Международный розыск: основателя «Рольфа» ведут под арест

Основателя автоконцерна «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении четырех миллиардов рублей, объявили в международный розыск. Следствие ходатайствует о его заочном аресте.

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Также следствие попросило арестовать бывшего гендиректора «Рольф» Татьяну Луковецкую и гендиректора кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгия Кафкалию.

На данный момент арестован лишь один фигурант уголовного дела — директор департамент развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро.

«Рольф» — крупнейшая в России дилерская компания, которая работает с 22 автомобильными брендами, включая Audi, BMW, Ford, KIA, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, Toyota, Volkswagen и другие. У нее 20 дилерских локаций и 62 шоу-рума.

В сегменте продаж автомобилей компания занимает 11% рынка. Выручка «Рольфа» в 2018 году составила 229,7 млрд рублей, чистая прибыль — 6,256 млрд рублей.

Напомним, в конце июня СК возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против Сергея Петрова. Ведомство обвиняло, что он и другие топ-менеджеры компании переводили крупные денежные суммы по подложным документам.

Тогда прошли масштабные обыски в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге. Представители компании сообщали, что в одном из офисов компании в Москве около девяти утра в офисы и некоторые дилерские центры пришли сотрудники Следственного комитета, которые предъявили постановление на обыски. В спецоперации участвовало также управление «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ.

Как поясняли следователи, в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ «по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов».

Следствие полагает, что в 2014 году Петров, который был тогда владельцем и руководителем компаний ООО «Рольф», «Рольф Эстейт», а также кипрской «Панабел Лимитед» в сговоре с руководителями данных компаний вывел средства, полученные от коммерческой деятельности «Рольф» в России на счета кипрской компании путем покупки у нее акций «Рольф Эстейт» по завышенной цене. Размер сделки составил 4 млрд рублей. Средства были перечислены на счет «Панабел Лимитед» в австрийском банке, а потом поступили в распоряжение самого Петрова.

За это ему грозит до десяти лет колонии.

Сам Сергей Петров тогда заявил, что следственные действия стали для него сюрпризом. Бизнесмен даже говорил, что это может быть связано с его политической позицией.

Так, Сергей Петров действительно дважды избирался депутатом Госдумы по списку партии «Справедливая Россия» — в 2007 и 2011 годах. Как депутат он прославился тем, что поддерживал протесты против фальсификации итогов думских выборов 2011 года.

Кроме того, он голосовал против ряда резонансных законопроектов, включая «закона Димы Яковлева» и «пакет Яровой», а также не участвовал в голосовании о присоединении Крыма к России.

По состоянию на 2019 год «Рольф» принадлежит кипрскому трасту, бенефициаром которого является сын Сергея Петрова — Александр. Как отмечал сам фигурант уголовного дела Сергей Петров, ранее ему поступали предложения продать «Рольф» «за полцены». В беседе с РБК он заявил, что подобные переговоры не поддерживал.

«Во-первых, я сейчас не имею отношение к компании, работаю только как chairman (председатель совета директоров). Компания сейчас у кипрского траста. Во-вторых, нельзя вести переговоры, если кто-то под шантажом пытается тебе что-то предложить», — говорил Сергей Петров.

При этом в ежедневной операционной деятельности он не участвовал, и уже несколько лет живет за границей в Австрии. Как отмечал Сергей Петров, он вообще не планирует возвращаться в Россию. Об этом он заявил принадлежащей Демьяну Кудрявцеву газете «Ведомости».

По его слова, он не собирается возвращаться туда, где ему хотят «что-то пришить».