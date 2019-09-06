Соседские войны: дачникам вернули амнистию

С 16 сентября в силу вступили изменения в закон о «дачной амнистии». Новые поправки вводятся к законам «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости».

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С этого момента россиянам вернули возможность регистрировать дачные и садовые дома, а также оформлять в собственность земельные участки в упрощенном порядке.

Согласно поправкам, жители поселков или дачники смогут законно и официально регистрировать самовольно занятые земельные участки при условии, что это произошло более 15 лет назад. Площадь присвоенного участка не должна превышать минимальный размер, установленный администрацией региона проживания. В том случае, если лимит не установлен,

размер занимаемой территории не должен превышать 10% от площади законно приобретенного основного участка.

Решение о корректировке границ принимается в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре) после того, как кадастровые инженеры проведут надлежащие работы по выявлению самозанятых участков.

Вышеперечисленные поправки выступают частью закона о «дачной амнистии». Документ подразумевает, что любой россиянин имеет право в упрощенном порядке оформить собственность на дом или участок.

Примечательно, что в весной текущего года экономический блок российского правительства проголосовал за приостановку закона, который в итоге перестал действовать с 1 марта 2019 года. Тогда же была введена система уведомлений о начале и об окончании строительства, и в результате оформление прав граждан на возведенные дома стало возможным только через суд.

Однако уже 2 августа «дачную амнистию» восстановили и продлили до 1 марта 2021 года.

Как поясняли тогда парламентарии, уступки были сделаны для того, чтобы простые жители могли без проблем пользоваться той землей, за которой они следят уже долгое время. Таким способом страна избавится от большого количества безхозных земель, указывали депутаты.

По словам автора закона «О «дачной амнистии» Павла Крашенинникова,

за прошедшие 13 лет упрощенным порядком оформления земель в собственность воспользовалось более миллиона россиян.

За это время было зарегистрировано около 13 млн объектов.

На тропе войны

Между тем в поправках значится одно немаловажное условие — к человеку, занявшему эту территорию, не должно быть каких-либо претензий со стороны соседей, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Дело в том, что закон предусматривает лимиты на площадь присвоенного участка. Они должны быть либо установлены администрацией региона проживания, либо не превышать 10% от основного участка.

Но это правило работает только на бумаге, а на практике становится предметом вечных споров между соседями. «В моей практике бывали случаи, когда владельцы дачных участков в буквальном смысле шли друг на друга с вилами, пытаясь отстоять пару соток земли. Поэтому не исключаю, что поправки могут привести новой волне конфликтов между собственниками», — отметил в разговоре с «Газетой. Ru» адвокат Тимур Маршани.

По его словам, единственным «спокойным решением» в таком конфликте может стать обращение в компетентные органы. «Если соседи будут недовольны решением кадастрового инженера, то им придется обращаться в суд», — указывает Маршани.

С коллегой согласен и юрист, адвокат и старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов. По его мнению, большинство россиян не готовы к таким нововведениям.

«Раньше люди изначально строили дома и только потом шли в суд, чтобы узаконить свои постройки. Теперь же для строительства нужно будет получить согласие, которое не равно разрешению. В связи с этим возникает угроза того, что в муниципалитете могут и отказать в постановке дома на учет, если он не пройдет проверки», — указывает на основные трудности собеседник «Газеты. Ru».

Из-за таких сложностей люди могут просто отказаться подавать уведомления о застройке и возводить дома без каких-либо регламентаций,

добавляет Некрасов.

Между тем дачные войны порой достигают трагических масштабов. В прошлом году жительница Ступинского района Московской области Ирина Королева переехала из «однушки» в частный дом. Ее соседка с ходу начала утверждать, что в ее доме водятся призраки, поэтому Ирине необходимо как можно быстрее съехать.

Та не восприняла советы соседки всерьез и не стала бросать дом. Дальше начались откровенные пакости: по любому поводу соседка вызывала полицию, а гостей Ирины снимала на видеокамеру. Полностью терпение девушки закончилось через полгода, когда она с ней случился выкидыш из-за очередной выходки соседки.

Ирина переехала, а как выяснилось позже, соседка просто хотела выжить девушку из дома и завладеть ее участком.