Внезапная смерть: Tez Tour лишился гендиректора

В ночь на 31 августа умер генеральный директор компании Tez Tour Дмитрий Шершнев. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. О причинах внезапной смерти не сообщается. Топ-менеджеру было 46 лет, у него остались жена и двое детей – дочери 7 и 10 лет.

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Похороны запланированы на вторник, 3 сентября. О точном времени начала панихиды будет сообщено позднее.

У Дмитрия Шершнева за плечами имеет 25-летний опыт работы в туристической сфере. Прежде чем стать гендиректором, он занимал в компании руководящие посты в департаменте бронирования и региональных программ.

В компании отмечают, что Дмитрий Шершнев очень любил путешествовать. Он посетил около 30 стран и планировал дальнейшие поездки. В частности, хотел посетить Тибет и Мачу-Пикчу в Перу.

«В памяти коллег Дмитрий Алексеевич всегда останется мудрым, харизматичным руководителем и всецело увлеченным своим делом профессионалом.

Он всегда заряжал коллег своей энергией теплом, оптимизмом, показывая достойный пример в жизни и работе», — говорится сообщении компании Tez Tour, размещенном в соцсети. В большинстве отзывов в фейсбуке о Дмитрии Шершневе говорится как об «очень компетентном, добром и отзывчивом человеке».

Tez Tour – известный российский туроператор. Он был основан в 1994 году. Профиль компании – организация туров из России и в целом стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы в Таиланд, Грецию, Испанию, ОАЭ, Австрию и другие страны.

Также туроператор продает путевки и по одному из самых востребованных направлений у россиян – Турции. При этом до последнего времени у туроператора не было серьезных проблем в деятельности.

В прошлом году по России прокатился ряд банкротств туроператоров. Российские туристы не могли выехать с отдыха из целого ряда стран, поскольку им не оплатили обратные билеты. Часть людей и вовсе остались без отдыха из-за ухода компаний с рынка после продажи путевки.

Банкротство большинства компаний проходили в разгар летнего сезона. Так, в прошлом году с рынка ушли «Натали турс», DSBW, «Премиум Тревел Групп», «Аврора БГ», «Данко», «РоссТур», «Жемчужная река».

Эксперты называли целый ряд причин, из-за которых страдает туристическая отрасль. Это глобальный кризис в туристической сфере из-за конкуренции. Фирмы начинали демпинговать и в конечном счете разоряться.

Другая частая причина – недобросовестность владельцев бизнеса. В ряде случаев под маской туристических услуг скрывалась финансовые пирамиды.

Еще одной причиной, сложно предсказуемой, были природные катаклизмы, которые ставили под удар стратегию компании.

Слушания в арбитражном суде по искам кредиторов, оспаривающих сделки бывших владельцев компаний, до сих пор продолжаются.

В летний сезон 2019 года таких же крупных и громких, как в предыдущий, банкротств туроператоров не было. Впрочем, туристические компании продолжали уходить с рынка.

В конце июля в Общественной палате России заявляли о том, что в этом летнем сезоне поступило большое количество жалоб россиян на недобросовестных туроператоров, которые не выполняли свои обязательства. Так, они не предупреждали заранее граждан о различных проблемах или собирали неполный пакет документов, из-за чего туристы не могли выехать на отдых. Кроме того, большая часть обращений была связана с некачественным сервисом в местах пребывания.

На данный момент в России – меньше ста туроператоров. Компания Tez Tour при этом стабильно входила в рейтинг 10-ти самых надежных и известных организации отрасли, занимая в нем первые позиции.

Впрочем, несмотря на это, у туроператора Tez Tour также бывали ранее сложности. В частности, в один из летних сезонов туроператор не смог вовремя сделать греческие визы.

Тогда в компании объясняли это тем, что греческий визовый центр не выдал 27 клиентам компании готовые визы по непонятным причинам. В то же время управляющая визовым центром компания VFS позднее распространила пресс-релиз, в котором сняла с себя ответственность за происшедшее.

«Туроператор TEZ Tour возложил ответственность за случившееся на сервисно-визовый центр Греции, утверждая, что вовремя подал документы туристов. Однако российские туроператоры прекрасно осведомлены о том, что визовые центры VFS Global, оказывая услуги дипломатическим миссиям в части приема и первичной обработки документов заявителей, не могут давать каких-либо гарантий относительно сроков оформления виз, поскольку рассмотрение заявлений на получение виз остается исключительной прерогативой посольств и консульств», — говорилось в сообщении компании.

Но впоследствии ситуация разрешилась, и туристы смогли вылететь в Грецию.