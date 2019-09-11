«Пустили под нож»: Киев приостановил развод с Москвой

Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ, сообщил «Коммерсант». По словам источника, Украина перестала направлять Москве уведомления о расторжении договоров. По его словам, российская сторона давно не получала информации о том, что украинская сторона выходит из каких-либо соглашений.

Реклама

«Возможно, что-то еще и пустили под нож, но нас в об этом в известность не ставили», - сказал он.

Процесс одностороннего отказа от договоренностей Украина запустила в 2014 году после начала конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к России.

В частности, 1 апреля 2019 года по инициативе Киева утратил силу Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, а 6 февраля - межправительственное соглашение 1995 года «Об обмене правовой информацией».

По данным издания, двусторонняя договорно-правовая база насчитывает около 400 документов.

«Мы за последнее время «убили» 48 международных соглашений, но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения «убиваем», не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений», — заявил год назад тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин.

Однако согласно источнику «Коммерсанта» в российских госструктурах, никаких соглашений с тех пор разорвано не было.

В российском перечне договоров с Украиной всего 49 разорванных соглашений. Некоторые из соглашений расторгнуты по инициативе Москвы – в связи с присоединением Крыма.

Также не действуют 13 межведомственных соглашений, включая протокол о сотрудничестве между ФСБ РФ и Службой безопасности Украины. Еще десять утративших силу соглашений касались межрегионального сотрудничества.

Статус некоторых документов остается неясным.

«Были договоры, о денонсации которых Украина информировала через Twitter, а соответствующую ноту в наш адрес не присылала. Такие мы продолжаем считать действующими», — сказал источник.

В 2003 году страны подписали соглашение «О сотрудничестве в сфере молодежной политики». Москва по-прежнему считает его действующим, поскольку «украинская сторона ненадлежащим образом не оформила уведомление».

В исполкоме СНГ сообщили, что с 1 января 2014 года по 1 июля 2019 года Киев вышел из 19 соглашений, решений и протоколов. С мая по июль этого года от Киева поступило шесть уведомлений о выходе из международных договоров.

«Уведомления шли от старого правительства. Не так активно, но шли. В августе — сентябре ничего уже не было», — сказал собеседник в исполкоме.

Разрыв отношений с Россией и с СНГ инициировал бывший президент Петр Порошенко. Украинским МИДом руководил его назначенец Павел Климкин.

В российском МИДе тоже заметили паузу в расторжениях с украинской стороны. Это может быть связано с тем, что новое правительство Алексея Гончарука слишком занято кадровыми вопросами, полагают в министерстве.

«Если притормозят — это будет сигналом. Если выходить будут из устаревших документов, а такие есть, это одна история. Если примутся за знаковые вещи — другая, которая будет означать политический выбор», — сказал собеседник из МИДа.

Ранее стало известно, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 млн рублей. Формально Украина все еще является участником содружества, поскольку Киев не подавал в исполком СНГ официальных уведомлений о выходе из организации. Украинские власти не раз заявляли о намерении разорвать отношения.

В мае 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ. Кроме того, он распорядился отозвать представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе представительство Украины при СНГ было закрыто.

Для украинцев, как писал бывший президент Украины, членство в СНГ «окончательно ушло в прошлое» и делать там «больше нечего».

Однако на Украине новый президент и новое правительство. Продолжение работы в СНГ «полностью зависит от политической воли новых украинских властей», указывали ранее в российском МИДе.

Помимо регулярного разрыва соглашений, Украина с 2016 года вводит пошлины и накладывает эмбарго на российскую продукцию. Под ограничения уже попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты и ряд других товаров. Недавно Украина ввела запретительные пошлины на цемент из России. Кроме того, украинская сторона с 5 июля продлила действие постановления о запрете на ввоз российских товаров в страну до декабря 2020 года.

Россия отвечает зеркально, Последний раунд противостояния двух стран состоялся в апреле. Премьер-министр России Медведев подписал распоряжение о том, что Россия вводит запрет на поставки нефти и нефтепродуктов на Украину. Кроме того, наша страна ограничила экспорт продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иных видов товаров на общую сумму в $250 млн.

Несмотря на противоречия между Россией и Украиной, товарооборот между двумя странами растет. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2018 году внешнеторговый оборот вырос примерно на 16,5% по сравнению с 2017 годом, составив $14,9 млрд. При этом экспорт на Украину вырос на 20%, импорт из Украины – на 11,2%.