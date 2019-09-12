Ядовитая еда: как россиянам продают отраву

Рассадники бактерий

Популярное выражение «Мы – это то, что мы едим», пожалуй, трудно оспорить. Ведь работа человеческого организма в значительной степени зависит именно от пищи, которую он ест. Разумеется, еда может быть полезной для здоровья и не очень, но совсем другое дело – когда под видом качественного продукта людям продают опасный товар, начиненный болезнетворными бактериями.

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Например, в четверг Следственное управление СК по Башкирии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») после пищевого отравления 15 человек в Уфе. Предварительно установлено, что все отравившиеся приобрели шаурму в одной и той же точке общепита. Ее деятельность приостановлена, а продукты изъяты. По данным Минздрава Башкирии, в тяжелом состоянии находятся четверо детей и один взрослый.

В середине июля текущего года в Москве почти 100 человек отравились едой из вендинговых автоматов Healthy Food, установленных в офисах и торговых центрах. У 65 пострадавших, по данным Роспотребнадзора, подтвердился диагноз сальмонеллез – острая кишечная инфекция, 38 из них были госпитализированы.

Проверка показала, что сырье хранилось вместе с готовой продукцией, часть холодильников оказалась неисправна, на складе лежали просроченная продукция и продукты без маркировки, а на салатах были установлены пролонгированные сроки годности. В начале августа Лефортовский районный суд Москвы приостановил деятельность производителя опасной еды ООО «Хэлфи Фуд Продакшн» на 80 дней.

Однако кардинально ситуацию с безопасностью еды в столичном регионе это не решило, да и не могло решить. В конце августа Роспотребнадзор после многочисленных жалоб москвичей на отравления шаурмой проверил 66 торговых точек по всему городу, и в 98% из них были обнаружены нарушения.

Выяснилось, что еду не только готовили в антисанитарных условиях, пренебрегая даже мытьем рук, но и неправильно хранили, более того, сомнения вызывает качество самого сырья.

«Документы, подтверждающие качество и безопасность используемого сырья, отсутствуют. В результате изготовление шаурмы, многокомпонентных наполнителей и салатов осуществляется из мяса и овощей неизвестных производителей», — говорится в сообщении ведомства. То есть внедрение системы «Меркурий», которую курирует Россельхознадзор, не привело к повышению качества продаваемой россиянам еды – продукты, добытые неизвестно где и неизвестно кем, продолжают присутствовать на рынке.

При этом в ведомстве «Газете.Ru» заявили, что подход эффективен, процессы хорошо отлажены, а система широко используется (оформляются десятки миллионов электронных сертификатов (эВСД) в месяц). В то же самое время совершенствование, доработка и развитие системы продолжаются и будут продолжаться, заявили в Россельхознадзоре.

Но о какой эффективности может идти речь, если случаев тяжелых заболеваний из-за некачественных продуктов по стране десятки только за прошедшие пару месяцев? 69 граждан Узбекистана были госпитализированы в Самарской области с симптомами отравления, одного пострадавшего спасти врачам не удалось. По требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В Самаре в конце августа произошел еще один инцидент – массовое отравление клиентов службы доставки японской еды «Фарфор». После заказа роллов острой кишечной инфекцией заразились 48 человек. Документов о качестве и безопасности пищевой продукции в ресторане не оказалось. Также сотрудники Роспотребнадзора начали проверку продовольственного сырья, входящего в состав роллов.

Фальсификат на полках

И это только те случаи, когда речь идет о десятках пострадавших. Но есть и другие, не менее возмутительные происшествия – например, в сети в конце июля появилось шокирующее видео, снятое в цеху частного предприятия по производству сыра-косички в Воротынском районе Нижегородской области. На записи видно, как голые по пояс сотрудники предприятия замешивают в чане заготовку сыра-косички без перчаток или хотя бы мытья рук. После этого работники в шортах забрасывают сыр на плечо и несут к деревянному поддону. Работа сыроварни была приостановлена Следственным комитетом.

