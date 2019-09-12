Сокращенная неделя: чего боятся работодатели

Исследовательская служба портала HeadHunter провела опрос среди 200 российских работодателей, чтобы выяснить их отношение к широко обсуждаемой в последнее время в России идее о сокращении рабочей недели на один день и изменению трудового графика.

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Опрос проводился порталом по заказу принадлежащей Демьяну Кудрявцеву газеты «Ведомости».

Его итоги показали, что работодатели в целом не готовы отпустить сотрудников гулять еще один день в неделю. Так, задумываются о переходе на сокращенную рабочую неделю в ближайшей перспективе – до двух лет — только 12% работодателей, а могут подумать о том, что нужно сократить рабочую неделю еще лет через пять, а то и попозже — порядка 8% опрошенных компаний.

Дать более гибкие формулы в трудовое законодательство и подумать о переходе на четырехдневную рабочую неделю российские компании призвал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, к настоящему моменту в России, как и во всем мире, сформировалась довольно большая прослойка работников, которые называют себя фрилансерами. «И их количество с каждым годом увеличивается. Причем это не люди, которые там перебиваются с хлеба на воду, это очень часто люди, которые зарабатывают вполне приличные деньги», — заявил Медведев.

И эти работники не связаны правилами внутреннего распорядка, им не надо в 9 часов приходить на работу, а в 18 часов с нее уходить, им не требуется разрешение начальника, чтобы отлучаться с работы, и это очень неплохо, считает премьер.

Но подавляющее большинство опрошенных руководителей — 76% — вообще не воспринимают идею о сокращенном трудовом времени всерьез.

В качестве аргументов против перехода на четырехдневку топ-менеджеры приводят следующие аргументы:

в этом случае необходимо будет снизить зарплату уже работающим сотрудникам, и, кроме этого, компаниям придется нанимать на работу новых людей, которые будут выполнять функции тех сотрудников, которые «ушли на четырехдневку».

Такое положение вещей может привести к коллапсу в рабочем процессе: производительность труда работников снизится, а люди будут вынуждены перерабатывать в официально назначенные рабочие дни, что еще больше усилит эффект «выгорания на работе». В конечном итоге все эти факторы негативно скажутся на общем состоянии трудовой дисциплины в коллективах, уверены работодатели.

Между тем есть и такие наниматели, которые не видят в сокращенной недели серьезных убытков.

Так, более половины сторонников четырехдневки видят основное преимущество нового графика именно в снижении выгорания сотрудников, и таких менеджеров 51%. При этом 37% респондентов назвали в качестве преимущества более эффективное использование рабочего времени, а около трети опрошенных отметили, что новые гибкие графики благотворно скажутся на самочувствии сотрудников.

Хотя, стоит признать, что

не видят вообще никаких недостатков в четырехдневной рабочей неделе лишь 10% работодателей.

Примечательно, что опрос выявил интересную закономерность. Так, 9% опрошенных считают, что при переходе на четырехдневку необходимо провести и сокращение фонда оплаты труда ровно на то количество средств, которое получат в качестве дополнительного отдыха работники.

Между тем, в компании Kelly Services высказали предположение, что за уменьшением рабочего времени последует и снижение заработной платы. Это приводит к мысли, что граждане РФ предпочтут отрабатывать 5 дней, но получать большие деньги, рассказали «Газете.Ru» рекрутеры.

Подобные опасения подтвердила и руководитель службы исследований Head Hunter Мария Игнатова. Согласно последним опросам, большинство сотрудников поддерживают идею ввода четырехдневной рабочей недели. Однако при гарантии, что они сохранят старый доход, отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru». Появившееся свободное время работники планируют потратить на повышение квалификации или уход за семьей.

«Сокращать рабочую неделю можно только тогда, когда повысится производительность труда и зарплаты сотрудников. На сегодняшний день производительность труда в России несравнимо низкая, если проводить параллель с Америкой и Азией», — заявил «Газета.Ru» президент Ассоциации социальных предпринимателей Курской области Роман Алехин.

Он добавляет, что если мы сейчас введем четырехдневную рабочую неделю, то результаты будут плачевные. Это нанесет сильный удар по экономике, опять произойдет новый виток ухода в тень. Сотрудники так же, как и раньше, будут работатьпять дней в неделю, но только без оформления и законных перечислений. Это породит конфликты с работодателями и снижение зарплаты.

«Для того, чтобы изменить ситуацию, нужно не смягчать условия, о чем я говорю уже не один год, а менять Трудовой Кодекс», — настаивает Алехин.

Проблему роботизации труда неоднократно поднимал и первый зампред Центробанка Сергей Швецов. Современные технологии во многих рабочих аспектах уже сейчас могут заменить человека, так что уже через 13 лет четырехдневная рабочая неделя станет необходимостью, а не прихотью. «Россия испытывает недостаток трудовых ресурсов, поэтому люди, которые будут высвобождены, найдут себе работу, причем достойную работу, более интеллектуальную», — считает Сергей Швецов.