Беспорядки и нищета: чем Британии грозит развод с ЕС

Правительство Великобритании опубликовало сценарий, описывающий худшее развитие событий при выходе страны из Евросоюза – «жестком«0 Brexit, на котором настаивает премьер Борис Джонсон. Час «икс» был намечен на 31 октября. Сам документ датирован 2 августа 2019 года, его положения были «слиты» ранее в газету The Sunday Times, после чего правительству пришлось его раскрыть.

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Дефицит продуктов и лекарств, а также уличные беспорядки – вот что описано в документе Operation Yellowhammer (операция «Желтый молот»). Граждане и бизнес к жесткому Brexit не готовы, отмечается в документе, хотя большие компании имеют ресурсы и возможности для переориентации, малый и средний бизнес все же под ударом.

Итак. Пятница, 1 ноября 2019 года. Первый день после Brexit.

Франция вынуждена ввести таможенный контроль на границе с Британией, подготовить IT-системы и инфраструктуру для оформления деклараций (в документе говорится, что в порту Гибралтара ситуация будет чуть лучше). 50-85% грузов из Великобритании эти документы оформить не смогут или не успеют. Порты на Ла-Манше не смогут складировать все застрявшие при растаможке британские грузы.

Ситуацию удастся разрешить в течение трех месяцев, но с потерями – грузопоток восстановится только до 50-70% от прежнего уровня.

При этом британцы рассчитывают, что их просьбы о поставках энергоресурсов будут удовлетворяться, так что элетрогенерация не встанет, перебоев с газом не будет.

Тем не менее ожидается резкий рост цен на электричество – как для физлиц, так и юрлиц. И такой сценарий приведет к негативным политическим последствиям.

Brexit нанесет удар по одному из уязвимых мест в социальной сфере страны – снабжению лекарствами. Практики создания товарных запасов у британцев практически нет, три четверти лекарств импортируется через французские порты. По некоторым видам препаратов перебои могут достичь полугода.

Но и это еще не все, ведь Британия импортирует и препараты для ветеринарии. Как говорится в документе, стране грозят вспышки инфекций животных, нормально наладить подвоз вакцин сразу невозможно, мощностей авиации не хватит.

Фуры с продуктами застрянут на границе, что особенно сильно ударит по поставкам овощей и фруктов. Цены на них повысятся. Но и это еще не все – пищевая промышленность будет испытывать проблемы, цепочки производств порушатся. Итог — цены взлетят, на социальное дно опустится самая бедная часть населения, а бедных в Британии станет 14 миллионов, в том числе 4 млн – дети.

По расчетам экономистов, при выходе Британии из ЕС без соглашения пошлины могут быть введены в отношении 5200 товаров, в числе которых продукты питания и одежда. Взлет цен ожидается, в частности, на говядину, сыр чеддер, томаты, писала газета The Guardian. Поскольку сельское хозяйство в Великобритании носит ярко выраженную сезонность, например, 80% томатов и 70% фруктов импортируются из ЕС. При введении пошлин от объема импорта за 2017 год сумма этих пошлин составит 9,3 млрд фунтов.

Введение пошлин согласно тарифам ВТО, например, поднимет цены на говядину на 5-29%, томаты – 9-18%, чеддер – 6-32%.

Такая ситуация в аграрном и пищевом секторах приведет к расцвету «теневого» бизнеса по обе стороны границы, введению пошлин на продовольствие, разорению бизнесменов, которые не смогут позволить себе платить эти пошлины.

Гражданам тоже не повезет – из-за введения досмотра ожидаются очереди на вокзалах Дувра и Лондона (Сент-Панкрас), а также в порту Гибралтара. Мало того, Британия и ЕС не успеют наладить обмен данными, и эта синхронизация информационных систем вообще займет годы. Британские граждане автоматически лишатся гражданства ЕС, так что в консульствах возникнет столпотворение желающих оформить документы. В том, что диппредставительства не справятся, сомнений нет.

Не исключены уличные беспорядки, указано в документе.

При этом один пункт — 15 — из документа вымаран. По данным The Sunday Times, в нем речь идет об остановке двух основных британских нефтеперерабатывающих заводов и увольнении 2000 их сотрудников. Естественно, вкупе с остальными нарушениями цепочек поставок это грозит взлетом и так не маленьких цен на бензин.

В целом документ носит описательный характер и не содержит прогнозов относительно влияния Brexit на основные макроэкономические показатели. Согласно более ранним прогнозам Еврокомиссии, в 2019 году рост ВВП Британии может составить 1,3%, инфляция – 1,8%, в 2020 году – 1,3% и 2% соответственно. Как на этих показателях скажется политическая неопределенность или даже нестабильность, не берется предсказать никто.

Ситуация с Brexit в Великобритании оказалась патовой. До роспуска депутаты успели принять закон, обязывающий премьера Бориса Джонсона пойти на отсрочку выхода из ЕС, который пока что намечен на 31 октября. В законе содержится норма, согласно которой власти должны запросить у ЕС продление переговоров по Brexit, а на выход из Евросоюза без сделки и вовсе наложен прямой запрет. Сам Джонсон говорил, что ничего просить не будет.

При этом до 14 октября парламент работать не будет, но до вынужденного отпуска он проголосовал за то, чтобы обязать правительство предоставить информацию о «жестком» Brexit, чего так не хотел Джонсон. Правда, свет увидел лишь документ Operation Yellowhammer, тогда как некоторые депутаты хотели увидеть больше – вплоть до переписки Джонсона со своими помощниками в WhatsApp и других мессенджерах.

После публикации записки Operation Yellowhammer британские политики пытаются держать лицо и не ввергнуть людей в панику. Так, член Консервативной партии Майкл Гоув написал в Твиттере, что описанные прогнозируемые события — «самый худший сценарий», а не базовый.