«Наполненный внутренний мир»: Скворцова допустила четырехдневку

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова допустила возможность введения четырехдневной рабочей недели. Об этом она заявила на площадке ВЭФ-2019 на Дальнем востоке.

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Но министр подчеркнула, что предложение нужно всесторонне обсуждать. Не всем россиянам подойдет сокращение рабочей недели.

«Не буду упреждать события, надо проанализировать. Причем для разных групп населения, как это может сказаться — и по возрасту, и по полу, и соответственно в зависимости от профессии человека», — сказала она РИА «Новости».

По мнению Скворцовой, если люди придерживаются принципов ЗОЖ, то введение четыредневки было бы кстати.

«В том случае, если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет», — считает министр.

По словам Скворцовой, Минздраву пока не поручали изучать этот вопрос.

Можно, но через 50 лет

А в Минтруде, похоже, детально изучили эту тему. И вынесли неутешительный вердикт. В ближайшие несколько лет вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю не будет решен, заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

«Это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967–1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить»,— сказал Топилин на полях Восточного экономического форума.

Впрочем, по его словам, некоторые компании в отдельных секторах могут позволить себе переход на сокращенную рабочую неделю.

«В каких-то секторах, где возможна удаленная работа, можно сэкономить на времени, когда добираетесь до офиса. Нужно смотреть в каждом конкретном случае, чтобы работники, профсоюзы, работодатели договаривались о более удобном эффективном графике, но понимали, в чем эффект, чтобы люди не теряли доход», — указал Топилин.

Глава Минтруда подчеркнул, что даже если роботы начнут брать на себя больше работы, которой занимается человек, все равно вряд ли «роботы нам дадут возможность вообще ничего не делать».

«История небыстрая… Это некая перспектива. Уменьшенное количество рабочих часов, не 40-часовая неделя, где-то 35-36 часов есть, в перспективе можно говорить. Четырехдневка — это такая абстракция», — цитирует министра RT.

Свои условия перехода на 4-дневную рабочую неделю обозначил и министр экономического развития Максим Орешкин. Все там же, в кулуарах Восточного экономического форума.

Без роста доходов нет смысла

Условий два — повышение доходов населения и рост производительности труда. «Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», — отметил Орешкин.

При этом министр, как следует из его заявления, предлагает не переход на четырехдневку, а возможность подискутировать на эту тему.

Неудивительно, что министр ушел от ответа о возможных сроках сокращения рабочей недели. «Здесь важно сконцентрироваться на этом этапе именно на задаче повышения доходов населения», — подчеркнул Орешкин.

Похоже, Орешкин поставил точку в обсуждении этой темы: власти против сокращения трудового графика. Дискутировать можно, но меньше работать — не получится. Не время.

Впервые с предложением о сокращении рабочей недели выступила Федерация независимых профсоюзов России. «Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России», — говорила представитель ФНПР Елена Косаковская.

По ее словам, все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся «на высоком уровне социально-экономического развития».

Высокопроизводительный труд в отдельных странах уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью. «Исследования, проведенные в этой связи Рострудом и Службой исследований HeadHunter, показали, что сокращение трудовой недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства», — отметили в ФНПР.

Нормально отдохнуть с семьей

Ранее в июне премьер Дмитрий Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе. «Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал глава кабмина.

В связи с технологическим прогрессом рабочее время сократится, а досуг расширится, отмечал премьер. Он привел в пример знаменитого предпринимателя Генри Форда.

Форд, как известно, сократил рабочую неделю на своих предприятиях с 48 до 40 часов и получил рост производительности труда.

Министерство труда до 30 сентября должно определиться со своей позицией по четырехдневной рабочей неделе.