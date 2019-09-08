Смерть, отравления, банкротства: что изменило 11 сентября

11 сентября обвалило доллар и биржи

11 сентября 2001 года мир запомнил навсегда. Вместе с башнями Всемирного торгового центра и жизнями людей, рухнули тогда фондовые индексы, курс доллара. 11 сентября привело к серьезными потерями на страховом рынке, рецессии в США, а также к тому, что мир постепенно отказался от банковской тайны. Между тем на трагедии нажились спекулянты, которые поставили на падение акций страховщиков и авиакомпаний. Ущерб оценивается в триллионы долларов.
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09:59

Хорошего рабочего настроения! До новых встреч.

09:55

На этом «Газета.Ru» заканчивает ночной онлайн. Надеемся, такие печальные события больше никогда не повторятся.

09:51

При этом 30 сентября 2015 года тот же суд отклонил иск родственников погибших против Саудовской Аравии. Окружной судья Джордж Дэниэлс заявил, что Саудовская Аравия, будучи суверенным государством, обладает иммунитетом и по американским законам ее невозможно обязать выплатить запрошенную сумму.

09:39

Кроме того, судья предписал иранскому руководству выплатить еще $3 млрд страховым компаниям, покрывшим имущественный ущерб и другие материальные потери. Дэниелс вынес такой вердикт, так как ранее Иран не смог доказать свою непричастность к оказанию помощи организаторам теракта, следовательно, как постановил суд, Тегеран несет долю ответственности за нанесенный в ходе нападения ущерб.

09:27

Взыскать эти убытки хотя бы частично было решено с властей Ирана. В марте 2016 года федеральный окружной судья Нью-Йорка Джордж Дэниелс вынес заочное решение суда, согласно которому Тегеран должен выплатить $7,5 млрд родственникам и другим представителям лиц, погибших во Всемирном торговом центре и здании Пентагона, пишет Bloomberg.

09:15

Есть у этой трагедии и другой аспект – по данным британской газеты The Daily Telegraph, общая стоимость произведений искусства, утраченных в результате теракта, превышает $100 млн. Среди погибших шедевров - серия картин Entablature Роя Лихтенштейна, работы Пабло Пикассо и Девида Хокни, множество других авторских предметов, элементов интерьера и так далее.

09:08

Согласно расчетам экспертов, увеличение расходов на обеспечение безопасности в американских компаниях привело к снижению производительности труда, что обернулось для экономики США ежегодными убытками в $70 млрд.

08:55

В 2002 году в Берлине прошла международная конференция, посвященная долгосрочным последствиям терактов 11 сентября 2001 года для всей мировой экономики. Ее участники пришли к выводу, что больше всего из-за этого происшествия пострадали гражданская авиация, страхование и международная торговля.

08:45

Городская администрация, власти штата Нью-Йорк и федеральное правительство разработали специальную программу поддержки бизнеса в районе «эпицентра» - места, где стояли две башни Всемирного торгового центра. В рамках этой программы только за год было выплачено более $700 млн.

08:32

В результате арендная плата в финансовом квартале Манхэттена за год снизилась более чем на 50%. Вслед за крупными компаниями стали закрываться магазины, кафе, рестораны и бутики. Чтобы эта часть города окончательно не пришла в запустение, потребовались массированная рекламная кампания и не менее 5 лет, пока ужас от теракта не притупился.

08:24

Как писала Deutsche Welle, за год после обрушения Всемирного торгового центра почти 20 000 компаний либо просто закрыли свои офисы в Манхэттене, либо переехали в другие части города. По данным издания, в ходе теракта был уничтожен 1 млн 200 тысяч квадратных метров офисных помещений, но при этом и оставшиеся рабочие пространства остались почти без арендаторов.

08:12

Прямой ущерб от терактов – это далеко не главная проблема, с экономической точки зрения косвенное влияние этой катастрофы оказалось гораздо серьезнее.

08:06

Сами здания ВТЦ были оценены в $6 млрд, а находящаяся внутри мебель, автомобили на стоянках, офисное оборудование – еще в $6 млрд.

