За скидкой на газ: что Додон попросит у Путина. LIVE

Додон приехал просить у Москвы скидку на газ

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Alexei Druzhinin/Kremlin via Reuters
Президент Молдавии Игорь Додон вновь приезжает в Россию с рабочим визитом. На этот раз его примет в Кремле президент РФ Владимир Путин. На повестке — газовый контракт. Додон попытается уговорить Путина сделать скидку. Кроме того, скорее всего, будет обсуждаться и вопрос с изменением маршрута поставок в случае самого критичного сценария — отмены транзита через Украину. «Газета.Ru» ведет в онлайн-трансляцию, посвященную переговорам.
Трансляция
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11:33

Представители молдавской власти регулярно приезжают в Россию. Так, следом за Додоном на следующей неделе Москву посетит министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску. Он приедет с рабочим визитом 12 сентября.

11:22

Обычно перед встречами политиков на высоком уровне многие вопросы заранее согласовываются. Скорее всего, так было и с газовым вопросом в этот раз. В начале этой недели Додон должен был встретиться с вице-премьером России Дмитрием Козаком и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. И вот уже сегодня Додон на пути в Кремль.

11:07

Вот как сам Додон описал характер своей встречи с Путиным. «Обсудим весь комплекс молдавско-российских отношений, в том числе вопрос поставок природного газа в Республику Молдова и его транзита через Украину. Кроме того, будем говорить о развитии двусторонних торгово-экономических отношений, о приднестровском урегулировании и внешнеполитической повестке нашей страны», — написал он в Facebook.

11:03

Предполагается, что сегодня в Кремле лидеры Молдавии и России обсудят газовый вопрос, который имеет особое значение с приближением отопительного сезона 2019/2020 года.

11:00

Добрый день, уважаемые читатели. В субботу, 7 сентября, в Россию в очередной раз приедет с официальным визитом президент Молдавии Игорь Додон. Он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. «Газета.Ru» будет знакомить вас с событиями дня в режиме онлайн.