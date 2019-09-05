Еще три года трезвости: молодежи запретят алкоголь

Министерство здравоохранения анонсировала работу над поправками к закону о продаже алкоголя населению. Ведомство собирается ввести запрет на продажу горячительного россиянам моложе 21 года до конца осенней сессии парламента. О новых планах министерства в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

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«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — пояснила чиновница.

В качестве основной причины повышения возрастного цензора на три года в Минздраве называют заботу о здоровье нации. По словам Скворцовой, до 21 года в организме человека наблюдается самый активный период формирования органов и вегетативной системы, а также продолжатся быстрый рост на фоне повышенных нагрузок и стресса. «Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде, прежде всего, молодых людей», — объяснила она.

Между тем поправки к закону о продаже алкоголя Минздав представил еще в марте текущего года. В них указано, что

магазины не должны продавать алкоголь крепостью свыше 16,5% лицам, не достигшим 21 года.

При этом более слабый алкоголь россияне смогут по-прежнему покупать с 18 лет. Сейчас России нельзя продавать любой алкоголь несовершеннолетним гражданам. Предложение ведомства вызвало неоднозначную реакцию как у простых россиян, так и у части экономического блока российского правительство. Например, 78% опрошенных граждан выступили за принятие подобных поправок. Участники социологического опроса отмечали, что подобная мера позволит снизить число спивающиеся молодежи.

Тем временем предложение вызвало резкое негодование у сотрудников Минэкономразвития. По мнению, ведомства ограничения будут стоить магазинам розничной торговли серьезных убытков и в итоге приведет лишь к росту теневого рынка.

В частности, Минэкономразвития не устроил пограничный уровень крепости. «Согласно логике разработчика, потребление в 19 лет пунша крепостью 15% не наносит вреда головному мозгу, окончательное формирование которого, согласно сводному отчету, происходит к 21 году, в отличие от потребления пунша крепостью 20%», — указывали на недочеты поправок в министерстве.

В итоге продавцы должны будут самостоятельно сверять этикетки алкогольного напитка с возрастом покупателя на кассе.

Такая политика приведет только к лишним очередям, штрафам и лишним затратам, но никак не повлияют на уровень пьющей молодежи,

предупреждали владельцы торговых сетей.

Так, по оценке торговой сети «Ашан Ритейл Россия» затраты на переоборудование кассовых аппаратов дополнительным программным обеспечением, распознающим крепость алкоголя, составят более 4 млн руб. на каждые 100 магазинов. А его установка и обучение сотрудников могут занять не менее двух месяцев.

Спустить последний рубль на бутылку

Согласно свежим данным Центра национальной алкогольной политики, в России в 2019 году резко выросла смертность от отравления алкоголем. С января по июль этот показатель вырос на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, свидетельствуют результаты последнего исследования центра.

Всего за полгода от некачественного алкоголя погибло 4,3 тыс. человек.

Больше всего от паленого алкоголя погибли россиян, проживающих в Центральном федеральном округе - почти 1600 человек. Причем более трети от этого числа пришлось на жителей Подмосковья, где скончались 350 человек. Также исследователи диагностировали высокий уровень смертей от паленого алкоголя в Санкт-Петербурге и Челябинской области.

Из общего списка выделяются разве что жители Астраханской, Сахалинской и Магаданских областей, а также Ингушетии, Калмыкия и Чеченской республики. В прошлом и в этом году там не было ни одного случая смертельного отравления алкоголем.

Между тем в начале августа Росстат опубликовал еще более трагичную статистику. По данным ведомства, число смертельно отравившихся алкоголем россиян выросло в текущем году более чем на 20%. Последний раз показатель так стремительно рос только в начале 1990-х годов, когда россияне «заливали» бедность и экономическую неопределенность алкоголем.

При этом такая печальная тенденция возвращается. В марте Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) подсчитал, что в 2018 году каждый россиянин в среднем выпил 14,3 л спиртного — на 8,3% больше, чем в 2017 году.