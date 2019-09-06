«Не наклонять, а поддержать»: что Лукашенко должна Россия

Президент Белоруссии в пятницу, 6 сентября, выступил с очередным неформальным заявлением в адрес России. Он опроверг обвинения в том, что в своей внешней политике Белоруссия разворачивается на Запад, заигрывает с НАТО, ведет военные контракты с Китаем.

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Он признал наличие проблем во взаимоотношениях с Россией, но сделал важное уточнение. «Так это же не с русскими людьми и не с россиянами. Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их, как некоторые говорят», — цитирует Лукашенко белорусское информагентство БЕЛТА.

Он заверил, что даже после его ухода с поста президента белорусы не отвернутся от русских.

«Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет», — заявил белорусский глава.

«Не гнобите нас, не наклоняйте»

Он признает «старшинство» России во взаимоотношениях, называет «страшим братом», на что, кстати говоря, не готовы идти другие лидеры стран-членов Евразийского экономического союза.

«Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали», — подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что сейчас Россия и Белоруссия готовят программу по углублению интеграции в сфере экономики, но ему не нравится позиция российского правительства. «На экономику вышли. И начинают торговаться — природный газ, нефть и прочее... Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать», — отметил президент.

Заверения в полной лояльности Белоруссии к России звучат из уст Лукашенко не впервые. Но в последнее время особенно часто. Ранее в июле Лукашенко заявил, что его страна «никогда и ни за какие деньги» не станет рвать отношения с «братской» Россией. И белорусы не должны «косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо».

Трудной минутой для Лукашенко стал выход России и Белоруссии на финальную стадию Союзного договора России и Белоруссии, укрепляющего интеграцию двух стран. Лукашенко предложил Москве завершить подготовку договора до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. Ни одной проблемы в сфере интеграции «за пределы этого срока» не выносить, предлагал белорусский лидер.

Договор о создании Союзного государства был подписан в декабре 1999 года и предполагает образование единого политического, экономического, военного, валютного и гуманитарного пространства. А также создание единого парламента.

Суверенитет превыше всего

Углубление интеграции дало бы право Белоруссии продолжить использовать льготные таможенные и налоговые режимы, которыми она пользовалась при торговле с Россией до недавнего времени. Пока Россия не решила провести налоговый маневр в нефтяной сфере. Суть маневра для Белоруссии оборачивается лишением ее субсидий и преференций при закупках российской нефти.

Минску эта схема не нравится. Но Москва недвусмысленно дает понять, что вернет преференции только в обмен на углубление интеграции. Лукашенко усмотрел в углублении покушение на суверенитет Белоруссии.

В декабре 2018 года Лукашенко говорил, что ему поступают предложения войти в состав России «шестью областями». Сообщалось, что Лукашенко провел со своими чиновниками закрытое совещание на тему возможного поглощения Россией белорусского государства и защите суверенитета. Минск официально опроверг факт проведения тайного совещания. Было заявлено, что с вопросом независимости в Белоруссии «определились давно». То есть, Белоруссия не поступится суверенитетом ни за какие нефтедоллары от Москвы.

Белорусский лидер тогда же заявил, что пока он остается президентом, республика будет оставаться «независимым суверенным государством». В январе этого года Лукашенко говорил, что 2019 и 2020 годы будут для страны непростыми, поскольку ее независимость будут «очень сильно пробовать на зуб».

А по поводу российского налогового маневра в нефтянке Лукашенко пригрозил, что может рассмотреть возможность поставки нефти через Польшу и Прибалтику — по двум ниткам магистрального нефтепровода «Дружба». По ним сейчас идет в Европу все та же российская нефть. Это будет не выгодно России, считает Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что Москва уже в курсе данной инициативы. «Северный маршрут (поставок нефти — «Газета.Ru») мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть», — заявил Лукашенко.

Он призвал в очередной раз «договариваться по-человечески и делать, как лучше».