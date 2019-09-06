ЦБ уронит ставку: чем ответит рубль. LIVE

Как отмечает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер», ЦБ может принять решение о снижении ставки из-за двух факторов — снижение инфляции ниже таргета ЦБ в 4% в конце текущего года, а также необходимости монетарной поддержки экономики.
На то, что ключевая ставка на этом заседании совета директоров ЦБ снова будет снижена, указывает множество факторов.
Сам регулятор на прошлом заседании допускал возможность перехода к нейтральной денежно-кредитной политике уже в начале 2020 года, что говорит о неминуемом снижении, считают аналитики.
Ослабление рубля и турбулентность на рынка привели к тому, что Банк России позднее увеличил ставку до 17%. До нынешнего уровня в 7,25% ставка была снижена в марте 2018 года. Далее регулятор дважды повышал ставку, а затем дважды снижал.
Так, в последний раз ключевая ставка составляла 7% в марте — апреле 2014 года, а до этого и вовсе находилась на уровне 5,5%. Банк России вынужден был ее повышать из-за волатильности на финансовых рынках на фоне присоединения Крыма.
То есть в случае, если ЦБ действительно снизит ставку до 7%, она опустится до минимума более чем за пять лет.
В прошлый раз 7% ставка равнялась весной 2014 года.
В ближайшую пятницу, 6 сентября, Центробанк вновь снизит ключевую ставку, уверены были опрошенные накануне эксперты и участники рынка. Экономисты считают, она может опуститься до уровня 2014 года
Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы проводим онлайн-трансляцию, посвященную заседанию совета директоров ЦБ. Регулятор в 13.30 огласит решение по ключевой ставке денежного рынка. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию, посвященную этому событию.