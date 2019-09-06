ЦБ уронит ставку: чем ответит рубль. LIVE

На то, что ключевая ставка на этом заседании совета директоров ЦБ снова будет снижена, указывает множество факторов.

Сам регулятор на прошлом заседании допускал возможность перехода к нейтральной денежно-кредитной политике уже в начале 2020 года, что говорит о неминуемом снижении, считают аналитики.