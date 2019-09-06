Трамп против Пауэла: что скажет «главный враг США». LIVE

«Я думаю, что именно неопределенность в отношении торговой политики заставляет некоторые компании сейчас сдерживать инвестиции», - сказал Пауэлл на конференции в Швейцарии.
Итак, что заявил Пауэлл к этой минуте. Первая мысль в русле негодования Трампа: торговая война между Китаем и США отягощает инвестиционные решения компаний.
Однако экономика США, посчитал он, находится «в благоприятном положении» и не пообещал ничего конкретного в плане агрессивного снижения процентных ставок. Это разочаровало участников рынка и Трампа.
Предыдущее выступление Пауээла было в Джексон-Хоул. Там он заявил, что риски финансовой стабильности выглядят вполне умеренными. Присутствуют негативные факторы в виде замедления мировой экономики, неопределенности в торговле.
То, что Пауэлл — назначенец Обамы придает дополнительную интригу. Трамп неоднократно критиковал своего предшественника на посту президента за недальновидную и якобы провальную политику.
Пауэлл, напомним, был назначен 25 мая 2012 года на пост главы Федрезерва по предложению Барака Обамы
Кроме ставки вторая интрига, которая может содержаться в речи Пауэлла, — это ответ президенту США Дональду Трампу, который называл Пауэлла «главным врагом США» наряду с Китаем.
Но в целом фондовые индексы на Уолл-стрит немного растут в пятницу, отыгрывая макроэкономическую статистику США — по безработице и инфляции.
Американские фондовые индексы замерли в ожидании речи Пауэлла. Точнее, замерли трейдеры, боятся не попасть в тренд.
Инвесторы ожидают, что глава регулятора США может дать сигналы относительно дальнейшего направления монетарной политики.
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Сегодня последим в режиме онлайн за банковской конференцией в швейцарском Цюрихе. Там ожидается выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Оно может стать судьбоносным.