На полтриллиона: Счетная палата посчитала нарушения

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд рублей при исполнении бюджета за прошлый год. Особенно плохо обстоят дела в исполнении госпрограммы по развитию Крыма, космической деятельности, а также физической культуры и спорта. К тому же СП указала на неточные прогнозы Минэкономразвития, включая «чрезмерно оптимистичный» прогноз по инфляции и по доходам населения.

Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд рублей при исполнении бюджета за 2018 год. Об этом говорится в отчете ведомства.
«Объем нарушений, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1%», - указано в документе.

В ведомстве отметили, что самый большой объем нарушений был обнаружен при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями — 73,6 миллиарда рублей. Нарушения при госзакупках составили 18,7 миллиарда рублей.

В 2018 году ни одна из госпрограмм не исполнена с высокой степенью эффективности.

По оценке Счетной палаты, средний уровень эффективности установлен по 21 госпрограмме, низкий уровень эффективности – по 7 госпрограммам. Высокий уровень эффективности по госпрограммам не установлен.

На низком уровне (менее 90%) исполнены расходы по 10 госпрограммам,

включая посвященные развитию Крыма, использованию природных ресурсов, развитию физической культуры и спорта, а также космической деятельности.

В ноябре 2018 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «Роскосмос» рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. В январе Минфин признал госкорпорацию худшим исполнителем бюджета среди ведомств РФ.

Сформированные на 2018 год госпрограммы содержали системные недостатки, отмечает Счетная палата.

В том числе ведомство обратило внимание на неконкретность целей, отсутствие показателей и несоответствие указам президента.
Приоритетные проекты в 2018 году реализовывались в условиях многочисленных изменений в их паспортах и показателях, пишет Счетная палата. Многочисленные изменения мешали контролировать исполнение. Результаты выборочного мониторинга показывают, что отдельные контрольные этапы не выполнены или выполнены с нарушением сроков.

При реализации госпрограмм объем неисполненных назначений составил 400,4 миллиарда рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию 25 приоритетных проектов составили 205,7 млрд рублей. «Расходы на реализацию приоритетных проектов исполнены в сумме 199,6 млрд рублей, или 93,6% показателя сводной росписи с изменениями», - указывает ведомство в отчете.
Однако по двум приоритетным проектам расходы исполнены ниже 50%. Это «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» (29,8%) и «Повышение производительности труда и поддержки занятости» (47,7%)».
По представлениям Счетной Палаты к административной ответственности привлекли 14 должностных лиц. Также направлено десять обращений в Генпрокуратуру, два — в СК и два — в ФСБ. Следователи возбудили одно уголовное дело.

Счетная палата также раскритиковала прогнозы Минэкономразвития при расчете бюджета. Расчеты бюджета базируются на неточных прогнозах, в 2018 году они корректировались дважды, отметили в СП.

При разработке базового варианта прогноза, использованного в расчетах к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», министерство заложило слишком консервативную цену на нефть и курс рубля.

Кроме того, прогноз инфляции и реальных располагаемых доходов населения был чрезмерно оптимистичным, говорится в отчете.

«По более благоприятному сценарию развивалась ситуация во внешней торговле и на рынке труда, тогда как цены на потребительском рынке росли быстрее, чем ожидалось в соответствии с прогнозом. Расхождение внутригодовой динамики с прогнозными значениями в целом за год привело к необходимости корректировки прогноза», — говорится в документе.

Например, инфляция по итогам 2018 года была спрогнозирована на уровне 4%, после чего корректировалась до 2,8% и вновь до 3,4%. Фактический показатель по итогам 2018 года составил 4,3%.

Что касается реальных располагаемых доходов населения, они выросли за год всего на 0,1 п.п. и не достигли прогнозного значения в 2,3 процента. При этом реальная начисленная заработная плата росла (прирост за 2018 год – 8,5 %). Снижение уровня бедности происходит медленными темпами.

Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%. Счетная палата, отметила, что прирост в 0,1 п. п. – минимальный.

3 июня Счетная палата проверила исполнение бюджета в сфере здравоохранения и сообщила о невыполнении майского указа. В 50 из 85 регионов России не выполнен указ 2012 года по повышению зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу. Показатели по увеличению продолжительности жизни и снижению смертности от онкологии не достигнуты.