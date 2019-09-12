Держат на поводке: чем недовольны губернаторы

«Я не понял, но сейчас сделаю», — этот мем подходит к действиям губернаторов, которым федеральные министерства спустили показатели по национальным проектам: те приняли их под козырек, но еще не до конца поняли – а что именно требуется.

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Между чиновниками федерального и регионального уровня до сих пор остается пропасть. И это на девятый месяц текущего года, за время которых, как метафорично отметил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров, уже можно родить ребенка. Но ведь для этого как раз нужен тесный контакт, которого и не произошло между периферией и центром, заявил Макаров в ходе Московского финансового форума.

Основная жалоба чиновников из регионов — к волоките. В частности, требуется вести бумажную отчетность, признались губернаторы. И это несмотря на механизм «Электронный бюджет».

В Рязанской области написали необходимую отчетность на 6 тысячах листов, заявил губернатор Николай Любимов.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин печально констатировал — объем документации возрос в семь раз.

«Прекрасный механизм Минфин запустил — «Электронный бюджет». Мы настраивались на то, что вся отчетность от нас будет направляться во все федеральные органы. Но только за 2019 год от всех федеральных ведомств мы получили 431 запрос по нацпроектам», — указал Любимов.

При этом регионы просили федеральные власти обращаться в электронный ресурс, однако те, по их словам, ответили, мол, не наше это царское дело, добавил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Меняем на ходу

Кроме того, регионы хотят, чтобы механизм формирования показателей, которые надо выполнить, был открыт. По словам Любимова, Минэкономразвития в августе довело до региона некоторые изменения в этих показателях. «Но практически все изменения формировались без нашего участия, поэтому со многими вещами мы просто не можем согласиться», — сказал он.

Любимов поделился с «Газетой.Ru» тем, с какими показателями еще возникают трудности. Самый тяжелый для выполнения в практически всех регионах — это увеличение количества малых предприятий, а конкретно для области — увеличение экспорта, потому что базовый показатель, который был взят, не характерен для экономики региона, пояснил он. Непросто и там, где стройка, потому как подрядчики могут сорвать процесс. Это сфера образования, здравоохранения, демография.

В Новгородской области конкретные претензии у чиновника к пяти показателям.

Например, еще не ясно, что представляет собой показатель качества окружающей среды, его пока в принципе нет, и как он будет считаться — тоже неизвестно. Аналогичная проблема с показателем объема инвестиций в капитал — методика расчета региону непонятна. Кроме того, непонятно, что такое — уровень образованности, говорит чиновник.

«И последний, очень чувствительный показатель — о нем и президент часто говорит — это уровень бедности», — констатировал Никитин.

Министерство труда и соцзащиты в начале года поставило региону определенную цель. «И тут в середине года он [показатель] уменьшился еще на 2,5%. Но я не могу я в июле месяце, не имея принятый бюджет, неожиданно найти дополнительные средства на то, чтобы снижать уровень бедности еще. За счет тех же самых льгот или разных пособий. Такие показатели, как бедность, экономически сложные и не быстро изменяемые», — cетует госслужащий.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский призвал для выполнения цели по снижению бедности вообще перестать говорить о цифрах и деньгах.

Кстати, именно в освоении денег регионы отстают, а этот процесс считается своеобразным KPI. Не нужно звонить и спрашивать, какой процент выделенных денег и в какую неделю освоен, продолжил бичевать коллег Воскресенский. «Приведу пример. В мае мне звонок: вот, вы не доосваиваете деньги по «дорогам». Да, не доосваиваем», — отметил чиновник, объяснив задержку контролем за сметами строительства.

Правда, оценивать показатели на региональном уровне невозможно — в публичном доступе их разбивки в региональной привязке нет, отметил ректор РАНХиГС Владимир Мау. «Она то ли засекречена…» — удивился он.

Денежный лимит под вопросом

Еще одна претензия — тоже стара, как мир. Деньги. Регионы уведомлены о денежном лимите только до 2021 года. Но ведь нацпроекты расписаны до 2024 года включительно.

«И мы не понимаем пока, как нам рассчитывать в отношении этого временного горизонта. Нам необходимо знать цифры до 2024-го включительно», — продолжил Любимов.

Неизвестность масштабов тех ресурсов, которые будут переданы в регионы, является своего рода «поводком», на котором держат субъекты,

добавляет Макаров.

Между тем основная ответственность за реализацию национальных проектов находится в регионах и муниципалитетах, парировал замглавы Минфина Леонид Горнин. «Губернаторам надо самим наладить взаимодействие и контроль муниципалитетов. Уровень софинансирования расходных обязательств регионов со стороны федерального центра должен составлять 95%,» — говорил Горнин.

Помимо этого, у региональных властей остались вопросы и к бюджетному планированию. Но, как оказалось, субсидии на национальные проекты были распределены в начале года на 100%. «Но мы понимаем, что горизонт планирования, культура планирования — в том числе в рамках бюджетных правоотношений на один год — это недостаточно», — сказал Горнин. Чтобы не прибегать к корректировкам бюджетов, горизонт планирования межбюджетных трансфертов должен быть зафиксирован на три года, признают в Минфине.