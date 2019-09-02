Предвестник мирового кризиса: чем грозит дефолт в Аргентине

С понедельника, 2 сентября, в Аргентине вступил в силу указ президента Маурисио Макри о валютном контроле. Документ был опубликован в воскресенье в «Официальном бюллетене Аргентинской Республики».

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Согласно ему, банки могут покупать доллары только с разрешения регулятора, а для простых граждан Центральный банк Аргентины устанавливают лимит на покупку иностранной валюты. По данным газеты Perfil,

физические лица смогут купить не более 10 тыс. в месяц.

Ограничения касаются также экспортных компаний, которых уже обязали перевести выручку от зарубежных продаж в национальную валюту.

Новые условия по движению капитала вводятся на фоне острого экономического кризиса в стране, указывают опрошенные «Газетой. Ru» аналитики. С начала августа ключевой фондовый индекс Аргентины Merval рухнул на 44%, и это стало рекордным падением за всю историю. Суверенные еврооблигации Аргентины при этом просели на 20 — 23% от своего номинала.

Паника на фондовом рынке спровоцировала и серьезное падение аргентинского песо, который потерял за пару недель больше трети. Сейчас валюта торгуется в коридоре 59,5-60,5 за доллар. Столь дешево песо стоил только в начале 1950-х годов.

Экономика Аргентины вступает в фазу острого кризиса из-за нестабильной политической обстановки, в разговоре с «Газетой. Ru» отмечает заместитель директора Института латинской Америки Борис Мартынов. По его словам,

победа на праймериз оппозиционного кандидата в президенты Альберто Фернандеса напугала инвесторов, которые в спешке начали сбрасывать рискованные активы.

«Несмотря на спорную политику по либерализации рынка, действующий президент Маурисио Макри привел в страну иностранных инвесторов, которые вкладывались в экономику страны. Теперь же они не понимают, что будет с Аргентиной в случае перехода власти к оппозиции», — обращает внимание эксперт.

Тем временем, действующее крыло оппозиции выдвигается в паре с бывшим президентом государства Кристиной Фернандес де Киршнер, претендующей на пост вице-президента республики. У политика хорошая репутация среди граждан, которые помнят Киршнер за ее удачную социальную политику. Впрочем, для инвесторов ее появление означает новые риски. Будучи главой страны, она отказывалась платить по долгам международным кредитным организациям, а также с ней судились американские банки и держатели облигаций.

«Бедность за каждым углом»

На фоне негативных новостей с биржевых площадок международные агентства Fitch и Standard & Poor's понизили кредитный рейтинг Аргентины. При этом обе компании заявили о возможном объявлении дефолта в стране.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings также понизило долгосрочные суверенные рейтинги Аргентины в иностранной и национальной валюте до «SD» , что означает «выборочный дефолт».

Пытаясь спасти ситуацию и завоевать доверие избирателей

Макри объявил о повышении минимальной зарплаты и заморозке цен на бензин и жизненно важные продукты.

Впрочем, местные жители уже давно скептически относятся к аргентинскому песо и не особо верят в обещания политиков. Как рассказала «Газете.Ru» россиянка Светлана, которая второй год проживает в Буэнос–Айресе вместе с мужем, обвал курса нацвалюты и последующий запрет на покупку долларов не стал для местных жителей неожиданностью. Власти уже ограничивали оборот иностранной валюты в период с 2012-го по 2015 год.

«Тогда действовал запрет на свободную продажу валюты частным лицам. Местные меняли валюту на черном рынке, а иностранцы ездили в соседний Уругвай, чтобы в банкоматах спокойно снять наличные. Курс в обменниках и банкоматах сейчас в два раза ниже, чем у нелегальных обменщиков», — отметила Светлана, добавив, что аргентинцы уже отправились за заработками в соседнюю Бразилию.

Аргентинцы боятся повторения ситуации, которая сейчас наблюдается в Венесуэле. «Там

царит бедность буквально за каждым углом, местная валюта обесценивается каждый день и чувствуется нехватка предметов первой необходимости.

Некоторые местные считают, что с приходом оппозиции страна окажется на грани дефолта», — указывает собеседница «Газеты. Ru».

Континент в долгах

В настоящее время страна пребывает в ситуации, близкой к дефолту, из-за набранных за время правления Макри займов. Весной 2018 года в Аргентине разразился валютный кризис. Для страховки от стремительной девальвации Центробанк поднял процентную ставку до 40%. Но радикальная мера не спасла аргентинский песо от падения, что вынудило власти обратиться за за помощью к Международному валютному фонду (МВФ). Организация выделила государству рекордный за всю историю фонда транш в размере $57,1 млрд, который страна в ожидаемые сроки не смогла выплатить.

В итоге дефолт ждет Аргентину уже к моменту президентских выборов, назначенных на 27 октября, уверен управляющий директор ИК «Агло Капитал» Михаил Ханов. «К этому моменту страсти вокруг аргентинского дефолта начнут накаляться. Впрочем,

Аргентине к кризисам не привыкать – за 200 лет истории страна пережила уже восемь дефолтов»,

— заметил аналитик.

Впрочем, в этот раз напряженность в Латинской Америке может негативно отразиться на активах других развивающихся стран, предупреждают аналитики из БКС. «Не исключено, что зарубежные игроки начнут выводить средства из рисковых активов, чтобы минимизировать издержки. В итоге в лучшем варианте может повториться сценарий прошлого года, когда из-за финансового кризиса в Турции снизился интерес инвесторов ко всем валютам развивающихся стран.

При негативном сценарии возможен затяжной кризис на развивающихся рынках»,

— обращает внимание главный инвестиционный стратег БКС Максим Шейн.

Вместе с тем, проблемы Аргентины все же носят региональный характер, добавляет Михаил Ханов. Для соседних стран возможен отток иностранного капитала, что негативно скажется на их валютах. К примеру, бразильский реал уже торгуется в красной зоне, который за полтора месяца просел по отношению к доллару на 11%.

«Между тем для российской экономики, а также фондового и валютного рынков новый долговой кризис в Аргентине не станет серьезным шоком. Для России сейчас значимы внешние санкционные риски, связанные с осложнением внешнеполитического фона. Поэтому проблемы Аргентины пока носят сугубо экономический характер, но все может поменяться», - заключил аналитик.