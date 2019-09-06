За скидкой на газ: что Додон попросит у Путина. LIVE

Представители молдавской власти регулярно приезжают в Россию. Так, следом за Додоном на следующей неделе Москву посетит министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску. Он приедет с рабочим визитом 12 сентября.
Обычно перед встречами политиков на высоком уровне многие вопросы заранее согласовываются. Скорее всего, так было и с газовым вопросом в этот раз. В начале этой недели Додон должен был встретиться с вице-премьером России Дмитрием Козаком и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. И вот уже сегодня Додон на пути в Кремль.
Вот как сам Додон описал характер своей встречи с Путиным. «Обсудим весь комплекс молдавско-российских отношений, в том числе вопрос поставок природного газа в Республику Молдова и его транзита через Украину. Кроме того, будем говорить о развитии двусторонних торгово-экономических отношений, о приднестровском урегулировании и внешнеполитической повестке нашей страны», — написал он в Facebook.
Предполагается, что сегодня в Кремле лидеры Молдавии и России обсудят газовый вопрос, который имеет особое значение с приближением отопительного сезона 2019/2020 года.
Добрый день, уважаемые читатели. В субботу, 7 сентября, в Россию в очередной раз приедет с официальным визитом президент Молдавии Игорь Додон. Он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. «Газета.Ru» будет знакомить вас с событиями дня в режиме онлайн.