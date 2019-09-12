В кювете: почему провалились электромобили

Впервые в современной истории упали продажи электромобилей. Об этом говорится в отчете Sanford C.Bernstein. Так, по всему миру в июле

продажи упали на 14% и составили 128 тысяч единиц автомобилей с электродвигателем.

Больше всего сократились продажи в Северной Америке и Китае, отмечают исследователи.

Реклама

Причем КНР на протяжении последних лет оставалась крупнейшим производителем и рынком сбыта для электрокаров. Всего в 2018 году в Китае было продано почти 1,3 млн электрокаров, а во всем мире — более 2 млн новых электромашин.

Китайские власти подстегнули спрос на «зеленые» автомобили за счет выделения субсидий. В последнее десятилетие Пекин потратил почти $60 млрд на создание и развитие сегмента электромобилей. Однако в июне программа субсидирования покупок автомобилей с электроприводом была сокращена.

Субсидию на электромобили с пробегом без дозаправки 400 км и более урезали вдвое с 50 тыс. юаней до 25 тыс. юаней ($3,7 тыс.) на один автомобиль.

Кроме того, теперь субсидию получат лишь те автомобили с электроприводом, пробег которых не менее 250 км, а не 150 км, как было ранее. Полностью субсидии будут отменены в КНР к 2020 году.

При этом аналитики утверждают, что еще в первые полгода мировой рынок электрокаров вырос почти на треть. Столь высокий рост был обеспечен в том числе за счет украинского рынка. За восемь месяцев украинцы поставили на учет почти 5 тыс. авто. Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Впрочем,

украинцы закупают в основном хорошо подержанный second-hand, на него приходится больше 90% рынка.

Сравнительно дешевая цена подержанных авто вкупе с высокими ценами на топливо из-за постоянных противоречий с ключевым энергетическим партером — Россией — вынуждает Украину обращать внимание на небезопасные электрокары

.



«Зеленый» рынок по-русски

Между тем особой популярности электромобили в России не получили. В стране насчитывается всего лишь 3,6 тысячи электрокаров. Это даже не дотягивает до 0,01% от общего количества легковых автомобилей, имеющихся в России, поясняли ранее в Автостате.

Согласно данным агентства,

объем рынка подержанных электромобилей в России по итогам июля 2019 года составил и вовсе всего 331 экземпляр.

При этом в России неоднократно пробовали создать свой автомобиль, работающий от розетки. Так, несколько лет назад в стране пытались построить первый гибридный автомобиль — Ё-мобиль. За финансирование и разработку взялся тогда миллиардер Михаил Прохоров.

Предприниматель даже выпустил один автомобиль, который презентовал лично, но на этом проект заглох. В качестве объяснения неудачи приводили резкий рост курса евро, что привело к увеличению расходов на реализацию проекта.

Одна из причин того, что электромобили в России непопулярны, — высокая пошлина в 15%. Ранее в Госдуме предлагали отменить пошлины на ввоз электрокаров, чтобы подстегнуть рынок, однако в Минпромторге выступили против.

Российские власти не горят желанием поддерживать импорт электрокаров. Вместо этого Минпромторг работает над собственной версией электрокара отечественного производства. Стоимость проекта не разглашалась, однако известно, что российский электрокар будет стоить от 450 тыс. рублей, а производить его будут в Тольятти.

Впрочем, и этот проект, скорее всего, будет обречен на провал. Дело в том, что россияне не хотят ездить на электрокарах,

говоря о многочисленных авариях с участием «заряженных» авто.

Так, в августе текущего года «зеленая» Tesla загорелась и взорвалась в ходе ДТП. Машина на полном ходу столкнулась с эвакуатором, которого автопилот Tesla не распознал. Пассажиры авто остались в живых только потому, что смогли выбраться из автомобиля до того, как он сгорел.

Вялый конкурент

Вопреки всем трудностям, электромобили пытаются стать конкурентами традиционных бензиновых машин. По мере того, как электромобили становятся все более распространенными, спрос на нефть будет снижаться, давно пророчат эксперты.

«Большая часть нефти, которая добывается в мире, порядка 70%, тратится на транспорт: cамолеты, суда, автомобили, грузовой транспорт и так далее. Поэтому, чем будет больше замещения двигателей внутреннего сгорания, использующих углеводороды, тем больше объемы потребления [нефти] будут падать»,

— объясняет Сергей Пикин из Фонда энергетического развития.

Для России это не очень хорошие новости. «Чем меньше будет спрос, тем дешевле будет стоимость ресурсов», — указывает эксперт.

Рубеж, когда падение спроса на нефть из-за этого будет ощутимым, — это 2030 год. Именно тогда начнется массовый отказ от «черного золота». К этому времени мир достигнет пика потребления нефти, считают аналитики.

К 2040 году электромобили будут вытеснять до 6,4 млн баррелей в день, говорится в долгосрочном прогнозе Bloomberg New Energy Finance.

С 2011 года электромобили вытеснили около 3% мирового потребления нефти, свидетельствуют данные агентства. Объем вытесненной нефти в этом году почти в 14 раз выше, чем в 2014 году, указывают эксперты.

Несмотря на заметное развитие парка электрокаров за последние пять лет, серьезного влияния на нефтяные котировки они не оказывали, давление тут оказывают совсем другие факторы — политическая и экономическая ситуация, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.