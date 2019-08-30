Своего не хватает: Россия скупает заграничный мусор

Россия увеличивает количество закупаемого за границей пластикового вторсырья. Об этом сообщил принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на статистику Федеральной таможенной службы (ФТС). По данным ведомства, в 2018 году российские предприятия потратили на импорт пластика более $20 млн.

Это на 32% больше, чем было потрачено на мусор категории «отходы, обрезки и скрап из пластмасс» годом ранее.

Так, в прошлом году, согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), предприятия потратили $6,25 млн на отходы из Турции, $3,1 млн — из Белоруссии и $2,8 млн — из Японии.

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За первые шесть месяцев этого года количество закупленного мусора выросло на 41%, до $12,6 млн.

Рост закупаемого за границей вторсырья наблюдается на фоне проходящей мусорной реформы в России.

Напомним, она стартовала в начале 2019 года в нашей стране и предполагает раздельный сбор мусора.

С начала года проблемой переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) занимаются регионы. Для этого они должны выбрать операторов, которые создадут всю цепочку, связанную с отходами, от сбора до транспортировки, переработки и конечной утилизации ТКО.

Однако пока что успех реформы вызывает много вопросов. На данный момент недовольны как регионы, так и обычные граждане.

Недавно на заседании государственного совета Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин сообщил о проблеме, с которой столкнулись региональные операторы.

«У регоператоров есть обязанность по вывозу мусора с определенной территории, а у образователя мусора нет обязательности заключать с ним договор», — обозначил ситуацию министр.

Таким образом, в затратах и полученных средствах операторы получили разницу в 72 млн рублей. Они просят компенсировать ее из госбюджета.

Простые граждане также недовольны результатами мусорной реформы. По сути они не почувствовали изменений к лучшему, разве что в квитанции у многих плата за вывод мусора выросла.

Как сообщил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, чтобы справиться с проблемой переработки отходов, России понадобится около десяти лет, и в этой связи ждать быстрых итогов от мусорной реформы не приходится.

Мусор в России в данный момент не сортируется. Так, по данным «Гринписа», в нашей стране 94% отходов все еще отправляется на свалки в неотсортированном виде — это около 5 млн тонн ТБО.

Одной из причин затяжного перехода на сортировку мусора Алексей Коренев также называет отсутствие к этому привычки у жителей России.

«На бытовом уровне отобрать пластик, картон и стекло в отдельные пакеты – достаточно легко. Однако, когда это попадает на мусороперерабатывающие заводы в смешанном виде, на сортировку тратится огромное количество времени», — комментирует он.

Чтобы стимулировать население к разделению отходов, Коренев предлагает поощрять того, кто сортирует мусор, и наказывать рублем тех, кто отказывается этим заниматься.

При этом, по словам эксперта, перерабатывающие заводы являются прибыльным делом, которым могут заняться не только большие корпорации, но представители малого бизнеса, если бы в стране было достаточно вторсырья.

По словам Коренева,

в Европе давно осознали, что мусор является «золотой жилой» в современном мире.

Например, обычной пластиковой бутылке дается «семь жизней» — именно столько раз можно ее перерабатывать до отправления в окончательную утилизацию.

Между тем, судя по статистике ФТС, экспорт макулатуры из России за рубеж растет.

Согласно данным, опубликованным РБК, объем продаж данного вида вторсырья в 2018 году составил около 368 тысяч тонн. Прибыль от проданной макулатуры составила почти $72 млн.

На мировой арене лидером по продаже макулатуры считаются США. В прошлом году они продали данного вида вторсырья на $3,3 млрд. Россия пока входит в двадцатку по этому показателю. В рейтинге стран, торгующих макулатурой, наша страна занимает 19-е место.