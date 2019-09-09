Поднялся, чтобы упасть: что ударит по рублю. LIVE

Трейдеры, похоже, положительно оценивают новость о смене министра энергетики Саудовской Аравии.
Нефть сегодня на мировом рынке торгуется выше $62 за баррель — впервые с начала августа.
Поводов укрепляться у рубля не мало сегодня. Например, нефтяные цены растут. Благодаря сигналам о продолжении сокращения добычи Саудовской Аравией.
Биржи тоже ожили. Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,26% и составил 2804,83 пункта. Индекс РТС прибавил 0,28% — до 1344,25 пункта.
Курс евро опустился на 19 копеек, до отметки 72,31 рубля. Хорошее начало.
На открытии торгов доллар к рублю уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 65,55 рубля.
Ровно неделю назад, напомним, доллар навел панику на рынки, пробив отметку в 67 рублей. Евро тоже подтянулся. Всем показалось, ну, началось. На этом фоне сегодняшний день кажется затишьем.
Добрый вечер, уважаемые читатели.
Сегодня на рынках и биржах относительно спокойно. По крайней мере, в России. Но проблемы, которые принес по традиции «черный август», никуда не делись. Последим в режиме онлайн.