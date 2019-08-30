Своего не хватает: Россия скупает заграничный мусор

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

Россия увеличивает закупки пластикового вторсырья. Это происходит на фоне проходящей в стране мусорной реформы. Но раздельный сбор мусора так и не стартовал в России, и это основная причина, почему производителям приходится приобретать вторсырье.

Россия увеличивает количество закупаемого за границей пластикового вторсырья. Об этом сообщил принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на статистику Федеральной таможенной службы (ФТС). По данным ведомства, в 2018 году российские предприятия потратили на импорт пластика более $20 млн.

Это на 32% больше, чем было потрачено на мусор категории «отходы, обрезки и скрап из пластмасс» годом ранее.

Так, в прошлом году, согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), предприятия потратили $6,25 млн на отходы из Турции, $3,1 млн — из Белоруссии и $2,8 млн — из Японии.

За первые шесть месяцев этого года количество закупленного мусора выросло на 41%, до $12,6 млн.

Рост закупаемого за границей вторсырья наблюдается на фоне проходящей мусорной реформы в России.

Напомним, она стартовала в начале 2019 года в нашей стране и предполагает раздельный сбор мусора.

С начала года проблемой переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) занимаются регионы. Для этого они должны выбрать операторов, которые создадут всю цепочку, связанную с отходами, от сбора до транспортировки, переработки и конечной утилизации ТКО.

Однако пока что успех реформы вызывает много вопросов. На данный момент недовольны как регионы, так и обычные граждане.

Недавно на заседании государственного совета Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин сообщил о проблеме, с которой столкнулись региональные операторы.

«У регоператоров есть обязанность по вывозу мусора с определенной территории, а у образователя мусора нет обязательности заключать с ним договор», — обозначил ситуацию министр.

Таким образом, в затратах и полученных средствах операторы получили разницу в 72 млн рублей. Они просят компенсировать ее из госбюджета.

Простые граждане также недовольны результатами мусорной реформы. По сути они не почувствовали изменений к лучшему, разве что в квитанции у многих плата за вывод мусора выросла.

Как сообщил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, чтобы справиться с проблемой переработки отходов, России понадобится около десяти лет, и в этой связи ждать быстрых итогов от мусорной реформы не приходится.

Мусор в России в данный момент не сортируется. Так, по данным «Гринписа», в нашей стране 94% отходов все еще отправляется на свалки в неотсортированном виде — это около 5 млн тонн ТБО.

Одной из причин затяжного перехода на сортировку мусора Алексей Коренев также называет отсутствие к этому привычки у жителей России.

«На бытовом уровне отобрать пластик, картон и стекло в отдельные пакеты – достаточно легко. Однако, когда это попадает на мусороперерабатывающие заводы в смешанном виде, на сортировку тратится огромное количество времени», — комментирует он.

Чтобы стимулировать население к разделению отходов, Коренев предлагает поощрять того, кто сортирует мусор, и наказывать рублем тех, кто отказывается этим заниматься.

При этом, по словам эксперта, перерабатывающие заводы являются прибыльным делом, которым могут заняться не только большие корпорации, но представители малого бизнеса, если бы в стране было достаточно вторсырья.

По словам Коренева,

в Европе давно осознали, что мусор является «золотой жилой» в современном мире.

Например, обычной пластиковой бутылке дается «семь жизней» — именно столько раз можно ее перерабатывать до отправления в окончательную утилизацию.

Между тем, судя по статистике ФТС, экспорт макулатуры из России за рубеж растет.

Согласно данным, опубликованным РБК, объем продаж данного вида вторсырья в 2018 году составил около 368 тысяч тонн. Прибыль от проданной макулатуры составила почти $72 млн.

На мировой арене лидером по продаже макулатуры считаются США. В прошлом году они продали данного вида вторсырья на $3,3 млрд. Россия пока входит в двадцатку по этому показателю. В рейтинге стран, торгующих макулатурой, наша страна занимает 19-е место.