Сообщений о сфальсифицированных молочных продуктах, пожалуй, особенно много. Так, в конце августа в детских садах Ижевска три из семи проб продуктов из молока оказались подделками, то есть содержали растительные жиры. Чуть ранее глава управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук огласил названия 12 местных ресторанов, в которых посетителей кормят подделками с использованием заменителей молочных жиров.

По его словам, бизнесмены тайно добавляют в блюда фальсификаты молочных продуктов, чтобы сэкономить и заработать на клиентах побольше денег.

Поддельная молочная продукция была также обнаружена на полках некоторых магазинов региона — оказалось, что сметана, молоко и кисломолочная продукция были разбавлены водой, что привело к существенному снижению жирности. Кроме того, недавнее исследование Росконтроля показало наличие в «Ряженке из молока нашей дойки» бактерий группы кишечной палочки (БГКП), а содержание дрожжей и плесеней превышало допустимые техническим регламентом значения.

Так почему же система «Меркурий» не решила хотя бы часть этих проблем – ведь именно такая перед ней поставлена задача? Заместитель председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и генеральный директор «Petrova 5 Consulting» Марина Петрова полагает, что проблема заключается в отсутствии в системе рецептур.

«В «Меркурии» нет рецептур, а значит у проверяющих органов нет понимания, сколько готовой продукции можно произвести. Потому что каждое предприятие выпускает различный ассортимент, а иногда один вид продукции, но с абсолютно различными рецептурами или производит молокосодержащие продукты», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Например, для того, чтобы сделать сыр, нужно 10 литров молока, но при этом остается сыворотка. Как она используется внутри предприятия и во что перерабатывается – каждое предприятие этот вопрос решает самостоятельно, вопрос остается открытым – как будет интерпретирована данная информация, поясняет Петрова.

Или сливочное масло – в среднем для производства 1 кг нужно 23 литра молока, но сколько молока какой жирности поступило на предприятие? И какое из него масло выпускается и в каких пропорциях? Вопросов пока остается по-прежнему много, констатирует эксперт.

Представители Ассоциации компаний розничной торговли уверены, что ни о какой прослеживаемости молочных продуктов пока вообще говорить не приходится. «Говорить «отслеживается» можно в отношении сырья, которое поступает к переработчику. Дальнейшее прослеживание готовой молочной продукции не имеет практического смысла, поскольку данная продукция при производстве подвергается термической обработке и не несет ветеринарных рисков», — отметили в пресс-службе АКОРТ.

В части борьбы с фальсификатом система ЭВС также неэффективна, поскольку в ней не учитывается движение товаров неживотного происхождения, которые используются для фальсификации при производстве готовой молочной продукции, говорят бизнесмены. Также отсутствуют инструменты для учета содержания ключевых нутриентов (жира, белка) в сырье животного происхождения, без которых отслеживание фальсификации в системе ЭВС невозможно

В Ассоциации компаний розничной торговли решением проблемы считают введение маркировки, как это уже произошло с многими группами товаров и продуктов.

«В отличие от системы ЭВС более эффективным инструментом для прослеживаемости готовой продукции представляется ее обязательная маркировка средствами идентификации, но с учетом выполнения поручений правительства Российской Федерации в части гармонизации требований к информационным системам прослеживаемости товаров и необходимости их взаимной интеграции», — отметили в пресс-службе объединения.

Вероятно, система маркировки эффективна в борьбе с нелегальным оборотом, но к ней остаются вопросы. В ходе недавнего обсуждения в Торгово-промышленной палате предприниматели из регионов высказали опасения, что маркировка может привести к сложностям для малого и среднего бизнеса. Заместитель председателя ТПП Краснодарского края Егор Робский предложил государству давать всем производителям льготные займы на приобретение оборудования для маркировки. «Мы понимаем, что маркировкой хотят защитить нашу продукцию от контрафакта, вместе с тем возможны траты для предприятий. Надо адаптировать системы управления и склады», - считает он (цитата по ComNews).

На сегодняшний день Фонд развития промышленности предоставляет льготное заемное финансирование на оборудование только для маркировки лекарств.