Ставка на новичка

За последние несколько лет на банковском рынке произошёл серьёзный переворот: крупные — в том числе государственные — банки отказались от имиджа тяжеловесных неповоротливых структур и сделали ставку на развитие технологичных сервисов и продуктов, которые предоставляют клиенту комфортные условия по управлению личными финансами и ведению бизнеса.

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Также появились новые финансовые инструменты — сфера жилищного строительства в России переживает, пожалуй, наиболее существенную реформу за все время. Для окончательного решения проблемы недостроенного жилья строительство теперь будет осуществляться без прямого привлечения средств граждан. Контроль за финансированием строек будут осуществлять банки, выдавшие кредитные средства.

По прогнозам, в ближайшие четыре-пять лет объем банковских кредитов в строительстве должен вырасти до 6,4 трлн руб. Сейчас он составляет 600-700 млрд руб. То есть речь идет о десятикратном росте рынка. Банк ДОМ.РФ является финансовой организацией с четко обозначенной специализацией — он должен стать опорным для строительной отрасли.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», отмечают, что кредитная организация кардинально отличается от своего предшественника — банка «Российский капитал».

На базе Банка ДОМ.РФ, по сути, создана совершенно новая и эффективная финансовая институция. Прибыль банка по МСФО по итогам прошлого года составила 4,2 млрд руб. В 2019 году банк также показывает уверенные финансовые результаты. В первом полугодии прибыль составила 5,5 млрд руб. Банк соблюдает все обязательные нормативы ЦБ и готовится досрочно выйти из плана финансового оздоровления.

«Прежде всего, банк получил понятное позиционирование, поставив цель стать опорным институтом для финансирования и развития жилищного сектора», — считает управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота. По его мнению, активные операции Банка ДОМ.РФ сегодня сосредоточены на ипотечном кредитовании и финансировании жилищного строительства.

Если первое является высококачественным залогом в розничном сегменте, то во второй области банк имеет достаточно глубокую экспертизу, чтобы, используя лучшие практики финансирования жилищного строительства, отразить новое качество такого портфеля.

Карина Артемьева, руководитель департамента финансовых рейтингов НРА, отмечает успешную реализацию запланированной стратегии развития банка в качестве уполномоченного банка в сфере жилищного строительства.

«Перед банком поставлена задача на уровне главы государства, первого лица, и мы видим по бизнес-профилю кредитной организации, что эта задача, безусловно, выполняется. У банка два ключевых направления деятельности: первое — это финансирование застройщиков, строительства жилья через механизм эскроу-счетов, а второе — это ипотечно-жилищное кредитование розничных клиентов. И то, и другое направление развиваются, то есть можно делать вывод об успешной пошаговой реализации запланированной стратегии развития», — комментирует Артемьева.

Ставки на стройку

Перспективным направлением для наращивания кредитного портфеля несомненно является стратегический ориентир банка на проектное финансирование. Банк еще в июле прошлого года представил такой продукт для застройщиков и разработал экосистему сопутствующих онлайн-сервисов.

В банке уже принято решение о финансировании проектов жилищного строительства площадью около 3,3 млн квадратных метров в 24 регионах России на сумму более 140 млрд рублей. В активной работе более 230 заявок на сумму свыше 230 млрд рублей. Только за последний месяц за проектным финансированием в банк обратилось более 100 застройщиков, а среди последних подписанных сделок — соглашения с такими авторитетными девелоперами, как «А101», «Петрострой», «Бэсткон», ЦДС и другими крупными компаниями.

Для оптимизации и ускорения процессов банк взаимодействует с девелоперами через личный кабинет застройщиков онлайн.

Девелоперы могут дистанционно подать заявку и произвести все необходимые расчеты. Застройщики, которые уже поработали с банком, отмечают качество подхода финансовой организации.

«Было обеспечено эффективное взаимодействие на всех этапах привлечения финансирования — от подачи заявки через личный кабинет застройщика до подписания соглашения. В банке оперативно рассмотрели проект, предоставили необходимые консультации и предложили привлекательные условия финансирования. Вкупе с надежностью и репутацией банка это стало для нас определяющим фактором при выборе партнера», — прокомментировала недавно состоявшуюся сделку Анна Князева, директор по продажам и маркетингу компании «ПЕТРОСТРОЙ».

Акционер компании «Белстрой» Левон Авдалян также отмечает скорость работы и надёжность банка, хорошие условия кредитования, а также наличие дополнительных инструментов. В частности, как известно «Газете.Ru», банк интегрировал в личный кабинет онлайн кредитный калькулятор, который позволяет застройщикам самостоятельно в режиме реального времени рассчитать условия проектного финансирования.

Ипотека+

Ставка на обеспеченные кредиты — ипотеку — еще одно направление в стратегии банка, которое должно обеспечить ему устойчивый рост.

В 2019 году Банк ДОМ.РФ первым из всех крупнейших банков снизил ставки по ипотеке более чем на 1%, задав тренд для всего рынка. Кредитная организация наряду со Сбербанком и ВТБ вошла в топ-3 по объемам выдачи «семейной ипотеки» в первом полугодии текущего года. Банк также входит в топ-3 крупнейших ипотечных банков по рефинансированию действующих ипотечных кредитов.

В настоящий момент ипотечные ставки в банке — одни из лучших на рынке и начинаются от 9,3%. На конец августа банк уже выдал более 15,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 35 млрд рублей. А по итогам первого полугодия 2019 года ипотечный портфель банка вырос до 88,7 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации.

Карина Артемьева отмечает, что Банк ДОМ.РФ можно назвать бенчмарком финансового рынка, финансовых институтов в этой бизнес-нише. «Он один из тех игроков финансового рынка, который задает тренд по ставкам, по снижению ставки на фоне макроэкономической ситуации в стране, задает тренды по ипотечно-жилищному кредитованию», — комментирует эксперт.

Оценки рейтинговых агентств

Как ранее сообщалось, с учетом того, что банк провел трансформацию и его деятельность имеет положительный финансовый результат, на уровне ЦБ достигнута договоренность о досрочном завершении плана финансового оздоровления банка. Ранее он был рассчитан до 2025 года, а сейчас речь идет о конце 2019 – начале 2020 года.

На этом фоне агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги банка до уровня BB с возможностью дальнейшего повышения. Это действие логично отражает текущие результаты деятельности кредитной организации и ее поддержку со стороны единственного акционера — финансового института развития ДОМ.РФ.

В целом же банк развивается успешно и имеет большие перспективы, считает председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Думаю, что в ближайшие годы он займёт ведущее место на рынке финансирования жилищного строительства», — отмечает Аксаков.