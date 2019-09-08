Смерть, отравления, банкротства: что изменило 11 сентября

Хорошего рабочего настроения! До новых встреч.
На этом «Газета.Ru» заканчивает ночной онлайн. Надеемся, такие печальные события больше никогда не повторятся.
При этом 30 сентября 2015 года тот же суд отклонил иск родственников погибших против Саудовской Аравии. Окружной судья Джордж Дэниэлс заявил, что Саудовская Аравия, будучи суверенным государством, обладает иммунитетом и по американским законам ее невозможно обязать выплатить запрошенную сумму.
Кроме того, судья предписал иранскому руководству выплатить еще $3 млрд страховым компаниям, покрывшим имущественный ущерб и другие материальные потери. Дэниелс вынес такой вердикт, так как ранее Иран не смог доказать свою непричастность к оказанию помощи организаторам теракта, следовательно, как постановил суд, Тегеран несет долю ответственности за нанесенный в ходе нападения ущерб.
Взыскать эти убытки хотя бы частично было решено с властей Ирана. В марте 2016 года федеральный окружной судья Нью-Йорка Джордж Дэниелс вынес заочное решение суда, согласно которому Тегеран должен выплатить $7,5 млрд родственникам и другим представителям лиц, погибших во Всемирном торговом центре и здании Пентагона, пишет Bloomberg.
Есть у этой трагедии и другой аспект – по данным британской газеты The Daily Telegraph, общая стоимость произведений искусства, утраченных в результате теракта, превышает $100 млн. Среди погибших шедевров - серия картин Entablature Роя Лихтенштейна, работы Пабло Пикассо и Девида Хокни, множество других авторских предметов, элементов интерьера и так далее.
Согласно расчетам экспертов, увеличение расходов на обеспечение безопасности в американских компаниях привело к снижению производительности труда, что обернулось для экономики США ежегодными убытками в $70 млрд.
В 2002 году в Берлине прошла международная конференция, посвященная долгосрочным последствиям терактов 11 сентября 2001 года для всей мировой экономики. Ее участники пришли к выводу, что больше всего из-за этого происшествия пострадали гражданская авиация, страхование и международная торговля.
Городская администрация, власти штата Нью-Йорк и федеральное правительство разработали специальную программу поддержки бизнеса в районе «эпицентра» - места, где стояли две башни Всемирного торгового центра. В рамках этой программы только за год было выплачено более $700 млн.
В результате арендная плата в финансовом квартале Манхэттена за год снизилась более чем на 50%. Вслед за крупными компаниями стали закрываться магазины, кафе, рестораны и бутики. Чтобы эта часть города окончательно не пришла в запустение, потребовались массированная рекламная кампания и не менее 5 лет, пока ужас от теракта не притупился.
Как писала Deutsche Welle, за год после обрушения Всемирного торгового центра почти 20 000 компаний либо просто закрыли свои офисы в Манхэттене, либо переехали в другие части города. По данным издания, в ходе теракта был уничтожен 1 млн 200 тысяч квадратных метров офисных помещений, но при этом и оставшиеся рабочие пространства остались почти без арендаторов.
Прямой ущерб от терактов – это далеко не главная проблема, с экономической точки зрения косвенное влияние этой катастрофы оказалось гораздо серьезнее.
Сами здания ВТЦ были оценены в $6 млрд, а находящаяся внутри мебель, автомобили на стоянках, офисное оборудование – еще в $6 млрд.
В частности, потери и другой физический ущерб, причиненный атаками террористов 11 сентября, был оценен в $55 млрд. Еще в $123 млрд эксперты оценили воздействие на экономику, а расходы на безопасность достигли $589 млрд, что тоже можно назвать следствием нападения на США.
Согласно оценкам, опубликованным в 2011 году газетой The New York Times, для США расходы, связанные с ликвидацией последствий терактов, составили около $3,3 трлн, или почти $7 млн на каждый доллар, потраченный «Аль-Каидой» (террористическая организация запрещена в России).
При этом впоследствии через различные международные организации (ОЭСР, МВФ) Вашингтон организовал «борьбу с финансированием терроризма» в глобальных масштабах.
В Вашингтоне захотели получить свободный доступ к информации о клиентах банков, их счетах и транзакциях. Вскоре после 11 сентября 2001 года в США был принят закон, называемый Patriot Act. В результате уже с 2002 году американские спецслужбы смогли получить полный доступ к некогда конфиденциальной банковской информации в Америке без получения ими специальных разрешений со стороны прокуратуры и судебных органов.
