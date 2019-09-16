От Фриске до Заворотнюк: где и за сколько лечатся звезды

Польские врачи встречают

В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в окружении артистки. Пневмония началась из-за аппарата искусственной вентиляции легких.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк попала в столичную больницу. До этого она проходила лечение в польской клинике. Как утверждает телеграм-канал, лечится Заворотнюк в течение года. Диагноз — опухоль мозга. Цена проведения операции по удалению опухоли мозга в польской клинике может составить от $21 тыс.

По некоторым отраслевым оценкам, в Польшу ежегодно на оздоровительные программы приезжают четверть миллиона пациентов из-за рубежа. Из России до Польши можно долететь всего лишь за несколько часов. А по средним европейским меркам лечение обойдется даже дешевле. Необходимые процедуры при диагнозе рака мозга в Польше стоят около $20 тыс. (более миллиона рублей по текущему курсу), следует из расценок портала Bookimed.com. Консультация у онколога обойдется в $1 тыс.

Направление медицинского туризма в ближайшую пятилетку будет только расти. Согласно опубликованному Global Market Insights исследованию, этот рынок к 2025 году будет оцениваться в $30 млрд. В 2018 году объем рынка лечебного туризма составлял $19 млрд.

Американский сервис для звезд

В США лечение рака одно из самых дорогих в мире. Именно к американским врачам обращалась певица Жанна Фриске. В 2014 году у 39-летней исполнительницы диагностировали рак мозга — глиобластому. Она лежала в одном из самых рейтинговых медицинских заведений в мире — Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна-Кеттеринга (MSKCC) в Нью-Йорке. Информация о лечении и содержании певицы полностью не разглашалась.

Однако, как рассказывали ранее ее родные, у семьи был неоплаченный счет за лечение у американских докторов в $104,5 тыс. (более 4 млн рублей по среднему обменному курсу того года). Дополнительное лечение в клинике Германии обошлось в €170 тыс. Кроме того, Первым каналом совместно с Русфондом была запущена кампания по сбору средств на лечение известной певицы. Всего удалось набрать 69,2 млн рублей пожертвований. Из них на лечение Фриске в США было направлено еще 11,6 млн руб.

В среднем комплексное лечение рака в США может составить от $150 тыс.

Самих граждан Соединенных Штатов цены на лечение зачастую кусают. Например, из того же отраслевого отчета Global Market Insights следует, что американцы, которым не по карману местная терапия, выбирают менее дорогие клиники в развивающихся странах Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Это Таиланд, Бразилия и другие. А россияне, наоборот, едут в основном в развитые страны Европы.

Открытая дверь в Старый Свет

Именно туда в 2015 году и отправился на лечение эстрадный певец Иосиф Кобзон. Он более десяти лет боролся с раком предстательной железы. Несмотря на нахождение в санкционном списке Евросоюза, ему тогда одобрили визу для лечения в Италии. Здесь скрининг рака достигает $9 тыс., а простатэктомия (удаление предстательной железы) обойдется в сумму от $6 до 27 тыс.

За его жизнь также боролись и российские врачи. Например, в одной из частных российских клиник родные звезды за месяц оставили около 3 млн рублей, сообщали в прошлом году телеграм-каналы.

До этого Кобзон проходил лечение в Германии. По различным оценкам, лечение рака предстательной железы в немецкой клинике может обойтись примерно в €8,1 тыс. (около 600 тыс. рублей). Операция по удалению мочевого пузыря, которая проводилась тоже в ФРГ, одна из самых дорогих. Ее стоимость варьируется от $18,5 тыс. до $22,7 тыc., свидетельствуют данные портала MDsave. Диагностика рака предстательной железы в диапазоне €2-3 тыс., лечение рака начинается от €10,844 тыс. (более 771 тыс. рублей), по информации Booking health.

Недоступный Израиль

Но более всего российских пациентов привыкли встречать в Израиле. К местным докторам приезжала Алла Пугачева и ее коллеги по цеху: Филипп Киркоров, Максим Галкин, Лев Лещенко и многие другие российские артисты.

Принято считать, что в этой стране качество медицинских услуг на высшем уровне. Согласно индексу медицинского туризма MTI, самые популярные направления у иностранных пациентов — это Канада, Великобритания, Израиль и Сингапур.

Так, в излюбленном месте российской эстрады проводятся самые сложные операции. Поставить диагноз в лучших клиниках Тель-Авива будет стоить около $2 тыс. Повторное обследование — $3,7-4,1 тыс. Лечение рака желудка с 10-дневным проживанием в медучреждении в Израиле может достигать $25-28 тыс. Хирургические операции при онкологических заболеваниях начинаются от $10 тыс. и могут составить $50 тыс. (более 3 млн рублей) в зависимости от заболевания.