08:02

В частности, потери и другой физический ущерб, причиненный атаками террористов 11 сентября, был оценен в $55 млрд. Еще в $123 млрд эксперты оценили воздействие на экономику, а расходы на безопасность достигли $589 млрд, что тоже можно назвать следствием нападения на США.

07:52

Согласно оценкам, опубликованным в 2011 году газетой The New York Times, для США расходы, связанные с ликвидацией последствий терактов, составили около $3,3 трлн, или почти $7 млн на каждый доллар, потраченный «Аль-Каидой» (террористическая организация запрещена в России).

07:40

При этом впоследствии через различные международные организации (ОЭСР, МВФ) Вашингтон организовал «борьбу с финансированием терроризма» в глобальных масштабах.

07:25

В Вашингтоне захотели получить свободный доступ к информации о клиентах банков, их счетах и транзакциях. Вскоре после 11 сентября 2001 года в США был принят закон, называемый Patriot Act. В результате уже с 2002 году американские спецслужбы смогли получить полный доступ к некогда конфиденциальной банковской информации в Америке без получения ими специальных разрешений со стороны прокуратуры и судебных органов.

07:10

Однако старт наступления на банковскую тайну произошел именно из-за событий 11 сентября. Так, после терактов 11 сентября Вашингтон организовал кампанию по борьбе с так называемым «международным терроризмом» и, как следствие, предотвращение финансирования этого «терроризма».

06:57

В результате финансового кризиса власти страны пытались вернуть не уплаченные налоги, и стали бороться с офшорами и банками, используемыми в схемах по уводу налогов, закручивая гайки.

06:43

Судьбоносными для будущего банковской тайны эксперты считают два события XXI века – это уничтожение зданий международного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября и финансовый кризис 2007-2009 годов.

06:28

Еще одно из последствий 11 сентября – мир начал движение к тому, что бы навсегда распрощаться с понятием «банковская тайна». Теперь это только понятие с большим количеством «но» и исключений.

06:13

Интересно, что после 11 сентября обсуждалась идея организовать торги по инструменту возможных терактов и места из совершения. Однако от идеи решено было отказаться.

05:58

При этом спекуляции происходили как на биржах США, так и были зафиксированы в Германии, Великобритании и Японии.

05:43

В частности, это касалось компаний, офисы которых находились в зданиях Международного торгового центра; страховых компаний, столкнувшихся с огромными убытками после, а также авиакомпаний и туристических компаний.

05:28

В результате объектом спекуляций «на понижение» стали ценные бумаги многих компаний, которые понесли убытки после катастрофы.

05:13

Между тем до сих пор много вопросов вызывают сделки на бирже в преддверии 11 сентября. Как отмечали эксперты, на акции «11 сентября» нажились многие спекулянты фондового рынка, которые, скорее всего, располагали «инсайдерской» информацией: они заранее были осведомлены о готовящейся акции и ее точной дате.

04:56

Когда было объявлено, что самолет упал по техническим причинам, индексы вновь выросли и по итогам дня даже были в плюсе.

04:42

Кстати, когда в 2001 году в США упал еще один самолет, американские биржи реагировали менее бурно. Американские индексы в первые минуты после появления этой новости начали резко снижаться из-за того, что в падении предполагали неудавшийся теракт. Падение составляло около 2%.

04:28

Американские индексы тогда сформировали минимумы 2001 года. Однако к концу декабря американские индексы смогли превысить уровень до терактов примерно на 5-7%, отмечает аналитик.

04:13

«Нужно сказать, что меры подействовали, учитывая, что экономика США находилась тогда не в лучшей форме, еще сказывался лопнувший пузырь доткомов. Американские фондовые индексы 17 сентября упали в среднем на 10-12%, что сопоставимо с реакцией европейского и азиатского рынка», - говорит Антон Быков.

03:57

Это отчасти помогло. Так, в первые минуты основные фондовые индексы рухнули на 5%.

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Kai Pfaffenbach/Reuters
03:42

А в рядовых американцах попытались пробудить гражданские чувства, взывая к отказу от спекуляции на трагедии. В частности, в ходе проведенной тогда пропагандисткой кампании СМИ взыскали к чувствам мелких инвесторов, что продавать акции в этот момент равносильно предательству.

