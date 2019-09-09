Поднялся, чтобы упасть: что ударит по рублю. LIVE

Курс рубля скачет — онлайн

Рубль в понедельник укрепляется к доллару на фоне временного оптимизма на рынках. Инвесторы верят, что стоимость денег скоро опять снизится благодаря ФРС США и ЕЦБ. И президент Дональд Трамп, вроде бы, готов помириться с Китаем. И страсти по Brexit улеглись. Надолго ли хватит оптимизма? «Газета.Ru» следит за капризами рынков в режиме онлайн.
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19:55

Трейдеры, похоже, положительно оценивают новость о смене министра энергетики Саудовской Аравии.

19:48

Нефть сегодня на мировом рынке торгуется выше $62 за баррель — впервые с начала августа.

19:39

Поводов укрепляться у рубля не мало сегодня. Например, нефтяные цены растут. Благодаря сигналам о продолжении сокращения добычи Саудовской Аравией.

19:30

Биржи тоже ожили. Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,26% и составил 2804,83 пункта. Индекс РТС прибавил 0,28% — до 1344,25 пункта.

19:22

Курс евро опустился на 19 копеек, до отметки 72,31 рубля. Хорошее начало.

19:16

На открытии торгов доллар к рублю уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 65,55 рубля.

19:05

Ровно неделю назад, напомним, доллар навел панику на рынки, пробив отметку в 67 рублей. Евро тоже подтянулся. Всем показалось, ну, началось. На этом фоне сегодняшний день кажется затишьем.

19:00

Добрый вечер, уважаемые читатели.

Сегодня на рынках и биржах относительно спокойно. По крайней мере, в России. Но проблемы, которые принес по традиции «черный август», никуда не делись. Последим в режиме онлайн.