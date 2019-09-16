Паника на биржах: нефть горит. LIVE

Цены на нефть взлетели на фоне атаки дронов — онлайн

Атака 10 дронов на нефтяные предприятия Саудовской Аравии привела к панике на рынках. Цены на баррель взлетели до $70 на открытии Лондонской биржи. Аналитики предупреждают, что стоимость нефти может дойти до $100. «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
08:36

На открытии торгов в Лондоне 16 сентября на бирже ICE ноябрьский фьючерс на нефть сорта Brent взлетел до $71,95.

08:27

В пятницу биржи закрылись на $60 за баррель. На Чикагской товарной бирже нефть закрылась на $59, фьючерсы на бирже ICE в Лондоне завершили торги на отметке за $60.

08:23

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Мировые цены на нефть начали реагировать на атаку в Саудовской Аравии. которая произошла 14 сентября. Мы следим за событиями в режиме онлайн.