«Не пойдем с протянутой рукой»: что Зеленский скажет Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не идти к американскому лидеру Дональду Трампу с протянутой рукой. Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1». «Мы не пойдем к ним с протянутой рукой к ним. Мы предлагаем инвестировать в страну. Нам нужны более дешевые деньги», — отметил президент Украины.

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В ходе первой встречи с главой США украинский лидер рассчитывает в первую очередь на предметный разговор об инвестициях и бизнесе. Также есть еще вопросы международных отношений, в которых США нас поддерживают, заявил Зеленский.

США являются стратегическим партнером Украины во многих сферах, отметил глава Украины. Среди них он назвал энергетику, развитие оборонно-промышленного комплекса.

«Президентам нужно встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза. Они скажут, что их интересует на Украине, мы скажем, что нам нужно от них», — добавил Зеленский.

Встреча Трампа и Зеленского могла состояться в Варшаве. В Польшу американский президент должен был поехать по случаю мероприятий, связанных с 80-летней годовщиной начала Второй Мировой войны. Но Дональд Трамп отменил 29 августа свой визит из-за надвигающегося на страну урагана «Дориан».

Находящийся с визитом в Польше, украинский лидер в свою очередь уже успел сделать несколько заявлений по проекту российского газопровода «Северный поток — 2». Он назвал его «угрозой всей Европе».

«Мы уделили внимание вопросам энергетического сотрудничества. Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: «Северный поток — 2» является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе»,

— приводит слова главы Украины на совместной с польским президентом Анджеем Дудой пресс-конференции телеканал «112 Украина». Он вел трансляцию разговора глав двух государств с журналистами.

Владимир Зеленский добавил, что обе страны выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша — США — Украина. Эти планы главы государств обсудили в связи со строительством российского трубопровода.

За день до приезда Зеленского в Варшаву польская энергетическая компании PGNIG заявила, что будет продавать Украине закупаемый у США регазифицированный сжиженный природный газ. Отмечается, что первая договоренность между странами уже достигнута.

«PGNiG купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine («Энергетическая компания Украины»)», — отмечала компания.

Первый танкер из США прибудет на терминал в польский Свиноуйсьце в ноябре текущего года. После этого СПГ будет регазифицирован и передан Украине через пункт в Германовице.

Между тем разговор Трампа и украинского лидера может оказаться не из приятных.

Президент США Дональд Трамп отдал на днях распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019-м финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн,

сообщила недавно газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.

Трамп пытается убедиться, что средства используются в соответствии с интересами Соединенных Штатов. Отмечается, что среди тех, кто проводит ревизию, фигурируют американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Издание Politico поясняет, что на время пересмотра средства будут заморожены.

Кроме того, США пытается навязать Украине позицию по ряду вопросов.

Так, недавно американское издание The Wall Street Journal написало, что США хотят заблокировать приобретение китайцами украинского стратегического предприятия «Мотор Сич», — крупнейшей украинского производителя двигателей для самолетов и вертолетов.

Советник президента США Джон Болтон после встречи с руководством Украины заявил, что предостерег Киев от вредоносного экономического сотрудничества с Китаем, которое может привести к краже военных технологий.

Как отметил Болтон, таким образом Китай хочет увеличить свое влияние во всем мире на долгое время. «У них свое представление о том, какой бы вид имел мировой порядок. Мы верим в свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, а также в свободную и открытую Центральную Европу», — подчеркнул советник Трампа.