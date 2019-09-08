Смерть, отравления, банкротства: что изменило 11 сентября

Таким образом, сумма страховых выплат арендатору башен-близнецов Ларри Сильверстайну составила $4,65 млрд страховки, а также $3,4 млрд из фонда en:Liberty bond, то есть всего $8,05 млрд.

Фонд «en:Liberty bond» - это государственное казначейство США, выпускающее кроме прочего военные облигации - долговые ценные бумаги, выпущенные правительством для финансирования военных операций и других расходов во время войны.