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Brendan McDermid/Reuters
03:23

Примечательно, что о решении снизить процентную ставку на 50 базисных пунктов тогда возглавлявший ФРС США Алан Гринспен заявил всего за час до торгов. Обычно такие решения объявляются в середине торгов.

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Joshua Roberts/Reuterss
03:07

Американские власти постарались сделать все, для того чтобы избежать биржевой паники, Федеральная резервная система снизила процентную ставку на 50 б.п., американским публичным компаниям не только разрешили, но и настоятельно рекомендовали расширить программу выкупа своих акций.

02:53

17 сентября перед началом торгов была объявлена минута молчания, затем трейдеры произнесли молитву «Боже, храни Америку» и начали быстро продавать акции.

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Мэр Нью-Йорка (1994—2001) Рудольф Джулиани Мэр Нью-Йорка (1994—2001) Рудольф Джулиани
Мэр Нью-Йорка (1994—2001) Рудольф Джулиани

Мэр Нью-Йорка (1994—2001) Рудольф Джулиани

Mike Segar/Reuters
02:38

Возобновились американские торги в полном объеме лишь через неделю, в понедельник, 17 сентября.

02:23

Как всегда в ситуации паники инвесторы побежали в защитный актив – золото. Цены на драгметалл выросли на 5%. И вновь о золоте тогда заговорили как об оптимальном средстве сбережения.

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Павел Лисицын/РИА" Новости"
02:08

Интересно, что участники торгов очень быстро сориентировались в том, кто виноват, потому что нефть 11 сентября 2001 в считанные часы после терактов выросла почти на десять процентов. Трейдеры тогда проигнорировали сообщения о снижении потребления энергоносителей в США.

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Nick Oxford/Reuters
01:53

Пострадал и американский доллар, который потерял тогда около двух процентов.

01:38

Пострадавшими же в день теракта в основном стали фондовые индексы Азии и Европы. Так, европейские фондовые индексы рухнули сразу на 10%. При этом многие фондовые и товарные биржи закрылись раньше времени.

01:24

Получается, что американский рынок ценных бумаг увернулся от первичной реакции, которая в противном случае могла быть беспрецедентно эмоциональной и сильной.

01:13

«Первая атака в северную сторону северной башни Всемирного торгового центра-1, произошла в 8-46 по местному времени, вторая атака в южную сторону южной башни ВТЦ-2 произошла в 9-02. Американские биржевые площадки должны были открыться в 9-00, так что часть из них так и осталась закрытой, а на остальных торги были быстро остановлены», — говорит Антон Быков, главный аналитик ЦАФТ.

00:54

«Недельное падение индекса DJ30 составило тогда 14%, что превзошло даже Великую Депрессию. Под предлогом борьбы с терроризмом, США ультимативно потребовали и получили возможность собирать данные по всем банковским счетам, в том числе и в Швейцарии», — говорит Екатерина Френкель.

00:40

При этом падение индексов на американском рынке было также, естественно, колоссальным.

00:28

В результате терактов также очень сильно пострадал рынок аренды недвижимости, говорит Екатерина Френкель. Так, резко упал спрос на аренду недвижимости в высотных зданиях. Пройдёт несколько лет, прежде чем рынок вернётся на уровень 2000-го года.

00:21

А между тем CNN обрушился с критикой на Трампа – за то, что даже в такой траурный день он говорит только о себе. Журналисты заметили, что он начал писать в Твиттер с 8 утра, в частности, негодовал по поводу фейк-ньюс. Уже после этих тирад он отправился на поминальную службу в Пентагон.

00:14

«Естественно, что тяжелее всего пришлось компаниям, которые были наиболее тесно связаны с характером атаки 9/11. Акции американских авиакомпаний American Airlines и United Airlines, чьи самолеты и были захвачены, упали тогда на 40%, оказавшись в преддефолтном состоянии», — говорит Антон Быков, главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий.

