Нефтяное ралли: что угрожает рублю

На энергетическом рынке в понедельник произошел предсказуемый шок, который отразился на валютных рынках. Так, доллар и евро начали дешеветь к валютам развивающихся стран, в том числе и к рублю.

Реклама

Российская нацвалюта позитивно отреагировала на события в Саудовской Аравии и укреплялась на открытии валютных торгов на Московской бирже в понедельник, 16 сентября. На момент написания материала доллар и евро торговались на отметках 64,03 и 70,46 рублей соответственно. При этом доллар еще успел несколько отыграть утреннее падение, когда курс американской валюты просел на 56 копеек до 63,77.

Эксперты указывают, что колебания на валютных рынках в ближайшей перспективе будут зависеть от того, как скоро Саудовская Аравия восстановит объемы добычи нефти, которые сократились почти вдвое до 6 млн баррелей.

Пара доллар/рубль в ближайшее время будет оставаться ниже 64, прогнозируют Юрий Попов и Николай Минко в аналитическом обзоре Sberbank CIB. Если власти Саудовской Аравии сообщат о невозможности быстрого восстановления добычи, то курс рубля может сдвинуться в сторону 63 руб. за доллар, говорится в прогнозе.

В последнее время корреляция рубля с нефтью составляет 0,2, говорит в беседе с «Газетой.Ru» руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский. Он указывает, что рубль уже несколько лет как совершенно отвязался от нефти. «Доллар стоил около 65 рублей при нефти 45 в 2016-м, и при нефти за 80 в 2018-м, и при проколе ниже 60 в конце того же 2018-го», — напоминает аналитик.

Однако несмотря на то, что Россия может оказаться бенефициаром произошедших на НПЗ в Саудовской Аравии событий, рубль вряд ли сможет укрепиться: «не дадут покупки Минфина и слабость российской экономики», поясняет эксперт. «Кроме наполняющего бюджет и Резервный фонд роста цен на нефть ничего ждать не стоит», — констатирует он.

Дроны и нефть

Валютная паника была спровоцирована неожиданными новостями на нефтяном рынке. Напомним, сразу на открытии торгов цена на баррель нефти взлетала почти на 20%.

Это самый высокий дневной рост в новом тысячелетии.

Так, цена на сорт Brent приближалась к $72 за баррель на Лондонской бирже ICE. К настоящему моменту цены отскочили, однако рост цены на баррель продолжает держаться в диапазоне 8-11%.

В ходе торгов нефтяные котировки Brent колеблются у $66,6, а WTI — $60. По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, ситуация в дальнейшем будет завесить от того, насколько быстро отремонтируют НПЗ. Это может затянуться на пару недель, которые будут напряженными, отмечает он.

На открытии бирж нефть взлетела «на эмоциях», объяснил эксперт. «Как обычно: покупают на эмоциях, продают на фактах», — сказал Пикин.

Однако физического дефицита нефти нет, подчеркивает эксперт.

Об этом указывали и в Международном энергетическом агентстве (МЭА), где внимательно следят за развивающимися событиями после атаки на НПЗ.

По прогнозу Пикина, нефть в краткосрочной перспективе будет стоить около $70. «Даже трудно прогнозировать $80 за баррель», — добавил он.

Между тем в краткосрочном периоде на фоне ажиотажа и неясности сроков диагностики и ремонта установок по подготовке нефти цены могут пробить отметку в $70 за баррель, считает эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко.

«Однако поскольку основные центры ценообразования находятся на стороне потребителей, которые не заинтересованы в росте цен на нефть, то мы как минимум будем видеть сообщения о достаточности запасов, чтобы покрыть нехватку саудовской нефти», — указала в беседе с «Газетой.Ru» Грушевенко.

По ее словам, рынок не может не брать во внимание тот факт, что такая атака, случившаяся в субботу в Саудовской Аравии, может повториться снова после завершения ремонта. А это значит, «геополитическая премия» вырастет — в долгосрочном периоде цены все же подрастут на $3-5 за баррель, пока будет сохраняться высокая вероятность дальнейшего развития конфликта.

До $100 далеко

Зарубежные аналитики ранее указывали, что в долгосрочной перспективе стоимость нефти может достигнуть трехзначных цифр в $100. Это возможно в том случае, если Эр-Рияд не восстановит перебои в поставках нефти. После атаки на НПЗ Саудовская Аравия сократила почти вдвое добычу нефти. Официальные власти пообещали, что уже в понедельник восстановят треть добычи, писала The Wall Street Journal.

Есть и более мягкий прогноз. Если текущие перебои в добыче нефти сохранятся в течение более чем шести недель, то цены на нефть сорта Brent ожидают ралли выше $75 за баррель, предупредили в Goldman Sachs.

Нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила своим клиентам о восстановлении погрузок нефти, согласно последним данным Reuters. Со ссылкой на источники агентство утверждает, что

погрузочные работы на нефтяных танкерах продолжаются.

«Мы обеспокоены последствиями [атаки], но пока слышим от портовых агентов, что все в порядке», — сказал один из источников.

Тем не менее саудовские чиновники еще не давали каких-либо сроков, в которые может произойти полное восстановление работы. Кроме того, пока Saudi Aramco не заявляла себя неспособной выполнить контракты на международные поставки нефти. Однако cаудовцы уже перекрыли нефтепровод в Бахрейн. Не поставляются легкие сорта нефти Arab Light и Arab Extra Light.

Вернуться к нормальным объемам добычи нефти Саудовская Аравия сможет спустя несколько месяцев, рассказали Reuters осведомленные источники. А вот запасов сырья хватит всего на 26 дней.

Официальные власти воздерживаются от прогнозов, поскольку сейчас сохраняется возможность нового военного конфликта на Ближнем Востоке. Так, американский президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится в боевой готовности и знает, кто виновен в пожаре на саудовских нефтяных объектах. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атакой стоит Тегеран. Однако Саудовская Аравия еще не назвала свою версию, ведется расследование инцидента.

Кроме того, новый удар может прийти от тех, кто отправил в Саудовскую Аравию беспилотники.

Возможность повторения ударов повстанцев-хуситов на месторождения Саудовской Аравии сохраняется, пригрозили представители группировки.

«Предупреждаем компании и иностранцев, чтобы не находились в местах, которые подверглись нашим ударам, потому что они продолжают быть нашими целями и могут быть подвергнуты новому удару в любое время», — цитирует агентство ПРАЙМ представителя вооруженных сил хуситов.