Однако старт наступления на банковскую тайну произошел именно из-за событий 11 сентября. Так, после терактов 11 сентября Вашингтон организовал кампанию по борьбе с так называемым «международным терроризмом» и, как следствие, предотвращение финансирования этого «терроризма».
В результате финансового кризиса власти страны пытались вернуть не уплаченные налоги, и стали бороться с офшорами и банками, используемыми в схемах по уводу налогов, закручивая гайки.
Судьбоносными для будущего банковской тайны эксперты считают два события XXI века – это уничтожение зданий международного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября и финансовый кризис 2007-2009 годов.
Еще одно из последствий 11 сентября – мир начал движение к тому, что бы навсегда распрощаться с понятием «банковская тайна». Теперь это только понятие с большим количеством «но» и исключений.
Интересно, что после 11 сентября обсуждалась идея организовать торги по инструменту возможных терактов и места из совершения. Однако от идеи решено было отказаться.
При этом спекуляции происходили как на биржах США, так и были зафиксированы в Германии, Великобритании и Японии.
В частности, это касалось компаний, офисы которых находились в зданиях Международного торгового центра; страховых компаний, столкнувшихся с огромными убытками после, а также авиакомпаний и туристических компаний.
В результате объектом спекуляций «на понижение» стали ценные бумаги многих компаний, которые понесли убытки после катастрофы.
Между тем до сих пор много вопросов вызывают сделки на бирже в преддверии 11 сентября. Как отмечали эксперты, на акции «11 сентября» нажились многие спекулянты фондового рынка, которые, скорее всего, располагали «инсайдерской» информацией: они заранее были осведомлены о готовящейся акции и ее точной дате.
Когда было объявлено, что самолет упал по техническим причинам, индексы вновь выросли и по итогам дня даже были в плюсе.
Кстати, когда в 2001 году в США упал еще один самолет, американские биржи реагировали менее бурно. Американские индексы в первые минуты после появления этой новости начали резко снижаться из-за того, что в падении предполагали неудавшийся теракт. Падение составляло около 2%.
Американские индексы тогда сформировали минимумы 2001 года. Однако к концу декабря американские индексы смогли превысить уровень до терактов примерно на 5-7%, отмечает аналитик.
«Нужно сказать, что меры подействовали, учитывая, что экономика США находилась тогда не в лучшей форме, еще сказывался лопнувший пузырь доткомов. Американские фондовые индексы 17 сентября упали в среднем на 10-12%, что сопоставимо с реакцией европейского и азиатского рынка», - говорит Антон Быков.
Это отчасти помогло. Так, в первые минуты основные фондовые индексы рухнули на 5%.
А в рядовых американцах попытались пробудить гражданские чувства, взывая к отказу от спекуляции на трагедии. В частности, в ходе проведенной тогда пропагандисткой кампании СМИ взыскали к чувствам мелких инвесторов, что продавать акции в этот момент равносильно предательству.
Примечательно, что о решении снизить процентную ставку на 50 базисных пунктов тогда возглавлявший ФРС США Алан Гринспен заявил всего за час до торгов. Обычно такие решения объявляются в середине торгов.
Американские власти постарались сделать все, для того чтобы избежать биржевой паники, Федеральная резервная система снизила процентную ставку на 50 б.п., американским публичным компаниям не только разрешили, но и настоятельно рекомендовали расширить программу выкупа своих акций.
17 сентября перед началом торгов была объявлена минута молчания, затем трейдеры произнесли молитву «Боже, храни Америку» и начали быстро продавать акции.
Мэр Нью-Йорка (1994—2001) Рудольф ДжулианиMike Segar/Reuters
Возобновились американские торги в полном объеме лишь через неделю, в понедельник, 17 сентября.
Как всегда в ситуации паники инвесторы побежали в защитный актив – золото. Цены на драгметалл выросли на 5%. И вновь о золоте тогда заговорили как об оптимальном средстве сбережения.
Интересно, что участники торгов очень быстро сориентировались в том, кто виноват, потому что нефть 11 сентября 2001 в считанные часы после терактов выросла почти на десять процентов. Трейдеры тогда проигнорировали сообщения о снижении потребления энергоносителей в США.
Пострадал и американский доллар, который потерял тогда около двух процентов.