23:59

«Сабена» — государственная авиакомпания Бельгии, существовавшая с 1923 по 2001 годы. В 1995 году акций бельгийской государственной авиакомпании приобрела Swissair. Однако после событий 11 сентября 2001 года компания оказалась в глубоком кризисе. Долг «Сабена» швейцарской авиакомпании составлял на этот момент $84 млн, и 2 октября было заявлено о неплатёжеспособности компании. 7 ноября был начат процесс ликвидации. Он вошел в историю как самое крупное банкротство бельгийской компании.

23:45

Несколько компаний, причём не американских, таких как SwissAir и Sabena, обанкротились.

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Thierry Roge/Reuters
23:26

Теракты ударили и по авиаперевозкам. Появился массовый страх полётов. В результате авиакомпании уменьшили количество маршрутов и уволили десятки тысяч служащих.

23:13

Еще одно последствие теракта 11 сентября – рецессия в США, отмечает Екатерина Френкель. Начавшаяся рецессия продлилась до конца года, прежде чем была, наконец преодолена, говорит она. Так, теракты 11 сентября усугубили уже начавшийся экономический спад и ненадолго, но резко ослабили уверенность потребителей в завтрашнем дне.

23:01

Таким образом, сумма страховых выплат арендатору башен-близнецов Ларри Сильверстайну составила $4,65 млрд страховки, а также $3,4 млрд из фонда en:Liberty bond, то есть всего $8,05 млрд.

Фонд «en:Liberty bond» - это государственное казначейство США, выпускающее кроме прочего военные облигации - долговые ценные бумаги, выпущенные правительством для финансирования военных операций и других расходов во время войны.

22:49

После терактов Silverstein обратилась в суд. Компания утверждала, что терактов было два и просила выплатить как за два разных страховых случая.

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Миллиардер Ларри Сильверстайн Миллиардер Ларри Сильверстайн
Миллиардер Ларри Сильверстайн

Миллиардер Ларри Сильверстайн

Mike Segar/Reuters
22:38

11 сентября 2001 года Ларри Сильверстайн и его дочь выжили в терактах. Хотя Ларри любил завтракать и делал это почти каждый день в здании ВТЦ-1, а его дочь работала там, но они не пришли на работу в тот день.

22:28

Так, резонансным стало дело компании Silverstein, принадлежащей миллиардерe Ларри Сильверстайну. Стоимость контракта аренды компании в ВТЦ на 99 лет составляла $3,2 млрд. Однако компания-арендатор успела внести на счет собственника лишь $30 млн.

При этом Сильверстайн сразу же застраховал башни на 3,5 миллиарда долларов, причём в договоре отдельно оговаривался и случай теракта.

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Миллиардер Ларри Сильверстайн Миллиардер Ларри Сильверстайн
Миллиардер Ларри Сильверстайн

Миллиардер Ларри Сильверстайн

Mike Segar/Reuters
22:13

Многие оспаривали предложенные страховыми компаниями суммы компенсаций, добиваясь их увеличения.

21:58

Однако, в частности, с компаниями-арендаторами помещений во Всемирном торговом центре было решить вопрос с компенсациями было сложнее. Так, после обрушения зданий в федеральных судах США слушалось несколько дел по страховым выплатам в связи с 11 сентября.

21:44

Также выплаты получили банки, рестораны, прочие предприятия и организации, офисы которых пострадали в результате атаки террористов.

21:28

Более $625 млн получили спасатели, полицейские и пожарные, участвовавшие в разборе завалов торгового центра

21:14

При этом размер компенсации колебался от $250 тысяч до 7 миллионов. Он высчитывался на основании возраста жертвы и его заработка. Также учитывались выплаты, которые семья получила или получит из других источников, таких как пенсионные фонды и страховые компании. Компенсация также полагалась раненым.

20:57

От компенсаций, предоставленных федеральным правительством США, не отказался почти никто. 2925 из 2976 семей, чьи члены оказались жертвами теракта, обратились в фонд помощи и получили выплаты до 15 июля 2004 года.

20:42

Вопрос с выплатами компенсаций, причитающихся людям, пострадавшим 11 сентября 2001 года, и родственникам погибших, решился однозначно. В декабре 2003-го года истек срок подачи заявлений на получение финансовых выплат.

20:30

В частности, речь идет о страховании. Обрушение нескольких зданий и гибель тысяч людей стали крупнейшим страховым случаем в истории по выплате компенсации.

