены на уменьшение денег, которые тратит бюджет Украины», — обещал Зеленский. Не получилось.