Пострадавшими же в день теракта в основном стали фондовые индексы Азии и Европы. Так, европейские фондовые индексы рухнули сразу на 10%. При этом многие фондовые и товарные биржи закрылись раньше времени.
Получается, что американский рынок ценных бумаг увернулся от первичной реакции, которая в противном случае могла быть беспрецедентно эмоциональной и сильной.
«Первая атака в северную сторону северной башни Всемирного торгового центра-1, произошла в 8-46 по местному времени, вторая атака в южную сторону южной башни ВТЦ-2 произошла в 9-02. Американские биржевые площадки должны были открыться в 9-00, так что часть из них так и осталась закрытой, а на остальных торги были быстро остановлены», — говорит Антон Быков, главный аналитик ЦАФТ.
«Недельное падение индекса DJ30 составило тогда 14%, что превзошло даже Великую Депрессию. Под предлогом борьбы с терроризмом, США ультимативно потребовали и получили возможность собирать данные по всем банковским счетам, в том числе и в Швейцарии», — говорит Екатерина Френкель.
При этом падение индексов на американском рынке было также, естественно, колоссальным.
В результате терактов также очень сильно пострадал рынок аренды недвижимости, говорит Екатерина Френкель. Так, резко упал спрос на аренду недвижимости в высотных зданиях. Пройдёт несколько лет, прежде чем рынок вернётся на уровень 2000-го года.
А между тем CNN обрушился с критикой на Трампа – за то, что даже в такой траурный день он говорит только о себе. Журналисты заметили, что он начал писать в Твиттер с 8 утра, в частности, негодовал по поводу фейк-ньюс. Уже после этих тирад он отправился на поминальную службу в Пентагон.
«Естественно, что тяжелее всего пришлось компаниям, которые были наиболее тесно связаны с характером атаки 9/11. Акции американских авиакомпаний American Airlines и United Airlines, чьи самолеты и были захвачены, упали тогда на 40%, оказавшись в преддефолтном состоянии», — говорит Антон Быков, главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий.
«Сабена» — государственная авиакомпания Бельгии, существовавшая с 1923 по 2001 годы. В 1995 году акций бельгийской государственной авиакомпании приобрела Swissair. Однако после событий 11 сентября 2001 года компания оказалась в глубоком кризисе. Долг «Сабена» швейцарской авиакомпании составлял на этот момент $84 млн, и 2 октября было заявлено о неплатёжеспособности компании. 7 ноября был начат процесс ликвидации. Он вошел в историю как самое крупное банкротство бельгийской компании.
Несколько компаний, причём не американских, таких как SwissAir и Sabena, обанкротились.
Теракты ударили и по авиаперевозкам. Появился массовый страх полётов. В результате авиакомпании уменьшили количество маршрутов и уволили десятки тысяч служащих.
Еще одно последствие теракта 11 сентября – рецессия в США, отмечает Екатерина Френкель. Начавшаяся рецессия продлилась до конца года, прежде чем была, наконец преодолена, говорит она. Так, теракты 11 сентября усугубили уже начавшийся экономический спад и ненадолго, но резко ослабили уверенность потребителей в завтрашнем дне.
Таким образом, сумма страховых выплат арендатору башен-близнецов Ларри Сильверстайну составила $4,65 млрд страховки, а также $3,4 млрд из фонда en:Liberty bond, то есть всего $8,05 млрд.
Фонд «en:Liberty bond» - это государственное казначейство США, выпускающее кроме прочего военные облигации - долговые ценные бумаги, выпущенные правительством для финансирования военных операций и других расходов во время войны.
После терактов Silverstein обратилась в суд. Компания утверждала, что терактов было два и просила выплатить как за два разных страховых случая.
Миллиардер Ларри СильверстайнMike Segar/Reuters
11 сентября 2001 года Ларри Сильверстайн и его дочь выжили в терактах. Хотя Ларри любил завтракать и делал это почти каждый день в здании ВТЦ-1, а его дочь работала там, но они не пришли на работу в тот день.
Так, резонансным стало дело компании Silverstein, принадлежащей миллиардерe Ларри Сильверстайну. Стоимость контракта аренды компании в ВТЦ на 99 лет составляла $3,2 млрд. Однако компания-арендатор успела внести на счет собственника лишь $30 млн.
При этом Сильверстайн сразу же застраховал башни на 3,5 миллиарда долларов, причём в договоре отдельно оговаривался и случай теракта.
