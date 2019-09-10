Подорожали и пропали: в аптеках не найти жизненно важных лекарств

Росздравнадзор выпустил статистические данные по анализу фармацевтического рынка. По данным ведомства, в российские аптеки больше не испытывают проблем с нехваткой лекарств. В частности, сотрудники службы опровергли информацию о нехватке некоторых препаратов в российских регионах, таких как вакцина от бешенства, преднизолон и инсулин.

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Тем не менее, некоторых лекарств из этого перечня, например, преднизолона до сих пор нет на аптечных прилавках. Об этом постоянно пишут россияне на специализированных форумах.

Преднизолон является лекарственным гормональным препаратом, который отпускается по рецепту и выпускается в таблетках, растворах и в виде мази. Он оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное и противошоковое действие. Аналогов преднизолона в принципе нет, говорят участники рынка.

О том, что этот жизненно важный препарат пропал из аптек начали сообщать летом. Пока что к середине сентября ситуация остается настолько же критичной. Обычный поиск препарата по самым крупным аптечным сетям в интернете в большинстве выдает печальную графу «товар отсутствует». В некоторых аптеках и регионах удалось найти в небольшом наличии мазь «преднизолон», гораздо хуже дело обстоит с препаратом в таблетках и ампулах.

Жизненно важное лекарство также сложно найти и в столице. Общественное внимание к этой проблеме удалось привлечь в августе. Так, жительница Москвы и мама 10-летней дочери, которая из-за хронического заболевания остро нуждается в препарате, рассказала изданию «Газета.Ru», что на фоне дефицита преднизолона его приходится перекупать в интернет-сообществах, порой дороже, чем в аптеках. В сети перепродают лекарство те, которым оно уже не нужно.

«Пока у нас есть запасы, которых хватит для конца сентября, но дальше мы не знаем, что делать. Наш папа пробовал купить через знакомых преднизолон в аптеках Мурманска, но и там его не нашлось. Без него мы не сможем обеспечить нашей дочке достойный образ жизни», — опасается Анна.

В то же время в интернете появляются петиции с требованием к властям обеспечить аптеки преднизолоном. Одна из них появилась как раз в начале августа, обращенная к властям Хабаровского края. Автор Ульяна Беляева указала в ней, что вызвала скорую помощь сыну Кириллу. Однако «Преднизолона» у врачей скорой не оказалось.

«Я обзвонила все аптеки Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, а также Владивостока – выяснилось, что «Преднизолона» нигде нет в продаже», — забила тревогу мама Кирилла.

На этом фоне сухие

заявления Росздравнадзора в начале недели о закупленных почти 1 млн упаковок преднизолона в таблетках выглядят нереалистичными.

Подобную нестыковку участники рынка объясняют логистическими проблемами. Как пояснила «Газете.Ru» исполнительный директор «Аптечной гильдии» Елена Неволина, аптеки не сообщают в организацию об отсутствии преднизолона, поскольку препарат не входит в минимальный ассортимент средств, за отсутствие которых аптеку могут оштрафовать.

Отсутствие преднизолона в настоящее время можно объяснить длительной логистикой и перерегистрацией препарата, говорит Шуляк. После поднятого скандала в СМИ с преднизолоном власти могли действительно закупить почти 1 млн упаковок таблеток, однако до аптек и регионов они доехать не успели.

Как объясняет Шуляк, логистика в данном случае займет минимум два месяца. «А закупки государственные, например, еще больше. Поэтому пока тендер отыграют. Пока производитель привезет дистрибьюторам, дистрибьюторы отвезут это в регионы, потом в аптеки. Происходит длительная временная цепочка», — поясняет он.

А из этого следует, что если власти опомнились только с развернувшейся в СМИ волной и закупили преднизолон, объявив об этом вчера, то через пару месяцев он действительно вернется в аптеки.

«Производитель перестает производить. Это плохо отслеживается. И беспокоятся все, когда уже возникает дефектура [отсутствие]», — констатирует Шуляк.

«Газете.Ru» не удалось получить оперативный комментарий от министерства здравоохранения России и Росздравнадзора на момент сдачи материала.

Дорогая помощь

Между тем россияне не могут себе позволить уже и препараты, которые пока есть на аптечных прилавках. Более чем за полгода в России цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) выросли почти на 4%, признают в Росздравнадзоре.

Таким образом за восемь месяцев по состоянию на конец августа 2019 года стоимость жизненно важных лекарств поднялась на 3,8%.

По ценовым категориям повышение розничных цен пришлось в 5% на лекарства стоимостью до 50 руб., на 4,1% подорожали препараты в диапазоне от 50 до 500 руб. и на 0,7% медикаменты дороже 500 руб.

Как видно, больше всего подорожали самые дешевые препараты. Опрошенные «Газетой.Ru» весьма сдержанно подошли к оценке подорожания лекарств, о котором сообщил Росздравнадзор, хоть и признают, что аптекари постоянно пытаются заработать на клиентах.

Так, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк в беседе с «Газетой.Ru» связывает рост цен на жизненно важные лекарства с тем, что производители до этого продавали препараты дешевле зарегистрированной цены, а сейчас подошли к ее границам.

Раньше производители могли себе это позволить, однако теперь издержки возрастают и приходится стоимость поднимать.

«Производители повышают цену в рамках зарегистрированной цены — это главный момент. Если они выйдут за рамки [зарегистрированной цены], то это уже нарушение», — указывает эксперт.

Исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» Елена Неволина в беседе с «Газетой.Ru» также допустила, что рост цен связан с тем, что раньше лекарства отпускались по меньшей цене, нежели указанной в регистрации.

«Либо из-за инфляции [произошел рост цен], некоторые производители воспользовались возможностью и проиндексировали цены, либо они отпускали препараты ниже зарегистрированной цены, была у них такая возможность. А теперь они вынуждены были по ряду причин, в том числе и рост затрат, поставить ту цену, которая у них зарегистрирована», — ответила она.