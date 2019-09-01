Налог на Россию: за что заплатят шведские банки

Из-за России, от которой нужно оберегать Швецию, в Стокгольме задумались о введении нового налога. Так, правительство страны хочет ввести новый налог для банков, который может принести казне более $500 млн в год (5 млрд крон) дополнительно.

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Он нужен, чтобы увеличить в стране расходы на оборону, поскольку ситуация в регионе Балтийского моря напряженная. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление министра финансов Швеции Магдалены Андерсон.

«Банки могут облагаться большим налогом, чем тот, которым они облагаются сейчас. Они также создают риски для экономики, поэтому мне кажется логичным, что они будут вкладывать в нее больше»,

— заявила также чиновник.

Если же кредитные учреждения будут платить больше налогов, то они обезопасят себя от возможных кризисных явлений в экономике. В таких ситуациях правительство помогает банкам, пояснила министр.

При этом в последние годы кредитные учреждения получают большую прибыль из-за выгодных налоговых условий, предоставленных им правительством, считает чиновник. Остальные детали этого фискального предложения Магдалена Андерсон обещает озвучить позднее.

Впрочем, финансисты оптимизм министра не разделяют. Так, Ассоциация шведских банкиров заявила, что они и так платят слишком высокие налоги. При этом государство вполне в состоянии справиться с кризисами и сейчас, считают руководители банков, указывая на то, что получают гораздо меньшую прибыль, чем местные компании, которые торгуются на бирже.

Как пояснили шведские банкиры агентству Bloomberg, они и так сейчас платят повышенные сборы. За счет этих налогов правительство и может решить проблемы возможного финансового кризиса, полагают они.

Это предложение также негативно отразится и на рынке труда, считает Ханс Линдберг, глава Ассоциации шведских банкиров.

Напомним, ранее шведское правительство анонсировало повышение расходов на оборону до 1,5% ВВП к 2025 году с нынешнего 1%.

До этого в феврале 2018 года в докладе военных ведомств Швеции для парламента говорилось, что оборонные расходы к 2035 году нужно увеличить вдвое, до $14 млрд в год (около 115 млрд крон), писал журнал Forbes.

В документе указывалось, что

«своими действиями в Грузии в 2008 году, а также в Крыму и Восточной Украине в 2014 году Россия показала, что готова использовать военные силы для достижения своих политических целей».

Москва со своей стороны выражала беспокойство сложившейся ситуацией. В частности, министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что на западных границах России установилась сложная обстановка. Его беспокоило расширение военного сотрудничества НАТО со Швецией и Финляндией.

В прошлом году Шойгу на коллегии Минобороны заявлял, что тревогу вызывает майское подписание договора об участии Швеции и Финляндии в учениях альянса. Это «открывает НАТО доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран».

Очередное напряжение в двусторонних отношениях Москвы и Стокгольма произошло в начале этого года. Тогда российский истребитель проконтролировал полет шведского самолета над Балтийским морем.

По версии России, истребитель находился на безопасном расстоянии. В Стокгольме на ситуацию посмотрели несколько иначе. Так, министр обороны Швеции называл это «опасным сближением», выходящим за рамки нормы.

При этом, судя по статистике, экономика Швеции в последнее время переживает явно не лучшие времена. Так, во втором квартале 2019 года, ВВП страны упал на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовой рост экономики составил всего 1,4%, хотя чиновники надеялись хотя бы на рост в 1,8%.

Не самым выдающимся был рост экономики Швеции и в 2018 году. Данные Национального института экономических исследований свидетельствовали о том, что в прошлом году рост ВВП страны составил всего 1,3%. И это стало одним из худших показателей в Европе.

Политолог Юрий Светов между тем прокомментировал RT возможное введение в Швеции налога из-за России. По мнению эксперта, средства, которые власти Швеции получат от этого налога, незначительно повлияют на оборонный потенциал страны.

«В данном случае объяснение этому, что банки генерируют угрозы, поэтому они должны за это расплачиваться», — подчеркнул Светов.

Он добавил, что этот закон в Швеции вероятнее всего примут. Однако политолог сомневается в том, что оборона Швеции станет крепче после введения налогов.