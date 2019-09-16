Паника на биржах: нефть горит. LIVE

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08:36
На открытии торгов в Лондоне 16 сентября на бирже ICE ноябрьский фьючерс на нефть сорта Brent взлетел до $71,95.
08:27
В пятницу биржи закрылись на $60 за баррель. На Чикагской товарной бирже нефть закрылась на $59, фьючерсы на бирже ICE в Лондоне завершили торги на отметке за $60.
08:23
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Мировые цены на нефть начали реагировать на атаку в Саудовской Аравии. которая произошла 14 сентября. Мы следим за событиями в режиме онлайн.