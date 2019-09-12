Деньги на выживание: какой будет минимальная зарплата

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда, пишет «Российская газета».

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По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека. При определении МРОТ за основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. Так, ПМ за второй квартал 2019 года составил 12130 рублей.

Если законопроект будет поддержан Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), соответствующий законопроект внесут в Госдуму.

В 2019 году МРОТ в России составляет 11 280 рублей. Таким образом, минимальный размер оплаты труда увеличится в следующем году на 850 рублей.

Прожиточный минимум определяется в России по потребительской корзине. Потребительская корзина — это минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека. Исходя из стоимости этого набора, Росстат каждый квартал подсчитывает величину прожиточного минимума.

В настоящее время методика ведомства относит к бедным тех граждан, чей доход ниже величины прожиточного минимума. Ранее Росстат зафиксировал рост уровня бедности в России. Во втором квартале процент россиян с доходом ниже прожиточного минимума вырос до 12,7% против 12,5% за аналогичный период прошлого года. При этом само число бедных в стране за квартал сократилось почти на 2 млн человек и составило 18,6 млн.

В 2019 году уровень бедности ожидается на уровне 12,5% населения, указывало министерство экономического развития. Хотя более ранний прогноз сулил 12%. Тем не менее Минэк верит в то, что к 2024 году бедность в России удастся «уполовинить», как этого требует майский указа президента.

Реальные располагаемые доходы россиян падали несколько лет подряд. Последний раз доходы населения росли в 2013 году — на 4%, а в 2018 году показали ничтожный рост в 0,1%. За первое полугодие 2019 года доходы снизились в годовом выражении на 1,3%.

Минэкономразвития в конце августа скорректировало прогноз на этот год: 0,1% вместо 1% роста доходов, прогнозируемого ранее. В 2021 году рост показателя составит 2,2%, в 2022 году он увеличится на 2,3%, в 2023 году — на 2,3%, а в 2024 году — на 2,4%, указывает министерство.

Вместе с тем Счетная палата назвала прогнозы министерства «излишне оптимистичными». Доходы выросли за 2018 год всего на 0,1% и не достигли прогнозного значения в 2,3%.

Тем временем Росстат привел данные, что 35,4% российских семей не могут позволить себе купить всем домочадцам две пары обуви на сезон.

Почти 80% российских семей испытывают трудности в тем, чтобы обеспечить себя необходимым минимумом товаров, уложившись при этом в семейный бюджет.

Каждая вторая семья не может проводить отпуск вне дома хотя бы одну неделю в году. 11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств. Десятая часть опрошенных не могут покупать мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу хотя бы один раз за два дня из-за нехватки денег.

Падение доходов связывают в том числе с высокой закредитованностью россиян — сегмент потребительского кредитования растет. По данным МЭР, в последние два года прирост задолженности по кредитам составляет порядка 25% в год.

Общий объем кредитов, выданных банками населению, вырос в первом квартале текущего года до 15,4 трлн рублей, а уровень закредитованности домохозяйств в среднем по России увеличился до 28%, свидетельствует свежая статистика Росстата.

Министр экономического развития Максим Орешкин назвал неизбежным взрыв на рынке потребкредитования не позднее 2021 года. Министерство, по его словам, готовит механизмы помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, чтобы они смогли постепенно из нее выйти.

Однако пока цифры говорят сами за себя и статистика остается удручающей. Тем временем стало известно, что Бюро кредитных историй смогут получить данные о доходах россиян. Это поможет им рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков.

В Госдуме рассматривают вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС, пишут «Известия». При этом в Пенсионном фонде напомнили, что по закону персональные данные не могут передаваться без согласия гражданина. Позднее депутат Анатолий Аксаков пояснил, что речь идет о специальных кредитных бюро.

»... появились квалифицированные бюро кредитных историй, которые смогут по методике ЦБ запрашивать информацию в других бюро, будут на основе этой методики определять долговую нагрузку, возможно, ежемесячный платеж, и дальше передавать кредитору, который запрашивал эту информацию», — сказал депутат, которого цитирует РИА «Новости».