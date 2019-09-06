Трамп против Пауэла: что скажет «главный враг США». LIVE

Трейдеры следят за сигналами главы ФРС Пауэлла рынку - онлайн

В швейцарском Цюрихе, где банков больше, чем деревьев, в пятницу вечером состоится выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Трейдеры замерли, фондовые индексы почти не меняются на торгах. Дело в том, что на следующей неделе начинается период молчания перед очередным заседанием ФРС 18 сентября, и это выступление Пауэла будет последней возможностью услышать намек на то, что будет со ставкой и прогнется ли Пауэлл под требования президента США Дональда Трампа. «Газета.Ru» следит за выступлением главы американского регулятора в режиме онлайн.
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20:33

«Я думаю, что именно неопределенность в отношении торговой политики заставляет некоторые компании сейчас сдерживать инвестиции», - сказал Пауэлл на конференции в Швейцарии.

20:23

Итак, что заявил Пауэлл к этой минуте. Первая мысль в русле негодования Трампа: торговая война между Китаем и США отягощает инвестиционные решения компаний.

20:15

Однако экономика США, посчитал он, находится «в благоприятном положении» и не пообещал ничего конкретного в плане агрессивного снижения процентных ставок. Это разочаровало участников рынка и Трампа.

20:07

Предыдущее выступление Пауээла было в Джексон-Хоул. Там он заявил, что риски финансовой стабильности выглядят вполне умеренными. Присутствуют негативные факторы в виде замедления мировой экономики, неопределенности в торговле.

19:55

То, что Пауэлл — назначенец Обамы придает дополнительную интригу. Трамп неоднократно критиковал своего предшественника на посту президента за недальновидную и якобы провальную политику.

19:48

Пауэлл, напомним, был назначен 25 мая 2012 года на пост главы Федрезерва по предложению Барака Обамы

19:35

Кроме ставки вторая интрига, которая может содержаться в речи Пауэлла, — это ответ президенту США Дональду Трампу, который называл Пауэлла «главным врагом США» наряду с Китаем.

19:28

Но в целом фондовые индексы на Уолл-стрит немного растут в пятницу, отыгрывая макроэкономическую статистику США — по безработице и инфляции.

19:19

Американские фондовые индексы замерли в ожидании речи Пауэлла. Точнее, замерли трейдеры, боятся не попасть в тренд.

19:10

Инвесторы ожидают, что глава регулятора США может дать сигналы относительно дальнейшего направления монетарной политики.

19:00

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Сегодня последим в режиме онлайн за банковской конференцией в швейцарском Цюрихе. Там ожидается выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Оно может стать судьбоносным.