Миллиардер Ларри СильверстайнMike Segar/Reuters
Многие оспаривали предложенные страховыми компаниями суммы компенсаций, добиваясь их увеличения.
Однако, в частности, с компаниями-арендаторами помещений во Всемирном торговом центре было решить вопрос с компенсациями было сложнее. Так, после обрушения зданий в федеральных судах США слушалось несколько дел по страховым выплатам в связи с 11 сентября.
Также выплаты получили банки, рестораны, прочие предприятия и организации, офисы которых пострадали в результате атаки террористов.
Более $625 млн получили спасатели, полицейские и пожарные, участвовавшие в разборе завалов торгового центра
При этом размер компенсации колебался от $250 тысяч до 7 миллионов. Он высчитывался на основании возраста жертвы и его заработка. Также учитывались выплаты, которые семья получила или получит из других источников, таких как пенсионные фонды и страховые компании. Компенсация также полагалась раненым.
От компенсаций, предоставленных федеральным правительством США, не отказался почти никто. 2925 из 2976 семей, чьи члены оказались жертвами теракта, обратились в фонд помощи и получили выплаты до 15 июля 2004 года.
Вопрос с выплатами компенсаций, причитающихся людям, пострадавшим 11 сентября 2001 года, и родственникам погибших, решился однозначно. В декабре 2003-го года истек срок подачи заявлений на получение финансовых выплат.
В частности, речь идет о страховании. Обрушение нескольких зданий и гибель тысяч людей стали крупнейшим страховым случаем в истории по выплате компенсации.
«11 сентября 2001 года запомнилось, наверное, всем, кто тогда жил. В одночасье мир изменился и продолжал меняться. Даже сейчас, спустя 18 лет мы ощущаем последствия тех событий. Были и те отрасли экономики, которые пострадали сразу и очень сильно», — говорит Екатерина Френкель, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст».
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп сегодня почтили память погибших. И, конечно, американский лидер разместил красивое фото в своем личном СМИ — в Твиттере.
Джек Грэндколас, муж беременной пассажирки Лорен Грэндколас: «Она была сильной. Каждый, кто ее знал, не сказал бы, что она может отступить от чего бы то ни было. Она так принимала жизнь — она не боялась. Никогда. Ничего. Позвонив с рейса, она сказала: «Джек, ответь, солнышко, ты меня слышишь?» Потом: «Хорошо. Я просто хочу сказать, что есть небольшая проблема с самолетом. Я в порядке. Я в полном порядке. Я просто хочу сказать тебе, как сильно я люблю тебя».
Грегг Хенсон, пожарный, вспоминая тот день, отмечал, что, когда вызывали тушить пожар, никто не знал, что точно произошло: «Насколько я помню, вызов поступил где-то в 08:47, через минуту после того, как была атакована первая башня. Я и еще шестеро ребят сели в пожарную машину и прибыли на место. Затем мы с парнями проследовали с брандспойтами по лестнице в фойе северной башни ВТЦ. Никто не давал нам конкретных указаний это делать, но это стандартная практика, когда речь идет о высотках. В тот момент я точно не знал, что случилось, был ли это самолет или какой-то взрыв».
Вот как описывает происходящие события Джэнис Брукс, сотрудница компании Euro Brokers (выдержки агентства ТАСС): «Я приехала в офис рано, около 7:30. Гил Шарф, глава Euro Brokers и мой босс, был в Лондоне, и мне нужно было переслать ему отчеты за предыдущий день. Позавтракав, я отправила первый факс и начала собирать данные для второго отчета. Помню, как подняла трубку, чтобы позвонить в Лондон, и услышала громкий взрыв. Монитор моего компьютера заморгал, все мерцало. Я увидела, как из окна офиса напротив летела бумага, было много пыли. Какой-то мужчина прокричал: «Все, уходим отсюда!» Я уже было хотела уйти, но сперва решила позвонить в Лондон и рассказать, что происходит. Трубку снял управляющий директор лондонского представительства. Я очень хорошо помню наш с ним разговор. — Роб, что-то происходит рядом с нами. С нами все в порядке, но мы уходим... — Что-то происходит? Черт возьми, Джэнис, самолет только что влетел в здание — убирайтесь оттуда!»
По данным научного журнала Lancet, у 4 тысяч человек, пострадавших в результате теракта в Нью-Йорке 18 лет назад, за последние годы выявлены различные онкологические заболевания.