20:15

«11 сентября 2001 года запомнилось, наверное, всем, кто тогда жил. В одночасье мир изменился и продолжал меняться. Даже сейчас, спустя 18 лет мы ощущаем последствия тех событий. Были и те отрасли экономики, которые пострадали сразу и очень сильно», — говорит Екатерина Френкель, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст».

20:08

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп сегодня почтили память погибших. И, конечно, американский лидер разместил красивое фото в своем личном СМИ — в Твиттере.

20:02

Джек Грэндколас, муж беременной пассажирки Лорен Грэндколас: «Она была сильной. Каждый, кто ее знал, не сказал бы, что она может отступить от чего бы то ни было. Она так принимала жизнь — она не боялась. Никогда. Ничего. Позвонив с рейса, она сказала: «Джек, ответь, солнышко, ты меня слышишь?» Потом: «Хорошо. Я просто хочу сказать, что есть небольшая проблема с самолетом. Я в порядке. Я в полном порядке. Я просто хочу сказать тебе, как сильно я люблю тебя».

19:48

Грегг Хенсон, пожарный, вспоминая тот день, отмечал, что, когда вызывали тушить пожар, никто не знал, что точно произошло: «Насколько я помню, вызов поступил где-то в 08:47, через минуту после того, как была атакована первая башня. Я и еще шестеро ребят сели в пожарную машину и прибыли на место. Затем мы с парнями проследовали с брандспойтами по лестнице в фойе северной башни ВТЦ. Никто не давал нам конкретных указаний это делать, но это стандартная практика, когда речь идет о высотках. В тот момент я точно не знал, что случилось, был ли это самолет или какой-то взрыв».

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Shannon Stapleton/Reuters
19:32

Вот как описывает происходящие события Джэнис Брукс, сотрудница компании Euro Brokers (выдержки агентства ТАСС): «Я приехала в офис рано, около 7:30. Гил Шарф, глава Euro Brokers и мой босс, был в Лондоне, и мне нужно было переслать ему отчеты за предыдущий день. Позавтракав, я отправила первый факс и начала собирать данные для второго отчета. Помню, как подняла трубку, чтобы позвонить в Лондон, и услышала громкий взрыв. Монитор моего компьютера заморгал, все мерцало. Я увидела, как из окна офиса напротив летела бумага, было много пыли. Какой-то мужчина прокричал: «Все, уходим отсюда!» Я уже было хотела уйти, но сперва решила позвонить в Лондон и рассказать, что происходит. Трубку снял управляющий директор лондонского представительства. Я очень хорошо помню наш с ним разговор. — Роб, что-то происходит рядом с нами. С нами все в порядке, но мы уходим... — Что-то происходит? Черт возьми, Джэнис, самолет только что влетел в здание — убирайтесь оттуда!»

19:28

По данным научного журнала Lancet, у 4 тысяч человек, пострадавших в результате теракта в Нью-Йорке 18 лет назад, за последние годы выявлены различные онкологические заболевания.

19:22

Но убытки от ВТЦ были и до этого. В 2001–2004 годах власти США создали специальный фонд, который оплачивал помощь людям, пострадавшим от хронических заболеваний дыхательных путей. Дело в том, что в 1970-х годах при строительстве башен-близнецов было использовано до 400 тонн канцерогенного асбеста. Когда Всемирный торговый центр рухнул, произошел колоссальный выброс этого ядовитого вещества в воздух, что спровоцировало всплеск заболеваний.

19:18

Две главные башни комплекса ВТЦ были поражены угнанными коммерческими авиалайнерами, южная башня 2 WTC обрушилась в 09:59. Это произошло через час после того, как в неё врезался самолёт, северная башня 1 WTC последовала за ней в 10:28. Также в результате стихийно возникших пожаров в 17:20 обрушилась башня 7 WTC.

19:03

В результате терактов погибли по подсчетам почти 3 тысячи человек и еще более 4 тысяч получили ранения. Президент США Джордж Буш-младший в 2006 году заявил, что ущерб от терактов 11 сентября составил для США по самой низкой оценке $500 млрд. Глава государства напомнил, что по оценке Усамы бен Ладена организация и осуществление этих терактов обошлись «Аль-Каиде» (террористическая организация запрещена в России) в $500 тысяч, следовательно, каждый доллар террористов обернулся для Америки убытками на миллионы.

