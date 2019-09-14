За вычетом алиментов: почему уменьшают пенсии

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях пенсия может прийти в меньшем размере, чем обычно, пишет «Российская газета».

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По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании исполнительных документов, решений судов и органов, осуществляющих пенсионное обеспечение. Иными словами, пенсия в меньших размерах может прийти, если пенсионер вовремя не внес квартплату или не оплатил штраф.

В таких случаях судебные приставы могут списать задолженность из пенсии, пока долг не будет полностью погашен.

Обычно служба судебных приставов направляет пенсионеру уведомление, предупреждая о грядущем списании.

Если пенсию уменьшают по исполнительным документам, то гражданину по закону обязаны оставлять 50% от ее величины.

Однако если речь идет о взыскании невыплаченных алиментов на несовершеннолетних детей или о штрафах, которые назначены судами за правонарушения, то размер удержаний может достигать 70%.

В случае если по какой-то причине имела место переплата пенсии, то переплаченные деньги ежемесячно возвращаются в ПФР. При этом удержания не могут превышать 20% установленной пенсии.

Между тем пенсионер может обжаловать решение территориального органа ПФР о взыскании излишне выплаченных ему сумм. Это можно сделать в вышестоящем пенсионном органе или суде.

Переплаты могут возникать в разных ситуациях. Например, когда человек утрачивает на нее право, но своевременно не сообщает об этом в пенсионные органы. Проинформировать органы о причинах, которые влияют на размер пенсии или полностью отменяют ее, нужно не позднее, чем на следующий рабочий день.

Наконец,

на уменьшение пенсии может повлиять переезд в другой город.

При переезде может измениться региональный коэффициент, который учитывается при расчете пенсионных выплат.

В таком случае можно попытаться сохранить регистрацию в том месте, где пенсия была больше.

Чтобы узнать, на каком основании удержали средства из пенсии, необходимо обратиться за разъяснением в ПФР. Такую информацию клиентские службы Пенсионного фонда предоставляют без учета места постоянной регистрации, указали в Пенсионном фонде.

Между тем в мае в России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям. Размер пенсии сначала доведут до прожиточного минимума и только затем проиндексируют. В результате доход пенсионера будет выше прожиточного минимума, а не равен ему.

Это поможет снизить уровень бедности,

рассчитывают в правительстве.

В 2018 году прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России составил 8 726 руб. На 2019 год его размер установлен на уровне 8 846 руб.

К 2020 году правительство также сформирует единые правила формирования прожиточного минимума пенсионера для всех регионов, обещал глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, в некоторых регионах его занижают.

По данным Росстата,

средний размер назначенных пенсий в России в январе—июне 2019 года составил 14 135 рублей.

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова говорила, что такой размер пенсии не может обеспечить нормальный уровень жизни для пенсионеров.

Часть пенсии пожилые люди вынуждены тратить на жилье и лекарства, в связи с чем могут потратить на себя в день лишь порядка 200 рублей, отмечала она.

Примечательно, что с 1 сентября не работающим пенсионера Москвы все же повысили размер начисляемых выплат. Так, с осени москвичи пенсионного возраста стали получать 19,5 тыс. рублей. Для сравнения: еще августе этот показатель находился на уровне 17,5 тыс. рублей.

Ранее в ПФР также рассказали, как узнать полный размер будущей пенсии.

Если пожилой работник готов уволиться, но не знает, насколько увеличилась его пенсия и какой она будет после увольнения, тогда следует прибегнуть к двум способам.

Во-первых, можно войти в личный кабинет на официальном сайте ПФР. В нем отражаются два размера пенсии — тот, что платят в настоящий момент, и тот, каким он станет после прошедших индексаций.

Во-вторых, если человек не пользуется компьютером и не зарегистрирован в личном кабинете, он может получить эту информацию напрямую в любом отделении фонда.

Портал Superjob также выяснил, куда российский пенсионер может устроиться на работу. Согласно исследованию, пенсионеров с радостью готовы взять на работу по специальностям в сфере строительства, недвижимости и сфере услуг. Кроме того, люди пенсионного возраста могут рассчитывать на вакансии в сегменте продаж.