Но убытки от ВТЦ были и до этого. В 2001–2004 годах власти США создали специальный фонд, который оплачивал помощь людям, пострадавшим от хронических заболеваний дыхательных путей. Дело в том, что в 1970-х годах при строительстве башен-близнецов было использовано до 400 тонн канцерогенного асбеста. Когда Всемирный торговый центр рухнул, произошел колоссальный выброс этого ядовитого вещества в воздух, что спровоцировало всплеск заболеваний.
Две главные башни комплекса ВТЦ были поражены угнанными коммерческими авиалайнерами, южная башня 2 WTC обрушилась в 09:59. Это произошло через час после того, как в неё врезался самолёт, северная башня 1 WTC последовала за ней в 10:28. Также в результате стихийно возникших пожаров в 17:20 обрушилась башня 7 WTC.
В результате терактов погибли по подсчетам почти 3 тысячи человек и еще более 4 тысяч получили ранения. Президент США Джордж Буш-младший в 2006 году заявил, что ущерб от терактов 11 сентября составил для США по самой низкой оценке $500 млрд. Глава государства напомнил, что по оценке Усамы бен Ладена организация и осуществление этих терактов обошлись «Аль-Каиде» (террористическая организация запрещена в России) в $500 тысяч, следовательно, каждый доллар террористов обернулся для Америки убытками на миллионы.
Место падения находится приблизительно в 240 км к северу от Вашингтона. Предположительно, падение произошло в результате борьбы, которая стала следствием попытки пассажиров и членов экипажа вернуть контроль над самолётом.
Рейс 93 United Airlines, самолёт Боинг 757—200, упал на поле в юго-западной части Пенсильвании, около боро Шанксвилл в 10:03:11. По Москве - 17:03.
Рейс 77 American Airlines, самолёт Боинг 757-200, врезался в здание Пентагона в 9:37:46. По Москве - 16:37.
Рейс 175 United Airlines, самолёт Боинг 767—200 врезался в южную сторону южной башни (ВТЦ-2) в 9:02:59, приблизительно на уровне 78—85 этажа. По Москве это было 16:02.
Глава администрации Белого дома Эндрю Кард сообщает президенту США (20 января 2001 — 20 января 2009) Джорджу Бушу о втором самолете, врезавшемся в башню Всемирного торгового центраWin McNamee/Reuters
Если переводить на московское время, то это будет 15:46.
Рейс 11 American Airlines, осуществляемый на самолёте Боинг 767-200, врезался в северную сторону северной башни, по разным данным, от 8:46:26 до 8:46:40 приблизительно на уровне 94–98 этажа.
Третий лайнер врезался в здание Пентагона, а четвертый упал на поле в юго-западной части Пенсильвании.
В результате террористического акта обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений.
Два лайнера были направлены террористами в башни 110- этажного Всемирного торгового центра. Так, рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), а рейс 175 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (южную).
Главным объектом атак террористов стал Всемирный торговый центр. Это комплекс из семи зданий в Финансовом квартале Манхэттена в Нью-Йорке (США). Он был спроектирован Минору Ямасаки и официально открыт 4 апреля 1973 года. Две башни, каждая по 110 этажей, были архитектурной доминантой центра.
Личности всех террористов были установлены: это граждане Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ливана. Все они, как сообщалось, были связаны с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России), находились в США на законных основаниях, а некоторые из них прошли обучение в американских летных школах.
Итак, террористические акты 11 сентября 2001 года были совершены членами организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Утром того дня четыре группы террористов захватили рейсовые пассажирские авиалайнеры.
Рассмотрим все эти события поподробнее в нашей сегодняшней онлайн-трансляции.
«Они до смерти напугали потребителей и нанесли тяжелейший удар по экономике, - говорит профессор Смит. - Биржа закрылась на неделю. Авиалайнеры не летали несколько дней. Все прилипли к телеэкранам и мало что покупали»», — приводит его слова портал «Голос Америки».
Как отмечал профессор университета Северной Каролины Джим Смит, экономическое воздействие терактов проявилось тяжело и сразу.
Добрый день, читатели «Газеты.Ru». Сегодня мы вспоминаем с вами трагические события, которые произошли в США 18 лет назад - 11 сентября 2001 года. С тех пор слова «11 сентября» стали нарицательными, но еще не все вопросы, связанные с терактами, разрешены.