Кустари и кролиководы: ради кого отменяют советские нормативы

В рамках регуляторной гильотины планируется отменить более 20 тысяч правил и требований для бизнеса, которые действуют с давних времен – еще с СССР и РСФСР, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе программы «Эфир» на «России-24». Принимались они, соответственно, в условиях плановой государственной экономики, но нынешние чиновники держались и за них – по советским нормам предъявить можно что угодно. Правда, большинство этих актов все годы новейшей истории России лежали мертвым грузом.

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Например, под отмену попали постановление «Об утверждении образцов изделий изобразительного и декоративно-прикладного искусства, изготовляемых кустарями» и «Об устранении излишеств в расходовании государственных средств на цветочное оформление городов и населенных пунктов», рассказали «Газете.Ru» в правительстве. Все эти постановления действовали с 1961 года и за это время ни разу не менялись. Теперь столь важным для экономики страны кустарям будет работаться легче.

Также под списание попали акты «Об утверждении республиканских технических условий «Колбасы вареные из мяса птиц и кроликов» и «Постановления о вопросах всероссийского общества кролиководов – и звероводов-любителей», уточнил вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

Как видно из названий актов, нагрузка снимется с мелких мастеров, садоводов, ландшафтных дизайнеров, производителей колбас и даже не забыл о кролиководах.

В перечне нормативных документов, которые до сих пор действуют еще со времен СССР, есть и более одиозные положения. Одной из таких является норма о рецепте омлета, об абсурдности которой говорил ранее сам Медведев.

Согласно правилам подачи омлета в точках общепита, блюдо должно иметь определенную высоту и быть приготовлено на смазаннной жиром сковороде в жарочном шкафе. И время готовки должно быть 8-10 минут. Если хотя бы одно из правил было нарушено, то надзорные органы имеют право штрафовать это кафе или ресторан.

При этом помимо рецептов готовки блюд, в старых актах есть и положения о закупках продуктов для ресторанов и кафе. В частности, до сих пор действует нормативное положение о проверке качества поставляемого сырья на кухни точек общепита, за отмену которого уже пять лет бьется Федерация рестораторов и отельеров России.

Согласно акту, сотрудники ресторана должны повторно на месте проверять свежесть продуктов и их безопасность. Но на практике товар уже поступает с документами и сертификатами, подтверждающими его качество. Их делают сами поставщики в независимых лабораториях, что дает бизнесу возможность сэкономить на проверке. Тем не менее этим правилом активно пользуются инспекторы из Роспотребнадзора, которые выписывают штрафы за невыполнение повторной проверки.

В итоге бизнес несет многомиллиардные убытки, указывает в разговоре с «Газетой. Ru» президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Таким образом, ежегодно надзорные органы собирают более 20 млрд рублей в виде штрафов ежегодно. Расчет прост: бизнесмены просто не в состоянии помнить и знать все положения, которые иногда бывают невероятно абсурдными. Этим и пользуются надзорные органы, которые постоянно выписывают им штрафы или в некоторых случаях вообще выписывают постановления о приостановки деятельности на 90 дней», — заметил эксперт.

Регуляторная гильотина

Практика отмены советских актов выполняется в рамках механизма «регуляторной гильотины» и предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов. Как отмечал Медведев в мае текущего года, России действует более 9 тыс. нормативных актов, которые устанавливают обязательные требования к бизнесу при проверках, многие из этих правил действуют со времен СССР.

В итоге сегодня Дмитрий Медведев дал соответствующее поручение правительству.

«Я буквально сегодня перед тем, пoдписал пoручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года, точнее с 1 января следующего года. Для этoгo нужно оценить, что и как делать», - отметил Медведев.

Ожидается, что в перечень попадут более 20 тыс. советских нормативных актов, некоторые из которых действовали и не менялись на протяжении 90 лет.

Премьер-министр добавил, что под списание пойдут в первую очередь те нормативные положения, которые в настоящий момент вредят развитию страны, ограничивают экономику. В новых условиях, больше, чем три десятилетия, эти акты сохраняют силу и очень часто просто связывают бизнес по рукам и ногам. «Нужны другие ориентиры», — указывает глава кабмина.

Своим решением Медведев установил своеобразный рекорд, указывают в правительстве. Так, Константин Чуйченко заявил, что поручение имело приложение в 1992 страницы. «А содержание приложения — это перечень из 20419 актов», — отметил политик.

Напомним, что первая волна отмены советских актов состоялась еще в 2017 году. Тогда власти отменили нормы, которые действовали в отношении сотрудников. Так, утратили силу и перестали действовать постановления о семичасовом рабочем дне, условиях труда работников на вредных производствах и сотрудников розничной торговли.

Также правительство отменило акты о повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ. Вдобавок были упразднены нормы по начислению зарплат военным и работникам гражданской авиации.