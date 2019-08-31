«Угроза всей Европе»: Зеленский обойдется без российского газа

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал российский проект «Северный поток — 2» европейской «угрозой». Свое мнение он выразил на совместной с польским президентом Анджеем Дудой пресс-конференции.

«Мы уделили внимание вопросам энергетического сотрудничества. Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: «Северный поток — 2» является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе»,

— приводит слова главы Украины телеканал «112 Украина», который вел трансляцию разговора глав двух государств с журналистами.

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Владимир Зеленский добавил, что обе страны выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша — США — Украина. Эти планы главы государств обсудили в связи со строительством российского трубопровода, рассказал Зеленский.

Тем временем член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение о том, что лидеры Польши и Украины опасаются только за «свои карманы».

«Зеленский и Дуда поют в одну дуду, но на деле «Северный поток — 2» не представляет угрозы Европе. Просто Киев боится потерять доходы от транзита российского газа, а Варшава мечтает перепродавать соседям дорогой сжиженный газ из США. Вся «угроза» — только для их карманов. Европа тут ни при чем», — написал сенатор в твиттере.

Между тем в субботу, 31 августа, стало известно о подписании между Польшей, Украиной и США межправительственного соглашения, которое предполагает сотрудничество в сфере поставок природного газа, передает РИА «Новости».

Сотрудничество будет вестись в «области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе». Свои подписи в этом соглашении поставили представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Накануне стало известно о том, что Польша пытается стать региональным газовым хабом. Власти намерены продавать Украине американский газ, передает ТАСС со ссылкой на заявление «Польской нефтяной и газовой компании» (PGNiG).

«PGNiG купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine («Энергетическая компания Украины»)», — говорится в сообщении компании. При этом, как ранее отметил ее глава Петр Вожняк, американский СПГ обойдется Польше на 20-30% дешевле, чем российский газ.

Известно, что в ноябре этого года в Польшу прибудет первый танкер из Соединенных Штатов. Затем сжиженный природный газ будет регазифицирован, после чего передан Украине через пункт в Германовице. На этом компания не останавливается — в ее планы также входят поставки газа и в другие страны.

Строительство «Северного потока — 2» стало темой и прошлой встречи президентов Украины и Польши, которая прошла в Брюсселе. Так, в начале июня этого года Владимир Зеленский заявил по итогам переговоров с польским коллегой о том, что страны должны объединить свои усилия для противодействия российскому проекту.

Глава Украины отметил, что во время переговоров им удалось выработать «общее понимание угрозы, которую несет Россия». «Вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее борьбе», — заверил украинский лидер.

Тогда его заявление также прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, который выразил уверенность, что все попытки Зеленского противодействовать строительству газопровода будут тщетными.

«Зеленский идет проторенным путем — намерен вместе с Варшавой бороться с «Северным потоком — 2». Порошенко боролся-боролся — надорвался. Чем впустую бороться, Зеленскому лучше бы подумать, как сохранить украинскую ГТС. Без нашего газа от ее «стратегического значения» пшик один останется», — приводит РИА «Новости» слова члена Совфеда.

В рамках проекта «Северный поток — 2» осуществляется строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Это примерно 60% от того объема, который прокачивает «Газпром» через Украину.

Строительство газопровода обошлось примерно в €9,5 млрд. При этом ожидается, что запуск начнется уже в конце 2019 года. По данным компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта, в настоящее время газопровод построен на 75%, при этом работы продолжаются в России и Германии.