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Anthony Correia/Reuters
18:50

Место падения находится приблизительно в 240 км к северу от Вашингтона. Предположительно, падение произошло в результате борьбы, которая стала следствием попытки пассажиров и членов экипажа вернуть контроль над самолётом.

18:40

Рейс 93 United Airlines, самолёт Боинг 757—200, упал на поле в юго-западной части Пенсильвании, около боро Шанксвилл в 10:03:11. По Москве - 17:03.

18:28

Рейс 77 American Airlines, самолёт Боинг 757-200, врезался в здание Пентагона в 9:37:46. По Москве - 16:37.

18:13

Рейс 175 United Airlines, самолёт Боинг 767—200 врезался в южную сторону южной башни (ВТЦ-2) в 9:02:59, приблизительно на уровне 78—85 этажа. По Москве это было 16:02.

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Глава администрации Белого дома Эндрю Кард сообщает президенту США (20 января 2001 — 20 января 2009) Джорджу Бушу о втором самолете, врезавшемся в башню Всемирного торгового центра Глава администрации Белого дома Эндрю Кард сообщает президенту США (20 января 2001 — 20 января 2009) Джорджу Бушу о втором самолете, врезавшемся в башню Всемирного торгового центра
Глава администрации Белого дома Эндрю Кард сообщает президенту США (20 января 2001 — 20 января 2009) Джорджу Бушу о втором самолете, врезавшемся в башню Всемирного торгового центра

Глава администрации Белого дома Эндрю Кард сообщает президенту США (20 января 2001 — 20 января 2009) Джорджу Бушу о втором самолете, врезавшемся в башню Всемирного торгового центра

Win McNamee/Reuters
17:56

Если переводить на московское время, то это будет 15:46.

17:50

Рейс 11 American Airlines, осуществляемый на самолёте Боинг 767-200, врезался в северную сторону северной башни, по разным данным, от 8:46:26 до 8:46:40 приблизительно на уровне 94–98 этажа.

17:34

Третий лайнер врезался в здание Пентагона, а четвертый упал на поле в юго-западной части Пенсильвании.

17:20

В результате террористического акта обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений.

17:12

Два лайнера были направлены террористами в башни 110- этажного Всемирного торгового центра. Так, рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), а рейс 175 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (южную).

16:58

Главным объектом атак террористов стал Всемирный торговый центр. Это комплекс из семи зданий в Финансовом квартале Манхэттена в Нью-Йорке (США). Он был спроектирован Минору Ямасаки и официально открыт 4 апреля 1973 года. Две башни, каждая по 110 этажей, были архитектурной доминантой центра.

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Str Old/Reuters
16:42

Личности всех террористов были установлены: это граждане Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ливана. Все они, как сообщалось, были связаны с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России), находились в США на законных основаниях, а некоторые из них прошли обучение в американских летных школах.

16:24

Итак, террористические акты 11 сентября 2001 года были совершены членами организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Утром того дня четыре группы террористов захватили рейсовые пассажирские авиалайнеры.

16:10

Рассмотрим все эти события поподробнее в нашей сегодняшней онлайн-трансляции.

15:57

«Они до смерти напугали потребителей и нанесли тяжелейший удар по экономике, - говорит профессор Смит. - Биржа закрылась на неделю. Авиалайнеры не летали несколько дней. Все прилипли к телеэкранам и мало что покупали»», — приводит его слова портал «Голос Америки».

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Handout Old/Reuters
15:46

Как отмечал профессор университета Северной Каролины Джим Смит, экономическое воздействие терактов проявилось тяжело и сразу.

15:40

Добрый день, читатели «Газеты.Ru». Сегодня мы вспоминаем с вами трагические события, которые произошли в США 18 лет назад - 11 сентября 2001 года. С тех пор слова «11 сентября» стали нарицательными, но еще не все вопросы, связанные с терактами, разрешены.

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Ruben Sprich/Reuters