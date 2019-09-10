20 миллионов роботов: когда обвалится рынок труда

Почти половина трудового населения страны к 2030 году окажется невостребованной. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Эксперты РАНХиГС подсчитали, что в зоне риска 45,5% россиян. Этот показатель от среднесписочной численности работников. Им придется получить новые компетенции или уйти с рынка.

Таким образом, автоматизация угрожает более чем 20 миллионам жителей страны. В исследовании говорится лишь об официально трудоустроенных гражданах. В частности, речь идет о таких сферах, как гостиничный и ресторанный бизнес, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, розничная торговля и добыча полезных ископаемых. Авторы исследования оценивали долю однообразных действий, которую выполняют эти сотрудники. В ближайшее десятилетие более 50% работы в этих сферах можно будет поручить роботам.

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Одним из способов остановить повальную роботизацию эксперты считают введение налога на роботов, четырехдневной недели или шестичасового рабочего дня.

Успеть купить робота

Авторы исследования обнадеживают: процесс автоматизации сильно растянут — а значит, есть время переобучиться и подтянуть свою квалификацию. Однако повезет все равно не всем, добавляют специалисты.

Из-за высокой скорости преобразований после 2025–2030 годов многие просто не успеют адаптироваться, получить новую профессию, открыть свое дело, купить робота, объяснил «Известиям» автор исследования, врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов.

«Часть жителей окажется не способна изменить свои компетенции, переучиться, освоить новые технологии, постоянно конкурировать с роботами и непрерывно обучаться, что приведет к формированию «экономики незнания»», — указал он.

Тем не менее в России пока мало роботов, в отличие от остального мира. «Оснащенность роботами в России гораздо ниже среднемировой. Вместо 75–80 роботов на 10 тыс. работников у нас три-четыре. В силу дешевизны рабочей силы предприятиям выгоднее нанимать людей», — заявил «Известиям» секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Минус 100 профессий и 42 млн россиян

До этого мартовское исследование РАНХиГС привело к более пугающим выводам. Оно показало, что 49,3%, то есть порядка 42 млн человек, могут лишиться работы из-за повсеместной автоматизации и роботизации. В данном случае в работе считались и неофициально трудящиеся граждане.

Пока все внимание привлечено к роботам, которые будут работать за людей в 2030-м, стоит напомнить, что уже в следующем году в России исчезнет 100 профессий. Именно столько наименований вычеркнут из перечня профессий и специальностей в российских колледжах с 1 сентября 2020 года. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

Власти признались, что отсекут лишь те, которые не пользуются у абитуриентов популярностью в последние пять лет. Например, среди них: «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники» и «радиооператор».

Вместо банкиров — уже роботы

Автоматизация, которой давно пугают ученые, уже сказалась на рынке труда. Например, количество вакансий в банковской сфере сократилось на 10% за первое полугодие 2019 года. Это следует из данных, предоставленных сервисом по поиску работы «Работа.Ру». Эксперты поясняют статистику: роботы быстрее и лучше выполняют часть задач.

«В банковской сфере сохранится нестабильная ситуация в силу экономических составляющих, укрупнения банков и автоматизации некоторых направлений.

Автоматизации подвергаются вакансии операционистов и кассиров.

Скрининг заемщиков сокращает количество кредитных специалистов, в том числе и в партнерских розничных сетях», — прокомментировал ранее эти данные «Газете.Ru» заместитель генерального директора сервиса «Работа.Ру» Александр Ветерков.

Пока что банковская сфера — единственная, где сервис зафиксировал падение количества вакансий за первое полугодие. Но уже в ближайшее время это изменится. В течение нескольких лет оптимизация может затронуть вакансии бухгалтеров и экономистов, указывал Ветерков.