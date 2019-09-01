Не стареют душой: сколько пенсионеров работают в России

В России 7,3 млн работающих старше трудоспособного возраста. Эти цифры назвал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на открывшейся в воскресенье в Мацуяме встрече министров труда стран Группы двадцати (G20). Главная тема двухдневного мероприятия – проблемы трудоустройства молодого поколения и пожилых граждан.

Реклама

«За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%», — рассказал глава российского ведомства. Его слова приводит пресс-служба министра.

Всего, по статистике, в России более 46 млн пенсионеров. Это более 30% населения нашей страны

Также Топилин рассказал о реализации с 2019 года специального мероприятия — профессионального обучения лиц предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости.

Ежегодно из федерального бюджета на эти мероприятия выделяется по 5 млрд рублей. За год обучение могут проходить не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста.

По мнению Топилина, продолжительности трудовой жизни будут способствовать мероприятия в сфере здравоохранения и социальной защиты — в частности, предоставление пожилым работникам двух дней на прохождение диспансеризации.

Напомним, с 2019 года в России проходит пенсионная реформа. Она предусматривает повышение пенсионного возраста.

Власти увеличили пенсионный возраст россиян на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Переход к новым возрастным границам будет осуществлен постепенно. Завершится переходный период для женщин в 2028 году, для мужчин – в 2034 году.

При этом депутаты предусмотрели уголовную ответственность за необоснованное увольнение россиян, которым осталось пять и менее лет до выхода на пенсию.

Однако, как неоднократно высказывали представители бизнеса, данная мера ставит под угрозу всю систему трудовых отношений. Она еще больше усложнит поиск работы пожилым россиянам.

Так, людям старше 45 лет и сейчас очень непросто найти работу, а в результате повышения пенсионного возраста проблема только усугубится.

«Изменения на рынке труда начнутся, когда появится первая судебная практика – то есть, когда посадят или оштрафуют генерального директора, уволившего предпенсионера. Тогда начнется резонанс в бизнесе и обществе и, если такая судебная практика будет увеличиваться, то и бизнес начнет искать пути обхода этих рисков»,

— комментировала, в частности, ранее «Газете.Ru» ситуацию директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова.

Также в связи с повышением пенсионного возраста впервые в 2019 году было введено пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста (лица за пять лет до выхода на пенсию –«Газета.Ru») — минимальное составило 1,5 тыс. рублей, максимальное — 11 тыс. 280 рублей.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты предполагали, что в связи с начавшейся в стране пенсионной реформой в ближайшее время вырастет количество безработных граждан. Многие попытаются зарегистрироваться на бирже, чтобы получить повышенные пособия по безработице.

«Прогнозируемая среднемесячная численность граждан предпенсионного возраста, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, в 2020 году составит 150,2 тыс. человек, в 2021 году — 150,3 тыс. человек, в 2022 году — 150,3 тыс. человек», —говорилось проекте приказа Минтруда, размещенном на днях на федеральном портале нормативных правовых актов.

Однако не факт, что всем получится получить это пособие по безработице.

Как предполагал аналитик «Финам» Алексей Коренев, службы занятости постараются «снизить количество людей, получающих максимальный размер пособий по безработице, и увеличить количество получающих минимальный».

«Предложат человеку в первый раз дворником работать — он откажется. Второй раз — грузчиком. Третий раз еще кем-нибудь, он откажется — и до свидания. Три раза человек отказывается, его снимают, да еще и с клеймом злостного тунеядца», — отмечал Коренев.

В целом такие службы не мотивированы на то, чтобы искать людям хорошую работу, а стараются добиться низких показателей по числу зарегистрированных безработных, резюмирует аналитик.

По его словам, большинство россиян и вовсе не доходят до служб занятости, поскольку слишком много усилий приходится тратить на то, чтобы получить низкие пособия по безработице.