На полтриллиона: Счетная палата посчитала нарушения

Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд рублей при исполнении бюджета за 2018 год. Об этом говорится в отчете ведомства.

«Объем нарушений, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1%», - указано в документе.

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В ведомстве отметили, что самый большой объем нарушений был обнаружен при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями — 73,6 миллиарда рублей. Нарушения при госзакупках составили 18,7 миллиарда рублей.

В 2018 году ни одна из госпрограмм не исполнена с высокой степенью эффективности.

По оценке Счетной палаты, средний уровень эффективности установлен по 21 госпрограмме, низкий уровень эффективности – по 7 госпрограммам. Высокий уровень эффективности по госпрограммам не установлен.

На низком уровне (менее 90%) исполнены расходы по 10 госпрограммам,

включая посвященные развитию Крыма, использованию природных ресурсов, развитию физической культуры и спорта, а также космической деятельности.

В ноябре 2018 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «Роскосмос» рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. В январе Минфин признал госкорпорацию худшим исполнителем бюджета среди ведомств РФ.

Сформированные на 2018 год госпрограммы содержали системные недостатки, отмечает Счетная палата.

В том числе ведомство обратило внимание на неконкретность целей, отсутствие показателей и несоответствие указам президента.

Приоритетные проекты в 2018 году реализовывались в условиях многочисленных изменений в их паспортах и показателях, пишет Счетная палата. Многочисленные изменения мешали контролировать исполнение. Результаты выборочного мониторинга показывают, что отдельные контрольные этапы не выполнены или выполнены с нарушением сроков.

При реализации госпрограмм объем неисполненных назначений составил 400,4 миллиарда рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию 25 приоритетных проектов составили 205,7 млрд рублей. «Расходы на реализацию приоритетных проектов исполнены в сумме 199,6 млрд рублей, или 93,6% показателя сводной росписи с изменениями», - указывает ведомство в отчете.

Однако по двум приоритетным проектам расходы исполнены ниже 50%. Это «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» (29,8%) и «Повышение производительности труда и поддержки занятости» (47,7%)».

По представлениям Счетной Палаты к административной ответственности привлекли 14 должностных лиц. Также направлено десять обращений в Генпрокуратуру, два — в СК и два — в ФСБ. Следователи возбудили одно уголовное дело.

Счетная палата также раскритиковала прогнозы Минэкономразвития при расчете бюджета. Расчеты бюджета базируются на неточных прогнозах, в 2018 году они корректировались дважды, отметили в СП.

При разработке базового варианта прогноза, использованного в расчетах к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», министерство заложило слишком консервативную цену на нефть и курс рубля.

Кроме того, прогноз инфляции и реальных располагаемых доходов населения был чрезмерно оптимистичным, говорится в отчете.

«По более благоприятному сценарию развивалась ситуация во внешней торговле и на рынке труда, тогда как цены на потребительском рынке росли быстрее, чем ожидалось в соответствии с прогнозом. Расхождение внутригодовой динамики с прогнозными значениями в целом за год привело к необходимости корректировки прогноза», — говорится в документе.

Например, инфляция по итогам 2018 года была спрогнозирована на уровне 4%, после чего корректировалась до 2,8% и вновь до 3,4%. Фактический показатель по итогам 2018 года составил 4,3%.

Что касается реальных располагаемых доходов населения, они выросли за год всего на 0,1 п.п. и не достигли прогнозного значения в 2,3 процента. При этом реальная начисленная заработная плата росла (прирост за 2018 год – 8,5 %). Снижение уровня бедности происходит медленными темпами.

Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%. Счетная палата, отметила, что прирост в 0,1 п. п. – минимальный.

3 июня Счетная палата проверила исполнение бюджета в сфере здравоохранения и сообщила о невыполнении майского указа. В 50 из 85 регионов России не выполнен указ 2012 года по повышению зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу. Показатели по увеличению продолжительности жизни и снижению смертности от онкологии не достигнуты.