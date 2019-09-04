Нечем дышать: названы самые грязные города

Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом. Информация об этом содержится в опубликованном в среду в проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». Документ размещен на сайте министерства.

Реклама

Наибольшее количество городов, где нечем дышать, приходится на Сибирь: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

При этом Искитим и Абакан попали в черный список впервые, а Ангарск вернулся в него спустя 14 лет. В Искитиме за последние пять лет наблюдается рост концентраций всех основных загрязняющих веществ.

«Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах на территориях федеральных округов показывает, что более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе», — говорится в докладе.

В российских городах с высоким уровнем загрязнения воздуха проживают в общей сложности 5,1 млн человек.

«Составленный Росгидрометом приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения в 2018 году включает 22 города с общим числом жителей 5,1 млн человек. В данный список включены города с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, для которых комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или выше 14», — говорится в докладе.

Дышат тем, чем дышать нельзя

Во всех названных городах загрязнение определялось в основном бензапиреном (образуется при сгорании углеводородного топлива). Его предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе составляет 0,000001 мг/м3. В ряде городов зафиксировали также оксид азота, формальдегид, оксид углерода, сероуглерод, хлорид водорода, диоксид серы и др.

Средние годовые ПДК по хотя бы одному из этих веществ были превышены в 143 городах с общим населением 56 млн человек.

В 56 городах было превышено содержание бензапирена, в 50 — диоксида азота, в 46 населенных пунктах — формальдегида.

Что касается отраслевой специфики самых загрязненных городов, то в семи из них расположены предприятия черной, цветной и алюминиевой промышленности.

В стольких же городах находятся предприятия машиностроения, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. В девяти городах находятся объекты лесной и деревообрабатывающей промышленности. В пяти городах основным источником выбросов является предприятия топливно-энергетического комплекса.

Объекты угольной и горнодобывающей промышленности расположены в четырех самых загрязненных городах, а в трех имеются предприятия целлюлозно-бумажной отрасли.

Ранее 2 мая премьер Дмитрий Медведев поручил создать систему мониторинга качества воздуха в крупных индустриальных центрах. Это было сделано по итогам встречи с участниками всероссийского экологического форума «Чистая страна», сообщал официальный сайт правительства.

Ведомствам поручено не портить воздух

Росгидромету, Роспотребнадзору и Росприроднадзору поручено обеспечить функционирование этой системы в городах, входящих в проект «Чистый воздух», а именно — в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Эта мера необходима для «оценки воздействия факторов среды обитания на здоровье населения».

Премьер поручил также создать в интернете общедоступный ресурс, информирующий население о состоянии окружающей среды, в том числе о качестве атмосферного воздуха.

Роспотребнадору, Росгидромету и Минфину поручено проанализировать потребность в увеличении количества постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха для городов с численностью населения более 100 тыс. человек.

Проект «Чистая страна» был создан в 2018 году для решения экологических проблем. Российское отделение WWF (Всемирного фонда дикой природы) провело в апреле этого года исследование экологического поведения граждан, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на материалы исследования. Всего в опросе, который проводился на сайте WWF, приняли участие 60 тыс. респондентов из 800 населенных пунктов России.

Самую низкую оценку экологической ситуации в своем регионе дали жители Калмыкии. Причем хуже всего, по их мнению, обстоят дела с качеством воды и отходами из пластика. Не лучше ситуация оказалась в Курганской, Омской и Ярославской областях.

В лидеры рейтинга по чистоте воздуха вышла Республика Алтай. Здесь много заповедных зон. Чисто также в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Краснодарском крае, отмечали жители.